20.04.2017

Национальный хирургический Конгресс стал Меккой для более чем 4 тысяч врачей со всей России

4-7 апреля в Москве состоялось, пожалуй, самое ожидаемое для всех хирургов страны событие 2017 года – Первый Национальный хирургический Конгресс. В этом году он прошел вместе с юбилейным, ХХ Съездом Общества эндоскопических хирургов России. Решение собраться вместе приняли множество хирургов со всей страны, и все 4 дня работы Конгресса залы были переполнены. Огромный интерес к событию свидетельствует о том, что необходимость проведения мероприятия для всего хирургического сообщества страны назрела давно. Если раньше для обсуждения актуальных проблем хирургии раз в 5 лет собирали Съезды Российского Общества хирургов, то сегодня, в условиях насыщенного информационного потока и бурного развития медицины этого явно недостаточно. 2017 год стал важной вехой в истории отечественной хирургии: между двумя профессиональными Съездами появилась новая площадка – Национальный хирургический Конгресс. Численность делегатов мероприятия потрясает. Уже в первый день залы гостиницы «Космос» открыли свои двери для 4 тысяч участников практически из всех регионов России! Хирурги самых разных специализаций с большим энтузиазмом приняли участие в пленарных заседаниях, мастер-классах, круглых столах, видеосессиях, продолжив профессиональное общение в кулуарах Конгресса. Президент Российского общества хирургов, заведующий кафедрой факультетской хирургии, урологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАН, Игорь Иванович Затевахин отметил небывалый масштаб мероприятия: «В программе Конгресса заложено огромное количество информации, ведь он включает в себя работу 64 секций. Я рад, что у нас появилась такая прекрасная дополнительная возможность раз в 2 года делиться друг с другом новыми достижениями в хирургии. Уверен, это пойдет на пользу всему нашему большому сообществу, развитию медицины и, как следствие – от наших встреч выиграют пациенты и вся страна». В хирургической отрасли наиболее оперативно внедряются инновационные методы и технологии, активно осваиваются новейшие современные методы лечения, в частности – малоинвазивные вмешательства. Президент Российского общества эндоскопических хирургов, заведующий кафедрой эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор, главный врач Больницы Центросоюза РФ Сергей Иванович Емельянов обратил внимание на то, что появление эндоскопического метода вмешательства повлекло за собой поистине революционные изменения в хирургии. Недаром Национальный хирургический Конгресс проходит в тесной связке с ХХ Съездом Общества эндоскопических хирургов. «Появление так называемой эндовидеохирургии в Европе в свое время назвали второй Французской революцией – настолько круто изменил хирургию этот метод вмешательства. Сегодня эндоскопия как альтернатива открытым операциям пришла практически во все хирургические специальности, и эксперты Европейской Ассоциации эндоскопической хирургии по достоинству оценивают достижения, сделанные российскими хирургами», – отметил С.И. Емельянов. На Конгрессе были организованы и видеотрансляции операций. Этот формат имел невероятный успех у громадной аудитории. Онлайн-демонстрации на больших экранах в самом совершенном качестве впервые дали возможность широкому кругу специалистов из разных регионов страны своими глазами увидеть работу ведущих хирургов, фактически ощутить эффект присутствия рядом с мэтром. В видеотрансляциях были представлены как базовые вмешательства, типичные для большинства клиник страны, так и эксклюзивные, которые могут исполнить лишь избранные хирурги. И если уникальные, особенно сложные вмешательства на конференциях и конгрессах сегодня не редкость, то показ уже отработанных операций – это нововведение Первого национального хирургического Конгресса. И оно, по отзывам делегатов, оказалось весьма полезным. Онлайн-трансляции, когда врач, работая за операционным столом, одновременно комментировал свои действия, получили самые восторженные отзывы. Также на мероприятии непрерывно велся видеомарафон – серия фильмов, снятых во время проведения уникальных операций с комментариями оперирующих хирургов. Делегаты по достоинству оценили и возможность поработать на специальных манекенах, позволяющих имитировать хирургическое вмешательство. Этот пока новый для научных медицинских конференций формат показал себя как имеющий огромное образовательное значение. Отработка хирургических навыков на кукле исключает фактор психологического напряжения врача, и он может спокойно, без риска для жизни и здоровья пациента обрести необходимые умения. Более 500 экспертов, известных как в России, так и за ее пределами, стали спикерами Конгресса. Это выдающиеся специалисты в области сосудистой хирургии, флебологии, военно-полевой хирургии, гнойной хирургии, комбустиологии, робототехники, бариатрической хирургии, эндокринной хирургии и герниологии, колопроктологии, ургентной хирургии и других разделов медицины. Национальный хирургический Конгресс предоставил площадку для всех профессиональных сообществ, ассоциированным с РОХ. Представители всех хирургических специальностей и профильных сообществ получили возможность для обсуждения не только узкоспециальных вопросов, но и проблем, которые касаются всей хирургической отрасли в целом. Особенность научной программы Конгресса – в ее разностороннем многообразии, что отражает состояние современной хирургической отрасли. На Конгрессе была проведена большая работа по обсуждению национальных клинических рекомендаций по нескольким нозологиям. Их периодический пересмотр с учетом мнений членов профессионального сообщества, организаторов системы здравоохранения и представителей страховых организаций необходим для повышения эффективности ежедневной работы российских хирургов и, как следствие – для спасения и улучшения качества жизни миллионов пациентов. В составе колоссального по численности сообщества хирургов России есть множество направлений, однако несмотря на это, отрасль остается единым живым организмом. Яркое подтверждение тому – Национальный хирургический Конгресс его невероятной атмосферой, пропитанной культом профессионального общения врачей.