05.05.2017





Подведены итоги ежегодного Общероссийского Конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение»





Данные официальной медицинской статистики последних десятилетий свидетельствуют о тенденции к росту психических расстройств среди детско-подростковой популяции. Так, по данным ВОЗ, дети и подростки с различными нарушениями психического здоровья составляют примерно 20% от общей численности детско-подросткового населения. По данным Института мозга человека Российской Академии наук, проблемы с психическим здоровьем имеют 15% детей, 25% подростков и до 40% призывников.





В рамках деятельности по сохранению психического здоровья детей и подростков Союз охраны психического здоровья проводит ежегодный Общероссийский Подведены итоги ежегодного Общероссийского Конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение».

Конкурс профилактических программ «Здоровое поколение».

В этом году на Конкурс поступило 1034 заявки из 77 субъектов Российской Федерации. В Конкурсе приняли участие государственные и муниципальные учреждения системы образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, а также некоммерческие организации.

Лидерами по количеству заявок, представленных на Конкурс, среди субъектов Российской Федерации стали Красноярский край, Республика Татарстан, Краснодарский край, Воронежская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Челябинская область, Республика Чувашия, Свердловская область, г. Санкт-Петербург.

В состав Экспертного совета Конкурса вошли Воронин Юрий Викторович, Руководитель аппарата Счетной палаты РФ (председатель Экспертного совета), Каграманян Игорь Николаевич, Первый заместитель Министра здравоохранения РФ, Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья, представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, Министерства внутренних дел Российской Федерации, ведущие врачи-психиатры и психологи, а также российские деятели искусства.

Конкурс «Здоровое поколение» проводился по трем направлениям: профилактика нехимических зависимостей; продвижение ценностей психического здоровья через образовательную и информационную деятельность; профилактические программы для детей и подростков, реализуемые людьми старшего поколения.

Решением Экспертного совета Конкурса в число победителей Конкурса вошли Высшие учебные заведения (ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов), школы (МБОУ «Опытненская средняя общеобразовательная школа», село Зеленое, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия; МБОУ «Средняя школа № 23 города Димитровграда Ульяновской области», г. Димитровград, Ульяновская область; МБОУ «Тотемская средняя общеобразовательная школа №3», г. Тотьма, Вологодская область; МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа», х. Михайлов, Тацинский р-н, Ростовская область; МАОУ «Петропавловская районная гимназия», с. Петропавловка, Джидинский район, Республика Бурятия); учреждения культуры (ГБУК Таймырский Дом народного творчества); заповедники (ФГБУ «Государственный природный заповедник «Полистовский», п. Бежаницы, Псковская область); некоммерческие организации (Благотворительный фонд «Дорога к дому», г. Череповец, Вологодская область; МОО «Общество образовательного и творческого досуга «Игры будущего», г. Москва; Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями», г. Москва; Региональная благотворительная общественная организация «Центр социально-психологической и информационной поддержки «Семья и психическое здоровье», г. Москва; Ставропольская краевая общественная организация «Ассоциация психиатров, психотерапевтов, клинических психологов и социальных работников», г. Ставрополь, Ставропольский край).

54 профилактические программы стали лауреатами Конкурса.

Психическое здоровье наших детей во многом зависит от того, насколько здоровы мы – взрослые. Мы должны всегда помнить о своей ответственности перед нашими детьми и делать все возможное, чтобы они росли и развивались в доброжелательной среде, не отягченной нашими взрослыми проблемами. Мы должны помнить, что их внутренний мир очень хрупок. И от того, насколько мы – взрослые – это поймем и примем, зависит сохранность и богатство этого мира.

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