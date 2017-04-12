12.04.2017 Фармэволюция 2017

4 апреля 2017 года в Калуге деловое издание «Ведомости» совместно с правительством Калужской области, Агентством инновационного развития – Центром кластерного развития Калужской области и при поддержке «Калужского фармацевтического кластера» провела III Международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция 2017». Для обсуждения ключевых вопросов и перспектив развития отрасли на одной площадке встретились представители и руководители федеральных государственных структур и региональных властей, крупнейших фармацевтических компаний, научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибуторских компаний и аптечных сетей, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, управляющих компаний, а также ведущие аналитики, инвесторы, эксперты и представители СМИ. Открыл мероприятие с приветственным словом губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В рамках дискуссионной сессии «Фармацевтический кластер как инвестиционный драйвер развития отрасли» выступили: корпоративный вице-президент в России и странах СНГ компании «Ново Нордиск» Шебнем Авсар Туна; председатель правления «Калужского фармацевтического кластера» Иван Глушков; председатель правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захар Голант; директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Ольга Колотилова; заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ Филипп Романов; аналитик и экономист «Сбербанк КИБ» Сергей Коныгин. Участники обсудили развитие фармацевтических кластеров в России, способы повышения их эффективности, разработку и поддержку инновационных лекарственных препаратов, а также обсудили текущую экономическую повестку и бизнес-климат в России. Сергей Коныгин представил исследование Сбербанка об основных макроэкономических факторах, влияющих на развитие бизнеса в России. Анатолий Артамонов обозначил, какие долгосрочные стратегии развития кластеров будут реализованы в Калужском регионе и какие шаги планируются после локализации с учетом современных реалий. Со своей стороны Ольга Колотилова и Филипп Романов рассказали о мерах поддержки локализованных производств, способствующих развитию фармацевтических кластеров, разработанных Минпромторгом и Минздравом. В продолжение дискуссии о локализованных производствах Шебнем Авсар Туна поделилась опытом локализации компании «Ново Нордиск» в Калуге и рассказала о дальнейших планах компании. О том, какая поддержка необходима для развития, высказались руководители крупнейших фармацевтических кластеров Иван Глушков и Захар Голант. Модераторами сессии выступили Мария Дранишникова, корреспондент деловой газеты «Ведомости», и Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы. В рамках сессии состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве между «Калужским фармацевтическим кластером» и компанией «Мерк». Также в завершение сессии было подписано официальное соглашение о стратегическом партнерстве между «Калужским фармацевтическим кластером» и компанией «Фармконтракт». В сессии «Новая русская фарма: диковинка или перспективная реальность» выступили: Олег Березин, партнер, руководитель группы по работе с компаниями медико-биологических наук и здравоохранения «Делойт» в СНГ; Елена Масловская, заместитель генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей; Александр Семенов, президент «Активного компонента», и Владимир Христенко, президент компании «Нанолек». В качестве модератора выступила Мария Дранишникова, корреспондент «Ведомостей». Участники сессии обсудили пути развития русской фармы, порассуждали, в каком направлении нужно двигаться, чтобы сделать продвижение и выход на рынок более успешным. Затронули вопросы, связанные с неприкосновенностью патентов и спросом на лекарственные препараты. Олег Березин представил исследование о приоритетных сценариях развития отрасли в России. В рамках презентации были озвучены ожидания от изменения ключевых финансовых показателей деятельности фармацевтических компаний. Дискуссионная сессия «Digital в фармацевтике и медицине» была посвящена современным принципам работы в отрасли. Модератором сессии выступила Виктория Самсонова, руководитель практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики компании КПМГ в России и СНГ. Виктория Самсонова открыла сессию исследованием о глобальных тенденциях развития и проникновения новых технологий в фармацевтику и медицину. В рамках своего выступления Виктория проанализировала основные показатели Digital Health и Track & Trace в России и мире. По вопросам сессии высказались: Руслан Зайдуллин, сооснователь и генеральный директор «Новой медицины» (сервис DOC+); Михаил Коновалов, руководитель отдела информационных технологий в России и СНГ компании Bayer; Искендер Нурбеков, заместитель директора Фонда развития интернет-инициатив; Евгений Паперный, руководитель проекта «Здоровье» Mail.Ru Group; Александр Шишкин, генеральный директор Ассоциации независимых аптек, и Арсений Щельцин, директор по проектной деятельности Института развития Интернета. Участники поделились, каким видят будущее телемедицины и перехода на современные принципы работы фармкомпаний, обсудили перспективы развития дистанционной торговли, электронного рецепта и подготовку к началу продаж рецептурных препаратов в Интернете, запуск технологии Track & Trace и отслеживание препаратов с помощью matrix и QR-кода. Также спикеры подробно обсудили сотрудничество фармацевтических компаний, аптек, дистрибуторов, инкубаторов, технологических платформ и его влияние на конечного потребителя. Модератором заключительной сессии «Ценообразование и новые модели закупок» выступил Иван Глушков, председатель правления «Калужского фармацевтического кластера». В сессии приняли участие: Андрей Колесников, менеджер по работе с государственными органами «Астразенеки» России; Виталий Омельяновский, генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской продукции Министерства здравоохранения РФ; Лилия Титова, исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций; Ирина Чернова, начальник управления лицензирования и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Калужской области, и Сергей Шуляк, генеральный директор компании DSM Group, выступивший с презентацией «Импортозамещение, или Сделано в России», в рамках которой продемонстрировал динамику емкости фармацевтического рынка и государственных закупок. К дискуссии по видеосвязи присоединилась Дарья Старых, начальник отдела регулирования цен на лекарственные препараты Федеральной антимонопольной службы, которая рассказала о проектах, реализованных ФАС России за последние 2 года, и о ближайших планах. Участники обсудили новые системы эффективного взаимодействия государства и бизнеса, инициативы государства, роль Министерства здравоохранения и ФАС, долгосрочный контракт и риск девальвации, организацию льготного лекарственного обеспечения, закупки через дистрибутора и оценку эффективности препарата, риск-шеринг и market access. В завершение сессии Сергей Шуляк сделал прогноз об умеренном росте рынка в 2017 году. Ознакомиться с программой, стенограммой мероприятия и презентациями спикеров возможно на официальном сайте форума https://events.vedomosti.ru/events/pharma17/.