19.04.2017





Приглашаем вас принять участие в качестве экспонента в Седьмой Международной специализированной выставке "ИнваЭкспо. Общество для всех", которая состоится с 9 по 11 ноября 2017 года в Москве в КВЦ "Сокольники"

До 2016 года выставка проводилась под названием «Реабилитация. Доступная среда». В 2017 году новая концепция Выставки поддержана Комиссией при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Оргкомитет выставки возглавляет Михаил Борисович Терентьев, известный политический и общественный деятель нашей страны, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Всероссийского общества инвалидов.

Основные тематические направления:

Технические средства реабилитации;

Протезно-ортопедические изделия; ортопедическая обувь и специальная (реабилитационная) одежда;

Медико-социальная экспертиза;

Реабилитационные технологии; реабилитационные центры;

Санаторно-курортные учреждения;

Проектирование и создание доступной среды;

Доступные жилье, транспорт, здравоохранение, культура, образование, информация и связь, социальные услуги.

В выставке принимают участие представители регионов России, в том числе крупнейшие государственные заказчики, специалисты стран СНГ, зарубежные компании. Ожидается участие основных исполнителей Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2020 годы".

В рамках выставки пройдут заседание Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, Фестиваль искусств "Парафест", «Детско-родительский день». Также будут организованы презентации, мастер-классы, развлекательные шоу, показы мод, выставки художественного творчества, спортивные соревнования.

Оргкомитет и дирекция выражают уверенность в том, что Ваше участие в выставке будет полезным и интересным, коммерчески успешным и эффективным.