20.04.2017

Комплексные решения GE Healthcare в России – от продукта до проекта

МОСКВА, Россия, 19 апреля 2017 г. – 11-12 апреля в Москве состоялся VIII «Форум регионов России: здравоохранение», собравший на одной площадке руководителей медицинских учреждений, представителей органов государственной власти, лидеров мнений медицинского сообщества и руководителей ведущих компаний для обсуждения ключевых вопросов развития российского здравоохранения и медицины нового поколения. В рамках Форума компания GE Healthcare представила ряд инновационных решений для повышения доступа российских пациентов к высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе были представлены решения для организации биофармацевтического производства. В ходе сессии «Медицинская промышленность и инновации» Нина Канделаки, Президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ, рассказала о стратегии компании, направленной на расширение присутствия в регионе для поддержки приоритетных задач российского здравоохранения – повышения качества и доступности медицинского обслуживания и снижения смертности. GE Healthcare работает в России более 30 лет, используя международный опыт и локализуя инновационные технологии в здравоохранении для улучшения жизни людей. В рамках стратегии «В России для России» в 2009 году GE Healthcare в партнерстве с ЗАО «МТЛ» локализовала в регионе производство высокотехнологичного медицинского диагностического оборудования для расширения доступа пациентов к качественному медицинскому обслуживанию. На сегодня в различных клиниках России/СНГ установлено более 440 инновационных компьютерных томографов и ультразвуковых систем GE Healthcare российского производства, которые способствуют решению задач по поддержке здоровья женщин и детей, а также ранней диагностике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Одним из ключевых направлений деятельности компании в России/СНГ является эффективная поддержка клиентов, осуществляемая сервисной службой. В регионе работает горячая линия поддержки клиентов, функционирует локальный склад запчастей. Более 100 высококвалифицированных сервисных инженеров выполняют плановое обслуживание установленного в клиниках оборудования и оперативно устраняют возникшие неполадки, сокращая сроки простоя высокотехнологичных систем. Свыше 70% неполадок устраняются удаленно. С 2009 года для российских клиентов компании работает тренинг-центр GE Healthcare Academy, ставший первой корпоративной образовательной площадкой для специалистов в области здравоохранения. Линейка обучающих программ компании включает современные управленческие решения для руководителей здравоохранения, клиническое обучение работе на диагностическом оборудовании компании, образовательные программы в области систем электронного здравоохранения и программы, направленные на повышение удовлетворенности пациентов. На сегодня обучение в GE Healthcare Academy прошло более 17 000 российских специалистов в области лучевой диагностики, анестезиологии-реаниматологии, перинатологии, кардиологии и гинекологии, а также руководителей здравоохранения. Завершая обзор стратегических локализационных инициатив компании, Нина Канделаки, Президент и Главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ, отметила: «В рамках стратегии «В России для России» компания локализует в регионе производство высокотехнологичного медицинского оборудования, обеспечивает эффективную сервисную поддержку установленных систем и проводит обучающие тренинги для специалистов в области здравоохранения на базе корпоративного тренинг-центра. В настоящее время мы работаем над реализацией проекта по дальнейшему расширению линейки локализованного оборудования - например, в такой высокотехнологичной области, как ядерная медицина. GE Healthcare гордится возможностью в рамках данных инициатив способствовать развитию российского здравоохранения и расширению доступа пациентов к качественной медицинской помощи». О значимости привлечения к реализации крупных проектов компаний, предлагающих комплексный подход к решению задач заказчиков и имеющих опыт создания производств биофармацевтической продукции для нужд фармацевтической отрасли, в рамках работы сессии Форума «Медицина нового поколения: биотехнологии» рассказал коммерческий директор подразделения биотехнологического оборудования GE Healthcare Life Sciences в России/СНГ Олег Карпович. Он представил комплексные решения компании для производства вакцин, моноклональных антител, терапевтических белков и т.д. Один из компонентов комплексного решения GE – сервис Fast Trak, позволяющий производителю в кратчайшие сроки пройти путь от разработки молекулы до вывода на рынок готового продукта. Также вниманию слушателей были представлены варианты реализации оптимизированного технологического решения, объединяющего оборудование для производства биофармацевтической продукции в единую технологическую линию – платформа FlexFactory, встраиваемая в существующие или новые производственные помещения. FlexFactory включает оборудование полного производственного цикла, объединенного единой централизованной системой управления и контроля, а также полный сервис от инсталляции до квалификации оборудования и процессов, а также обучения персонала. «FlexFactory – реальный и быстрый путь к организации производства любых биопрепаратов согласно требованиям GMP», – отметил Олег Карпович. Комплексным вариантом реализации биофармацевтических производств является завод «под ключ» в виде модульного KUBio (для моноклональных антител и вакцин). Благодаря модульной конструкции KUBio может быть запущен для коммерческого производства биотехнологической продукции в течение 18 месяцев. «Поскольку KUBio – стандартизованное решение, инвестиции заказчика заранее определены и четко зафиксированы с момента начала проекта до его завершения. На сегодняшний день по всему миру уже достаточно много реальных проектов в различных стадиях завершенности», – подчеркнул Олег Карпович.

