13.04.2017

Пётр Андреевич Щеплёв: Конгресс ПААР делается не для того, чтобы собрать деньги, он притягивает врачей Андрологическая урология сегодня по праву считается одной из самых прогрессивных и востребованных медицинских специальностей. Это сравнительно молодое направление, однако его зарождение в нашей стране началось ещё в середине позапрошлого века. Заболеваниям органов мужской половой системы посвящали свои труды профессор П.П. Заболоцкий-Десятковский и великий учёный Н.И. Пирогов. Новая веха в развитии андрологии началась с открытия «Специальной факультетской клиники мочевых и половых органов» при Московском университете в 1866 году, где впервые стали выполнять вмешательства на мочевом пузыре, предстательной железе и наружных половых органах. Благодаря Ф.И. Синицыну, одному из первых руководителей клиники, на новый уровень выходит преподавание андрологии. Лекции для студентов и доцентов, которые профессор читал лично, вызывали огромный интерес у начинающих медиков. В начале XX века вопросы андрологии стали всё больше волновать российских учёных, а значение новой отрасли стало социальным. Впервые понятие «социальное зло» упомянул в своих работах первый председатель Московского урологического общества П.Ф. Богданов. Эту идею развил и один из основателей журнала «Урология» P.M. Фронштейн. Он же создал научно-учебно-лечебный центр по борьбе с гонореей в стенах государственного венерологического института. В середине прошлого столетия в больницах крупных городов СССР стали появляться урологические посты, где работали врачи-андрологи, а известный представитель петербургского научного общества Н.А. Михайлов посвятил андрологии раздел в своей монографии-руководстве для врачей. Занималась проблемами мужского здоровья и в Военно-Медицинской Академии: А. И. Васильев разработал и описал собственную методику уретроскопии, которая принесла ему славу лучшего уретроскописта мира. В целом же, в советское время развитие андрологии приостановилось. Развивалось лишь одно её направление – лечение мужского бесплодия. В этой сфере известны работы профессора М. Н. Жукова и доцента С. А. Каган. Активное возрождение специальности началось в 80-е годы. Тогда в Институте урологии РФ появилось первое андрологическое отделение, где разрабатывались оригинальные методики диагностики и лечения андрологических заболеваний. В 1990 году вышло в свет первое отечественное «Руководство по андрологии», а в 1996 году начинает свою деятельность общественная некоммерческая организация Профессиональная Ассоциация Андрологов России. Сегодня урологическая андрология продолжает успешно справляться со своей главной, по определению ВОЗ, задачей – обеспечением репродуктивного здоровья мужчин. Несмотря на то, что зачатки специальности появились ещё полтора столетия назад, в своём современном виде урологическая андрология сформировалась за последние 20 лет. За это время разрабатываются основные методики диагностики и лечения андрологических заболеваний, оформляются образовательные стандарты отрасли и зарождается сильное профессиональное сообщество врачей, объединённых под эгидой ПААР. Однако неизменной осталась социальная значимость специальности: как и раньше андрологи помогают мужчинам вернуть уверенность в себе и возможность жить полноценной жизнью, борются с мужским бесплодием и дарят тысячам российских семей счастье быть родителями. Конгресс ПААР – больше, чем традиция Важную роль в развитии отечественной андрологии играют регулярные встречи Профессиональной Ассоциации Андрологов России. Конгрессы ПААР проводятся на протяжении последних 20 лет. «Эта идея появилась, когда я был на похожей конференции в Гамбурге в начале 90-х. Я понял, что это абсолютно новый интересный тренд, который будет полезен для наших врачей и пациентов. Сегодня Конгресс ПААР – это традиция, он делается не для того, чтобы собрать деньги, он притягивает врачей», – рассказал Президент Ассоциации Пётр Андреевич Щеплёв. Действительно, мероприятие из года в год объединяет сотни российских и зарубежных участников: урологов, андрологов, дерматовенерологов, хирургов, сексопатологов и других специалистов. Для каждого из них это встреча – возможность узнать последнюю медицинскую информацию, обменяться опытом с коллегами, изучить новые технологии и фармацевтический рынок. Чаще всего Конгресс проходит в Дагомысе, на берегу Чёрного моря. Это ещё одна добрая традиция. Конгресс имеет важное значение и для самой Ассоциации. ПААР подводит итоги очередного периода своей деятельности, намечает перспективы, укрепляет международные связи – так, в 2014 и 2015 году совместно с Конгрессом ассоциации проходили Российско-азиатские уроандрологические конгрессы, собравшие представителей десятков азиатских стран. Из года в год участвуют в конгрессах ПААР также европейцы и врачи из СНГ. Организаторы поддерживают молодых врачей и учёных. Последние регулярно выступают не только в качестве слушателей, но и в роли спикеров на сессиях Конгресса. «Я сторонник социальных лифтов. На наших встречах мы помогаем молодым, умным, дипломатичным и, главное, активным врачам заявить о себе. Им нужна поддержка и мотивация», – подчеркнул П.А. Щеплёв. В прошлом году Конгресс ПААР состоялся уже в 11-й раз. Он был посвящён 20-летию Профессиональной ассоциации андрологов России, собрал 653 участника из 7 стран бывшего СССР. «iCongress 2017»: мужское здоровье и высокие технологии 12-й Конгресс Профессиональной Ассоциации Андрологов России «iCongress» пройдёт этой весной в Сочи – с 24 по 27 мая в Дагомысе. Встреча вновь будет посвящена проблемам андрологической урологии и мужского здоровья. Участники обсудят также вопросы онкоурологии, нейроандрологии и мужского бесплодия, болезни полового члена и фармакотерапию в андрологии. Отдельное внимание уделят высоким технологиям: hi-tech в андрологической урологии – одна из ключевых тем программы. В качестве спикеров выступят президент ПААР П.А. Щеплёв, председатель РОУ Ю.Г. Аляев, вице-президент ПААР О.Б. Жуков и другие выдающиеся урологи и андрологи России, в том числе и молодые доктора. Конгресс традиционно будет сопровождаться выставкой лечебных средств, препаратов и оборудования для урологической андрологии. За свою историю ПААР провела больше 40 конгрессов, научных конференций и семинаров. Конгресс ПААР занимает особое место в этом списке. Он созвучен главной цели Ассоциации – объединению специалистов, интересующихся уроандрологией и установлению наилучших стандартов уроандрологической службы. Сегодня Профессиональная Ассоциация Андрологов России объединяет более 4,5 тысяч врачей из всех регионов России и СНГ. Под её эгидой издаётся научно-практический̆ рецензируемый̆ журнал «Андрология и генитальная хирургия». Благодаря деятельности Ассоциации российские врачи всё эффективнее борются за сохранение и восстановление мужского здоровья, внедряют в свою практику новые подходы и высокие технологии и активно общаются с коллегами из-за рубежа. «iСongress 2017» послужит ещё одним шагом в успешном решении этих вопросов.