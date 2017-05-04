04.05.2017

Региональная образовательная Школа АиР состоялась в Чите в рамках IV съезда анестезиологов-реаниматологов Забайкалья

Несмотря на достаточно высокий уровень развития анестезиологии и реаниматологии в Забайкальском крае, аспекты обеспечения безопасности пациентов, качества оказания помощи, а также вопросы кадрового и материально-технического обеспечения являются по-прежнему актуальными. В их разрешении существенную роль играет уровень подготовленности практических врачей, повысить который позволяют Региональные образовательные Школы анестезиологов-реаниматологов, проводимые Ассоциацией анестезиологов-реаниматологов в рамках системы непрерывного медицинского образования (НМО). 26 и 27 апреля очередная Школа АиР состоялась в Чите сразу после завершения IV съезда анестезиологов-реаниматологов Забайкалья. Площадкой проведения мероприятия выступила Читинская государственная медицинская академия. Это уже четвертая Школа, проводимая Ассоциацией анестезиологов-реаниматологов. Мероприятие с успехом стартовало в Саратове и Ростове-на-Дону осенью 2016 года, а этой весной Школы открыли свои двери в Сочи и Забайкалье. Показательно, что IV Школу АиР посетило 340 человек, причем не только анестезиологов-реаниматологов. Это еще раз показало интерес региональных специалистов к актуальному образовательному проекту, и подтвердило, что востребованность Школы обусловлена возможностью живого общения практикующих врачей с известными коллегами, работающими в крупнейших российских центрах. «Одна из задач, которая стоит перед нами – донести новую информацию, которой владеют специалисты, работающие в крупных центрах страны, до каждого врача, ведь далеко не каждая кафедра в России может глубоко рассмотреть все аспекты, лежащие в нашей сфере деятельности, – отметил академик РАН, профессор, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, проректор по научной работе, руководитель научно-клинического центра и кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России Юрий Сергеевич Полушин. – Обмен мнениями практических врачей со специалистами, которые ежедневно работают в операционных и отделениях реанимации и интенсивной терапии лучших центров страны, всегда очень важен, поэтому Школы АиР являются бесценным дополнением деятельности кафедр, позволяющим максимально эффективно использовать все возможности образовательного процесса». Региональные образовательные Школы АиР направлены на рассмотрение вопросов, являющихся наиболее проблемными для конкретного региона. В частности, образовательная программа Школы в Чите предусматривала положения, касающиеся реформирования системы скорой медицинской помощи в столице Забайкалья и роли в этом анестезиолого-реаниматологического звена, предупреждения и лечения инфекционных осложнений в периоперационном периоде, оказания помощи тяжелообожженным. «Я уверен, что Школа АиР в Чите поспособствует решению проблем с которыми нам приходится сталкиваться, – отметил заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава России, председатель Совета РОО «Забайкальское общество анестезиологов-реаниматологов», главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Забайкальского края, заместитель президента Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, эксперт Медицинской Лиги России Константин Геннадьевич Шаповалов. – Она имеет выраженную образовательную направленность, а значит – повышает качество и эффективность работы специалистов с использованием имеющихся ресурсов и оборудования, что позволит выстроить нашу службу наиболее эффективно». В рамках читинской Школы были освещены темы ведения пациентов с артериальной гипертензией, а также с термохимическими поражениями дыхательных путей, рассмотрены типичные осложнения и ошибки в периоперационном периоде, встречающиеся в практике врачей, работающих в учреждениях Забайкалья, разобраны современные подходы к респираторной терапии и многие другие вопросы. Кроме того, участники смогли получить практические навыки в мастер-классах по нейроаксиальным блокадам и хирургическому доступу к дыхательным путям. Несомненную пользу докторам принес подробный разбор конкретных клинических случаев. Отдельное внимание было уделено образовательному циклу «Обучай учителей», который вызвал небывалый интерес и множество положительных отзывов у участников Школы, имеющих отношение к педагогической деятельности. Он познакомил присутствующих с современными интерактивными методиками обучения и планирования учебного процесса, организацией работы в симуляционном центре, а также с оценкой практических навыков при проведении сердечно-легочной реанимации. С большим уважением стоит отметить преподавательский состав IV Региональной образовательной Школы, в который вошли руководители, ведущие специалисты и научные сотрудники НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. академика И.П. Павлова, Уральского Государственного Медицинского Университета и Читинской государственной медицинской академии (Брезгин Федор Николаевич, Глущенко Владимир Анатольевич, Горячев Александр Станиславович, Коннов Валерий Анатольевич, Полушин Юрий Сергеевич, Степанов Александр Валентинович, Шаповалов Константин Геннадьевич, Шлык Ирина Владимировна и др.). С уверенностью можно сказать, что за относительно недолгое время своего существования Региональные образовательные Школы АиР добились признания коллег. Шаг за шагом проект движется к своей главной цели – равному и высочайшему уровню подготовки специалистов анестезиолого-реаниматологической службы в каждом регионе, включая отдаленные города нашей страны. Сегодня для воплощения этой идеи в действительность у Региональных общеобразовательных Школ есть все необходимое: экспертный преподавательский состав, актуальная информация, легко применимая на практике, доступность для участников, а также баллы НМО, наличие которых необходимо врачам для успешной аккредитации. Все это, несомненно, делает Школы АиР уникальным образовательным мероприятием, призванным сделать анестезиолого-реаниматологическую помощь каждого региона максимально качественной и безопасной.