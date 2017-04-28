28.04.2017

Первый Национальный хирургический Конгресс – Мекка для хирургов со всей России

4-7 апреля в Москве состоялось, пожалуй, самое ожидаемое для всех хирургов страны событие 2017 года – Первый Национальный хирургический Конгресс. В этом году он прошел вместе с юбилейным, ХХ Съездом Общества эндоскопических хирургов России. Решение собраться вместе приняли множество хирургов со всей страны, и все 4 дня работы Конгресса залы были переполнены. Огромный интерес к событию свидетельствует о том, что необходимость проведения мероприятия для всего хирургического сообщества страны назрела давно. Если раньше для обсуждения актуальных проблем хирургии раз в 5 лет собирали Съезды Российского Общества хирургов, то сегодня, в условиях насыщенного информационного потока и бурного развития медицины этого явно недостаточно. 2017 год стал важной вехой в истории отечественной хирургии: между двумя профессиональными Съездами появилась новая площадка – Национальный хирургический Конгресс. Тезисы докладов начали поступать в оргкомитет Конгресса сразу после объявления о его проведении. Модераторы секций – лидеры в своей отрасли хирургии – проделали огромную работу по отбору самых актуальных и интересных тем. Такой подход позволил делегатам Конгресса обменяться самым передовым опытом. Численность делегатов мероприятия потрясает. Уже в первый день залы гостиницы «Космос» открыли свои двери для 4 тысяч участников практически из всех регионов России! Хирурги самых разных специализаций с большим энтузиазмом приняли участие в пленарных заседаниях, мастер-классах, круглых столах, видеосессиях, продолжив профессиональное общение в кулуарах Конгресса. Президент Российского общества хирургов, заведующий кафедрой факультетской хирургии, урологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАН, Игорь Иванович Затевахин отметил небывалый размах мероприятия: «В программе Конгресса заложено огромное количество информации, ведь он включает в себя работу 64 секций. Я рад, что у нас появилась такая прекрасная дополнительная возможность раз в 2 года делиться друг с другом новыми достижениями в хирургии. Уверен, это пойдет на пользу всему нашему большому сообществу, развитию медицины и, как следствие – от наших встреч выиграют пациенты и вся страна». Первый заместитель комитета по здравоохранению Государственной Думы Российской Федерации, академик РАН Николай Федорович Герасименко, выступая перед делегатами Конгресса, отметил, что именно в хирургической отрасли наиболее оперативно внедряются инновационные методы и технологии, активно осваиваются современные методы лечения. Это утверждение по сути стало одним из ключевых посылов Конгресса. В частности, оно было раскрыто в речи Президента Российского общества эндоскопических хирургов, заведующего кафедрой эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессора, главного врача Больницы Центросоюза РФ Сергея Ивановича Емельянова, который обратил внимание на то, что появление эндоскопического метода вмешательства повлекло за собой поистине революционные изменения в хирургии. Недаром Первый хирургический Конгресс проходит в тесной связке с ХХ Съездом Общества эндоскопических хирургов. «Появление так называемой эндовидеохирургии в Европе в свое время назвали второй Французской революцией – настолько круто изменил хирургию этот метод вмешательства. Сегодня эндоскопия как альтернатива открытым операциям пришла практически во все хирургические специальности, и эксперты Европейской Ассоциации эндоскопической хирургии по достоинству оценивают достижения, сделанные российскими хирургами», – отметил С.И. Емельянов. На Конгрессе были организованы и видеотрансляции операций. Этот формат имел невероятный успех у громадной аудитории. Онлайн-демонстрации на больших экранах в самом совершенном качестве впервые дали возможность широкому кругу специалистов из разных регионов страны своими глазами увидеть работу ведущих хирургов, фактически ощутить эффект присутствия рядом с мэтром. В видеотрансляциях были представлены как базовые вмешательства, типичные для большинства клиник страны, так и эксклюзивные, которые могут исполнить лишь избранные хирурги. И если уникальные, особенно сложные вмешательства на конференциях и конгрессах сегодня не редкость, то показ уже отработанных операций – это нововведение Первого национального хирургического Конгресса. И оно, по отзывам делегатов, оказалось весьма полезным. Делегаты по достоинству оценили и возможность поработать на специальных манекенах, позволяющих имитировать хирургическое вмешательство. Этот пока новый для научных медицинских конференций формат показал себя как имеющий огромное образовательное значение. Отработка хирургических навыков в таком формате исключает фактор психологического напряжения врача, и он может спокойно, без риска для жизни и здоровья пациента обрести необходимые умения. Более 500 экспертов, известных как в России, так и за ее пределами, стали спикерами Конгресса. Это выдающиеся специалисты в области сосудистой хирургии, флебологии, военно-полевой хирургии, гнойной хирургии, комбустиологии, робототехники, бариатрической хирургии, эндокринной хирургии и герниологии, колопроктологии, ургентной