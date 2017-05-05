05.05.2017

Актуальные вопросы правового регулирования медицинской деятельности. Изменения в законодательстве. Правоприменительная практика. Новое в госконтроле, защите персональных данных. Телемедицина. Персональная ответственность врача и должностных лиц клиники

Приглашаем Вас 15-16 июня 2017 г. принять участие во Всероссийской практической конференции "Актуальные вопросы правового регулирования медицинской деятельности. Изменения в законодательстве. Правоприменительная практика. Новое в госконтроле, защите персональных данных. Телемедицина. Персональная ответственность врача и должностных лиц клиники".

Место проведения конференции – Санкт-Петербург, гостиница «Октябрьская», Лиговский пр., дом 10, конференц-зал «Петровский», с 10.00 до 18.00 ежедневно. Формат мероприятия - очное участие (в Санкт-Петербурге) или онлайн участие. Организаторы: Ассоциация медицинского права Санкт-Петербурга, ООО «Росмедконсалтинг», Центр деловых мероприятий «ЮРИОН». Аудитория – руководители, юристы, врачи, организаторы здравоохранения медицинских организаций всех форм собственности. Чем это мероприятие может быть полезно для Вас? С 2017г. вступает в силу целый ряд важных изменений в законодательство, которые коснутся повседневной деятельности специалистов сферы здравоохранения. Об этих изменениях подробно расскажут эксперты мероприятия. Участникам будут предложены практические рекомендации по правильному выполнению новых требований врачом, должностным лицом клиники. В программе будут рассмотрены, в том числе, следующие важные и актуальные для врача, должностного лица клиники вопросы: особое внимание будет уделено вопросам защиты интересов врача и клиники в случае причинения вреда жизни и здоровью пациента. Доклады ведущих медицинских адвокатов раскроют реальные механизмы снижения или устранения рисков ответственности.

будет уделено вопросам защиты интересов врача и клиники в случае причинения вреда жизни и здоровью пациента. Доклады ведущих медицинских адвокатов раскроют реальные механизмы снижения или устранения рисков ответственности.

Будет предоставлена информация о новых требованиях к защите персональных данных в клинике. Введены новые санкции, размеры штрафов до 75000 руб. в отношении как клиники, так и должностных лиц, врачей. На конференции будет рассмотрен весь алгоритм действий по выполнению требований с анализом форм необходимых документов. По итогам мероприятия Вы сможете самостоятельно выполнить необходимые действия в Вашей клинике.

предложены рекомендации о действиях должностных лиц клиники, врачей в связи с введением новых видов госконтроля, осуществляемых независимо от включения в план проверок, введением «дистанционного» контроля, без информирования клиники о проводимых мероприятиях по контролю.

проанализированы новые критерии качества медицинских услуг, обязательные для выполнения врачом клиники и предложены рекомендации по выполнению новых требований.





Также, будут рассмотрены различные актуальные изменения в законодательство о медицинской деятельности - новый порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности, «электронные больничные», новое в надзоре за обращением лекарственных средств, новый порядок осуществления фармаконадзора, изменения в порядке лицензирования медицинской деятельности, изменения в сфере ОМС, важные изменения в наличных расчетов с пациентами, иные изменения.

в программу мероприятия включен также блок о правовом регулировании телемедицины. В настоящий момент телемедицина развивается, оказывается поддержка государством, в Государственную думу РФ внесен законопроект о телемедицине. В ходе конференции опытными экспертами будут подробно рассмотрены возможности телемедицинских технологий, правовые проблемы предоставления услуг дистанционно, возможности организации телеконсилиумов.

вводится в действие новая процедура подтверждения врачом соответствия требованиям профессиональных стандартов – независимая оценка квалификации. О том, что это за процедура, что она дает врачу расскажут эксперты мероприятия. В числе докладчиков – ведущие эксперты России в сфере правового регулирования медицинской деятельности АКУЛИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, доктор медицинских наук, юрист, Председатель Совета правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, руководитель магистерской программы по медицинскому праву юридического факультета СПбГУ, заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ

доктор медицинских наук, юрист, Председатель Совета правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, руководитель магистерской программы по медицинскому праву юридического факультета СПбГУ, заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ ПРИСТАНСКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, медицинский адвокат, кандидат юридических наук, член президиума Ассоциации медицинского права, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета СПбГУ

медицинский адвокат, кандидат юридических наук, член президиума Ассоциации медицинского права, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета СПбГУ БАЛОХИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, доктор медицинских наук, начальник управления урегулирования убытков Санкт-Петербургского филиала страховой группы «СОГАЗ». Автор и соавтор более 70 научных работ.

доктор медицинских наук, начальник управления урегулирования убытков Санкт-Петербургского филиала страховой группы «СОГАЗ». Автор и соавтор более 70 научных работ. ОРЛОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, директор СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр;

директор СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр; КОРОБЕНКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, управляющий партнер ООО «Росмедконсатинг, специализация в сфере правового регулирования здравоохранения и трудовых отношениях, опубликовала множество статей. Постоянный автор журнала «Кадровое дело». Обладатель Всероссийской ежегодной премии «Кадровик года – 2011» в номинации «Лучший автор».

управляющий партнер ООО «Росмедконсатинг, специализация в сфере правового регулирования здравоохранения и трудовых отношениях, опубликовала множество статей. Постоянный автор журнала «Кадровое дело». Обладатель Всероссийской ежегодной премии «Кадровик года – 2011» в номинации «Лучший автор». ХМЕЛЕВСКАЯ ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, медицинский адвокат, руководитель практики правового сопровождения корпоративных клиентов ООО «Росмедконсалтинг», большой опыт работы в сфере взаимодействия с государственными органами, в том числе органами надзора и контроля, опыт судебной работы, сопровождения деятельности медицинских организаций различных форм собственности.

медицинский адвокат, руководитель практики правового сопровождения корпоративных клиентов ООО «Росмедконсалтинг», большой опыт работы в сфере взаимодействия с государственными органами, в том числе органами надзора и контроля, опыт судебной работы, сопровождения деятельности медицинских организаций различных форм собственности. НОВИКОВА НИНА СЕМЕНОВНА, генеральный директор ООО «Медицина. Фармация. Право»

генеральный директор ООО «Медицина. Фармация. Право» ПЕТУХОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Центра развития медицинского страхования, кафедра организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ

кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Центра развития медицинского страхования, кафедра организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ ЗАБАЛУЕВА НИНА ИВАНОВНА, кандидат химических наук, член Совета общественной Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга Подробная информация, программа мероприятия, состав подтвержденных докладчиков, регистрация доступны по адресу http://urioncenter.ru/medconf Предварительная регистрация для участия в конференции обязательна. Регистрация участников по тел./факс: (812) 4946945, 7-960-232-20-97, 8-911-182-43-91 по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Внимание! При регистрации на мероприятие до 17.05.2017г. действуют специальные условия участия!