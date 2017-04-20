20.04.2017

Авторитетные лидеры анестезиологии и реаниматологии привезли новейшие знания в Сочи в рамках III Региональной образовательной Школы АиР

Сохранение жизни и здоровья российского общества напрямую связаны с квалификацией персонала анестезиолого-реаниматологической службы. Ежедневно ее специалисты обеспечивают сохранность жизненно важных функций организма пациента и борются за жизнь находящихся в критическом состоянии. Однако знания в области анестезиологии и реаниматологии требуют постоянного обновления: врач должен не только уметь выделять ведущие синдромы, но и знать современные подходы к купированию этих состояний и находить самые безопасные методы лечения.

Реалии современной жизни таковы, что региональные врачи, к сожалению, не всегда имеют возможность обучаться в столице. Настоящим спасением для специалистов с периферии нашей страны стали Школы анестезиологов и реаниматологов (АиР), аккредитованные в Минздраве РФ как часть системы НМО и стартовавшие в 2016 году. 14-15 апреля 2017 года III Региональная образовательная Школа анестезиологов и реаниматологов прошла в Сочи, предоставив возможность местным врачам и молодым специалистам получить передовые знания для повышения эффективности диагностики и лечения заболеваний. Площадкой проведения мероприятия выступила Городская больница №4. «Для нас большая честь – принять в своих стенах профессоров, о которых раньше мы могли только читать в книгах, - отметил главный врач МБУЗ г. Сочи «Городская больница №4», заведующий кафедрой хирургии ФПК и ППС ГБОУ КубГМУ Анатолий Анатьльевич Завражнов. – Сегодня они проводят блестящую Школу для молодой, развивающейся команды докторов нашего региона, которые день ото дня ведут пациентов от этапа оказания экстренной помощи до периода реабилитации. Как хирург хотел бы отметить, что за прошедшие пять лет количество специалистов данного направления в регионах в силу разных причин сократилось на 40%. И именно такие Школы повышают престиж и доносят до общества значимость нашей специальности, привлекают молодежь, помогая решить множество вопросов».

В состав организационного комитета III Региональной образовательной Школы АиР вошли такие заслуженные специалисты отрасли как Порханов В.А., Яворовский А.Г., Дударев И.В., Багненко С.Ф., Алексеев А.А., Кулабухов В.В., Скопец А.А. и другие. Программа мероприятия включила в себя лекции, посвященные типичным осложнениям и ошибкам в периоперационном периоде, профилактике, диагностике и терапии осложнений в нейроанестезиологии, интенсивной терапии пациентов с аневризматическими САК, тяжелым ожоговым травмам, минимизации риска венозных тромбоэмболических осложнений в госпитальном периоде, терапии септического шока, современным возможностям инфузионной терапии и многим другим актуальным вопросам. Особое внимание было уделено проблеме безопасности в акушерстве, где часто встречаются тяжелые осложнения, и сохраняется повышенная степень летальных исходов. Все эти вопросы в равной мере важны и требуют постоянного внимания. В рамках Школы также были представлены мастер-классы по респираторной терапии при острой дыхательной недостаточности, современным алгоритмам сердечно-легочной реанимации, глобальным тестам гемостаза. Отдельным курсом III Региональной образовательной Школы АиР прошел мастер-класс «Экстренная специализированная помощь тяжело обожженным», проведенный вместе с общественной организацией «Мир без ожогов». Стоит отметить, что программа второго дня мероприятия впервые прошла совместно с Российским обществом врачей скорой медицинской помощи. Его председатель Сергей Федорович Багненко – академик РАН, профессор, председатель Российского общества скорой медицинской помощи», ректор ПСПбГМУ имени академика И.П.Павлова, вошел в оргкомитет мероприятия. Отдельного внимания заслуживают личности преподавателей. Участникам Школы АиР в Сочи выдалась замечательная возможность услышать авторитетов специальности, эрудированных, глубоко знающих свою тему и талантливых ораторов, среди которых присутствовали: Алексеев А.А., Богданов С.Б., Яворовский А.Г., Лекманов А.У., Лихванцев В.В., Шлык И.В., Горобец Е.С., Галстян Г.М., Козлов И.А., Глущенко В.А. и многие другие. Именно подбор лекторов и научного содержания программы делают Школу по-настоящему интересным образовательным проектом. Это неудивительно, ведь индивидуальная программа Школ АиР составляется через выявление «болевых точек» того или иного региона, что позволяет докторам получить самую необходимую для своего города информацию и успешно применить ее на практике. III Региональная образовательная Школа анестезиологов и реаниматологов стала прекрасной возможностью для сочинских специалистов проверить и обновить свои знания без длительного отрыва от повседневной деятельности, а также на практике освоить современные алгоритмы оказания медицинской помощи. Заслуги проекта не остаются незамеченными – за относительно недолгое время своего существования Школы АиР уже получили поддержку в профессиональном сообществе. Сегодня проект ставит перед собой задачу обеспечения максимальной готовности анестезиолого-реаниматологической службы на самом высоком уровне в каждом регионе, а также органично дополняет образовательную деятельность медицинских ВУЗов страны, являясь неотъемлемой частью системы непрерывного медицинского образования.