хирургии и других разделов медицины. Национальный хирургический Конгресс предоставил площадку для всех профессиональных сообществ, ассоциированным с РОХ. В рамках Конгресса действовала и сестринская секция, которая объединила около 300 человек, среди которых были не только медицинские сестры, но и врачи. Большой вклад в организацию работы секции внесли Президент ассоциации медицинских сестер России (РАМС) Валентина Антоновна Саркисова и Президент региональной общественной организации медицинских сестер Москвы (РООМС) Галина Борисовна Плетминцева. В своих выступлениях руководители сестринских объединений сделали акцент на важную роль медицинской сестры в хирургии. Участники секции получили информацию по работе с эндоскопической техникой, по учету инструментария в стерилизационном отделении многопрофильного стационара, а также о профилактике инфекций. Академик РАН, главный хирург Министерства здравоохранения РФ по северо-западному федеральному округу, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Сергей Федорович Багненко отметил революционную трансформацию хирургической отрасли, которую отразил Конгресс: «Современная хирургия разошлась по специальностям, поэтому хирург должен определиться, чем заниматься, и ежедневно работать, развиваться в выбранном направлении. Большинство хирургических специальностей по сути превращаются в высокотехнологические виды помощи. Все это способствует улучшению качества и результативности лечения». Еще более серьезные перемены ждут хирургическую отрасль в будущем, считает С.Ф. Багненко. По мнению эксперта, в нашей стране требуется перенастройка организации хирургической помощи за пределами крупных городов. Речь идет о оснащенных по современным стандартам межрайонных медицинских центрах. Представители всех хирургических специальностей и профильных сообществ получили возможность для обсуждения не только узкоспециальных вопросов, но и проблем, которые касаются всей хирургической отрасли в целом. Особенность научной программы Конгресса – в ее разностороннем многообразии, что отражает состояние современной хирургической отрасли. Национальный хирургический Конгресс стал универсальной площадкой для всех профильных сообществ. «Очень ценно, когда удается в короткий промежуток времени послушать сразу несколько докладов по разным профилям хирургии. Это невероятно расширяет кругозор, что благотворно влияет на профессиональный рост», – поделился своими впечатлениями участник Конгресса кандидат медицинских наук, врач высшей категории Леонид Вячеславович Домарев. Национальный хирургический Конгресс стал своеобразной квинтэссенцией ежедневной деятельности РОХ. В жизни РОХ существует два магистральных направления, важность которых трудно переоценить. Во-первых, ведется грандиозная работа по разработке и внедрению национальных клинических рекомендаций, которые регламентируют действия хирургов в ежедневных ситуациях. Во-вторых, к несомненным заслугам Общества относится создание системы непрерывного медицинского образования в России. Сегодня апробированный в РОХ вариант НМО, мотивирующий врача учиться на протяжении всего года, работает и на уровне всей системы здравоохранения. Директор ФГБУ «Институт хирургии имени А.В.Вишневского», академик РАН, профессор Амиран Шотаевич Ревишвили отметил особую роль РОХ и Первого Национального хирургического Конгресса в становление и развитие системы НМО: «Непрерывное образование хирургов России организовано великолепно, на уровне лучших западных стандартов. РОХ с участием Минздрава плотно занимается вопросами подготовки специалистов хирургического профиля. В наше время, когда необходимо умело сочетать дистанционные и очные методы подготовки практикующих врачей, это невероятно важно». На Конгрессе была проведена большая работа по обсуждению национальных клинических рекомендаций по нескольким нозологиям. Их периодический пересмотр с учетом мнений членов профессионального сообщества, организаторов системы здравоохранения и представителей страховых организаций необходим для повышения эффективности ежедневной работы российских хирургов и, как следствие – для спасения и улучшения качества жизни миллионов пациентов. В составе колоссального по численности сообщества хирургов России есть множество узкопрофильных специальностей, однако несмотря на это, отрасль остается единым живым организмом. Яркое подтверждение тому – Национальный хирургический Конгресс его невероятной атмосферой, пропитанной культом профессионального общения врачей. Управляющий делами РОХ Михаил Леонидович Таривердиев говоря о своих впечатлениях, полученных от бесед с коллегами на Конгрессе, выделил особый склад характера, присущий врачам-хирургам: «У нас отлично оснащенная отрасль. И главное – наша отрасль живая! Ее костяк – удивительные люди, ведь современный российский хирург – это высокообразованный, владеющий сложнейшими технологиями специалист. А еще это тот, кто, не поднимая головы, сутки напролет работает в районной больнице, спасая жизни». В целом российское хирургическое сообщество продемонстрировало на Конгрессе не только впечатляющую численность, но и невероятный потенциал. Вы можете ознакомиться с текстом резолюции Конгресса на сайте Российского общества хирургов. Также Вы можете окунуться в атмосферу мероприятия посмотрев фотоотчет по ссылке.