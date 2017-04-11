11.04.2017 Гаврилов: Проект «За доступные лекарства» помог первым пациентам из разных регионов получить льготные препараты

За три месяца работы проекта «За доступные лекарства» эксперты Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» получили несколько десятков писем с жалобами на нарушение льготного лекарственного обеспечения, и уже пять пациентов после проведения проверок в регионах получили необходимые им препараты. Фонд «Здоровье» при поддержке активистов Общероссийского народного фронта с января 2017 года реализует проект «За доступные лекарства». В рамках проекта специалисты Фонда рассматривают обращения пациентов с жалобами на нарушения при получении положенных им по закону льготных лекарств. «По каждой полученной жалобе мы отправили запросы в региональные органы управления здравоохранением и региональные органы надзора в области здравоохранения, а в отдельных случаях - и в прокуратуру. На сегодняшний день нам известно о положительном решении вопроса с выдачей лекарств, по крайней мере, для пяти пациентов», - рассказал директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов. Так, в начале января житель Ленинградской области обратился в Фонд с жалобой на обеспечение лекарственными препаратами его супруги. «Моей жене необходим нейролептик «Кветиапин» («Квентиакс»). Врачи заявляют, что по региональной льготе этот препарат отсутствует, мы вынуждены покупать его по высокой цене», - сообщил он. Инвалид III группы из г. Новороссийска Краснодарского края пожаловалась на отказ в выписке льготного рецепта: «Врачи ссылаются на руководство, а те, в свою очередь, - на вышестоящие организации здравоохранения. Просила рецепт со скидкой в 50%, тоже отказ». Жительница г. Ногинска Московской области обратилась к экспертам проекта с жалобой на приостановление выдачи ей положенного льготного препарата препаратом «Пегасис» (противовирусный раствор для инъекций, применяемый при гепатите), при этом она подчеркнула, что уже успела пожаловаться во всевозможные инстанции, но безуспешно. Ирина из г. Миасса Челябинской области пожаловалась на нарушения при лекарственном обеспечении своего шестилетнего ребенка: «Моей дочери пожизненно назначен препарат «Креон 10 000» (ферментный препарат, улучшающий процессы пищеварения), он не подлежит замене на аналоги. Но нам вместо этого препарата выдают «Микрозим», который по всем показаниям нам не подходит». Надежда из г. Ярославля рассказала о проблемах с лекарственным обеспечением ее дочери: «Мой ребенок имеет право получать бесплатно сироп «Депакин» (противоэпилептический препарат). Заменять его нельзя, но у нас постоянный перебой с этим лекарством - его опять нет вот уже 4 месяца, и до этого мы покупали его целый год за свой счет». После вмешательства экспертов Фонда «Здоровье» все эти жалобы были удовлетворены, и пациенты начали получать необходимые им лекарства. «Мы планируем продолжать работу по проекту «За доступные лекарства» и предлагаем пациентам обращаться к нам по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript со своими жалобами на нарушение прав при получении льготного рецепта или самого лекарственного препарата. Мы постараемся разобраться с каждым случаем и будем прилагать усилия, чтобы права россиян на льготное лекарственное обеспечение соблюдались во всех регионах страны», - заключил Эдуард Гаврилов. Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств. Пресс-служба ОНФ