Одна из девяти в мире уникальных линий по производству терапевтических белков на базе платформы FlexFactory в настоящее время работает на заводе группы компаний «Р-Фарм» в Ярославле, где в рамках наработки продукции для клинических испытаний, запущено производство высокоэффективных препаратов, предназначенных для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний. «Мы гордимся тем, что первыми в стране готовимся выпускать инновационные препараты собственной разработки для лечения социально значимых заболеваний при помощи «одноразовых технологий», позволяющих повысить гибкость и экономичность производственных процессов», – отметил директор по экономике здравоохранения группы компаний «Р-Фарм» Александр Быков. Участники Форума регионов России оценили стремление GE Healthcare к диалогу, а также инновационную продуктовую линейку и комплексные решения компании, направленные на повышение доступности высокотехнологичной медицины для российских пациентов и содействие в реализации стратегических реформ в области здравоохранения. О GE Healthcare GE Healthcare предлагает медицинские технологии и сопутствующие услуги, открывающие новую эру заботы о пациентах. Опыт и знания GE Healthcare в области медицинской диагностики, информационных технологий, систем поддержания жизнеобеспечения, разработки лекарственных препаратов и решений по повышению эффективности помогают нашим клиентам по всему миру предоставлять медицинские услуги на принципиально новом уровне. GE Healthcare также предоставляет основное сервисное обслуживание и высокотехнологичные услуги с дополнительными функциональными возможностями, помогая пользователям обеспечить высокое качество обслуживания пациентов. Более подробную информацию можно получить на сайте www.gehealthcare.com О GE Healthcare в России/СНГ GE Healthcare работает в России/ СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей местного рынка в сложном медицинском оборудовании. В Москве функционирует собственный тренинг-центр компании “GE Healthcare Academy”, который предлагает современные управленческие решения для руководителей здравоохранения, клиническое обучение работе на диагностическом оборудовании компании, тренинги и семинары в области систем электронного здравоохранения и программы, направленные на повышение удовлетворенности пациентов. Стратегия GE Healthcare направлена на расширение присутствия во всех регионах России для поддержки приоритетных задач российского здравоохранения – повышения качества и доступности медицинского обслуживания и снижения смертности. Более подробную информацию можно получить на сайте www.gehealthcare.ru О GE Healthcare Life Sciences GE Healthcare Life Sciences, производитель высокотехнологичного оборудования, представляет свой опыт, инновационные решения и широкий спектр услуг для создания крупносерийного биофармацевтического производства, разработки новых лекарств и вакцин, исследования клеток и белков, и позволяет своим заказчикам по всему миру занимать лидирующие позиции, быть более эффективными и прогрессивными. Контакты для СМИ: Anna Smirnova Marketing Communications Leader, Russia/CIS GE Healthcare T +7 495 739 6931 | M +7 916 357 55 12 www.ge.ru | www.gehealthcare.ru | www.gereports.ru

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