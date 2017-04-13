13.04.2017 Национальная школа рентгенорадиологии прошла в Красноярске с неожиданными результатами

Национальная школа рентгенорадиологии была создана в 2016 году с целью объединить усилия медицинских специалистов и повысить эффективность лучевой диагностики социально значимых заболеваний. Если первые Школы были посвящены патологиям органов дыхания, в этом году акцент был сделан на проблемы, лежащие в области онкологии и торакальной радиологии. В связи с ростом онкологических заболеваний, которые занимают второе место в структуре причин смертности населения, актуальность выбранной тематики очевидна. В Красноярске проект был представлен впервые, но сразу же привлек значительное число слушателей, которого не ожидали даже сами организаторы. Почти 400 специалистов на протяжении двух дней обсуждали вопросы ультразвуковой диагностики, проблемы онкорадиологии, специфику лучевой диагностики в онкологии. Активное участие в мероприятиях Школы в Красноярске приняли не только рентгенологи и радиологи, но и онкологи, педиатры, терапевты. – Нас приятно удивило и порадовало, что все слушатели присутствовали до конца второго дня Школы, что не так часто бывает на конференциях, – признался заведующий кафедрой рентгенологии и радиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, вице-президент РОРР, научный руководитель Национальной школы рентгенорадиологии Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР), д.м.н., профессор Игорь Евгеньевич Тюрин. – Онкология сегодня находится в центре внимания и руководителей здравоохранения, и врачей, и общественных организаций, и руководителей регионов. Поэтому мы не можем оставить эту проблему без внимания и привлекаем ведущих специалистов в этой области для того, чтобы донести до регионов актуальную информацию о ситуации и предоставить новые знания. Список спикеров, лекторов, ведущих семинаров и мастер-классов, которые проходят в рамках Школы, составляется с особой тщательностью. В этом году в команду преподавателей вошли Наталья Кочергина – д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела лучевой диагностики Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина (Москва); Андрей Мищенко – д.м.н., профессор, заведующий отделением лучевой диагностики НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург); Галина Сташук – д.м.н., главный научный сотрудник рентгенологического отдела, профессор кафедры лучевой диагностики Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (Москва). Возглавил этот список заведующий кафедрой рентгенологии и радиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, вице-президент РОРР, научный руководитель Национальной школы рентгенорадиологии Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР), д.м.н., профессор Игорь Евгеньевич Тюрин. – Научный комитет Школы формирует программу обучения для всех регионов, лично принимает участие в каждом образовательном мероприятии в рамках проекта, активно взаимодействует с аудиторией в режиме живого диалога, – отметил Игорь Евгеньевич Тюрин. – Это позволяет участникам на месте решать конкретные вопросы, связанные с их практической деятельностью. Уровень лекторов высок, и речь идет не только о тех, кто приехал из Москвы и Санкт-Петербурга, но и о спикерах, которые представляют регионы. Я думаю, что все слушатели получили удовольствие. В Красноярске занятия провели представители Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого: доцент кафедры лучевой диагностики ИПО Елена Евдокимова, заведующая этой же кафедрой Светлана Жестовская, заведующий кафедрой онкологии и лучевой терапии с курсом ПО Руслан Зуков, ассистент кафедры лучевой диагностики ИПО Елена Карлова. Особый статус мероприятий Национальной школы рентгенорадиологии подтверждает внимание к проекту и поддержка со стороны государства. В Красноярске в мероприятиях НШР приняли участие главный внештатный онколог министерства здравоохранения Красноярского края, главврач Красноярского краевого онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского Андрей Модестов, главный внештатный специалист по лучевой диагностике минздрава Красноярского края, заведующий рентгенологическим отделением Краевой клинической больницы Николай Тюменцев, главный внештатный радиолог минздрава Красноярского края, директор Центра ядерной медицины Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Наталья Чанчикова. Национальная школа рентгенорадиологии – это не разовый проект. Он носит цикличный характер и проводится регулярно в разных городах и регионах России. В прошлом году в проекте приняли участие Новосибирск, Краснодар, Томск, Челябинск. В этом году в список участников проекта вошли Красноярск, Владивосток, Тюмень, Воронеж. Почему участие в НШР особенно важно для Красноярского края, объяснил главный внештатный онколог краевого минздрава Андрей Модестов: – Уровень заболеваемости раком в нашем регионе постоянно растет. По прогнозам онкологов, к 2020 году в хирургических отделениях краевого онкоцентра будет в два раза больше пациентов. Рак в нашем крае распространен сильнее, чем в среднем по России. Работу краевых онкологов усложняет территориальная специфика нашего региона. Ведь некоторые районы буквально отрезаны от большой земли, и специалистам сложно туда добраться. К примеру, в Северо-Енисейский район врачи онкодиспансера в теплое время попадают только на самолете. Создатели Национальной школы рентгенорадиологии постарались сделать проект максимально доступным наибольшему числу специалистов, особенно в удаленных от центра регионах. Принять участие в нем может любой врач и медицинский специалист благодаря отсутствию регистрационного взноса. Программа выстроена таким образом, что полезные знания и навыки получат и начинающие специалисты, и врачи, у которых за плечами – десятилетия практики. Поскольку Национальная Школа рентгенорадиологии РОРР включена в систему непрерывного медицинского образования (НМО), участие в ее мероприятиях позволяет не только повысить уровень своих знаний в профессиональной области, но и получить 12 баллов НМО за два полных дня участия.