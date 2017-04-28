28.04.2017

ДЛЯ 4 000 ПЕРИНАТОЛОГОВ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Такой вывод сделали участники III Всероссийской мультимедийной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕРИНАТОЛОГИИ: СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ», которая состоялась 27 апреля 2017 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Москва). Организаторами мероприятия традиционно выступили: Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) и Союз педиатров России (СПР). Технический организатор - НП «ОРМиЗ». Участие в конференции приняли около 300 акушеров, педиатров, неонатологов, детских кардиохирургов, специалистов ультразвуковой диагностики, эндокринологов. Кроме того, в рамках on-line трансляции за ходом конференции следили около 4000 специалистов из 72 регионов России. Приветствуя участников конференции, Президент Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины, д.м.н., профессор, академик РАН, Николай ВОЛОДИН отметил: «Уникальность площадки форума заключается в формате его проведения: стать частью наших дискуссий могут не только жители Москвы и соседних областей. Посредством on-line трансляции с нами на связь выходят представители большинства российских регионов, буквально от Владивостока до Калининграда. В этом году число Интернет-подключений побило все рекорды – 1555, и это при условии, что на каждое подключение приходится от 1 до 40 человек. Такие данные еще раз подчеркивают актуальность вопросов, которые мы заявляем на конференции. Есть отклики, а значит, мы движемся в правильном направлении». Кропотливая работа по снижению уровня младенческой смертности в России приносит свои плоды: за 10 лет показатель снизился сразу на несколько пунктов. Обращаясь к участникам конференции, директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор Елена БАЙБАРИНА отметила, что в 2016 году этот показатель составил 6 промилле. А по данным, полученным за январь-февраль текущего года, цифра остановилась на отметке 5 промилле. Елена Николаевна особо подчеркнула, что делать далеко идущие выводы из приведенной статистики, конечно, преждевременно, однако, те усилия, которые сегодня прикладывают российские специалисты для снижения уровня младенческой смертности, дают основания надеяться на получение позитивной динамики и в этом году. Также в своем выступлении директор Департамента отметила интересную тенденцию в развитии современной медицинской помощи. «Очень важный аспект – гуманизация помощи. Это улучшение коммуникативных навыков врача, улучшение взаимоотношений с родителями, это отношение к пациенту (новорожденному, недоношенному, ребенку с другими патологиями), как к сформированному человеку. Здесь речь идет, прежде всего, об уважении его гуманистических потребностей». Эта идея стала ключевой в теме секции «Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) - отделение без боли», сессия «Жизнь за пределами ОРИТН». Специалисты привели неоспоримые доказательства того, что новорожденный пациент отделения реанимации не только чувствует боль, но и подвергается стрессу в несколько раз чаще по сравнению со своими здоровыми сверстниками. Кроме того, болезненные манипуляции в ОРИТН могут повысить риск появления изменений нервно-психического развития, а также негативно отразиться на способности ребенка к обучению. Главный научный сотрудник ФГАУ "ННПЦЗД" Минздрава России, д.м.н., профессор Юлия ЖИРКОВА отметила следующее: «Один из наиболее острых вопросов в данной теме – привлечение внимания медицинского сообщества к важности контроля боли в ОРИТН. Мы знаем, что система восприятия боли в неонатальном периоде обуславливается более высокой чувствительностью новорожденных, особенно недоношенных детей, к болевым воздействиям. Нам хорошо известны апробированные методы диагностики боли. Мы знаем о последствиях неонатальной боли. На сегодня у нас в арсенале проверенные способы уменьшения болевого синдрома и снижения количества проводимых болезненных манипуляций в ОРИТН. Задача №1 – активно внедрять методы диагностики и профилактики боли в повседневную практику врачей неонатальных отделений». Одной из наиболее популярных среди on-line участников конференции стала секция «Грудное молоко в ОРИТН. От слов к делу». Сегодня существует ряд объективных сложностей, которые препятствуют организации данного процесса в условиях стационара. Большинство из них связаны с необходимостью внесения изменений в существующую нормативную базу, которая регламентирует организацию грудного вскармливания. «Сегодня мы продолжаем разработку проекта изменений в положения Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиНов), которые регламентируют организацию грудного вскармливания в стационарах. За основу взяты исследования специалистов ряда стран Европы и США. Кроме того, мы опираемся на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, где описаны современные методы сцеживания, хранения, пастеризации грудного молока. Конечно, в недалеком прошлом те правила, которые действуют сегодня, являлись исчерпывающими, однако, в век бурного развития технологий, многие положения СанПиНов 2010 года и проекта СанПиН 2014 года требуют тщательного пересмотра и доработки, поскольку существенно осложняют процесс грудного вскармливания в условиях стационара» – отметила д.м.н., профессор Ирина СОЛДАТОВА. Сессия «Сахарный диабет. Нюансы, которые надо знать» прошла под председательством заместителя директора ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России по научной работе, директора Института детской эндокринологии, академика РАН, д.м.н., профессора, главного внештатного детского специалиста эндокринолога Минздрава России Валентины ПЕТЕРКОВОЙ. «Проблема ведения беременности у женщин, страдающих сахарным диабетом, актуальна во всем мире. Частота родов у пациенток с сахарным диабетом растет: в нашей стране в 2014 году этот показатель составил 1,4% от общего количества родивших женщин, а в 2015 – уже 2,4%. Не менее острым сегодня является вопрос развития ребенка матери с сахарным диабетом, особенно если новорожденный и сам страдает данным заболеванием. И здесь во главу угла ставятся не только методы профилактики и лечения возможных осложнений у матери и ребенка, но и преемственность действий акушеров-гинекологов, неонатологов, эндокринологов, а также педиатров. Мы не случайно сравниваем сахарный диабет с айсбергом. На поверхности – первый год жизни ребенка, под водой – его состояние через несколько лет после рождения». Тема преемственности действий специалистов была активно поддержана и в дискуссии, посвященной теме врожденных пороков сердца (ВПС), наиболее часто встречающегося порока развития у новорожденных детей. «Своевременное хирургическое лечение, правильная тактика постнатальной терапии – оказание помощи ребенку с ВПС начинается задолго до появления его на свет, в пренатальном периоде, с момента, когда специалист УЗИ-диагностики увидел отклонения в развитии сердца у плода и направил беременную женщину в специализированное лечебное учреждение. К сожалению, по такому «идеальному» сценарию действия разворачиваются далеко не всегда. Проблема заключается не только в оснащенности учреждений современной УЗИ-техникой и подготовке кадров, но и в правильном понимании специалистами понятия «преемственности» в оказании помощи беременной женщине. Одним из ключевых моментов здесь является командная работа. Чем быстрее в пренатальном периоде будет поставлен диагноз ВПС плода, тем качественнее будет помощь после рождения ребенка» – заявила Советник директора ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" Минздрава России, д.м.н. Екатерина БОКЕРИЯ.