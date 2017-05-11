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11.05.2017


Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Института профессионального образования ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова


Успешная работа на фармацевтическом рынке по продвижению лекарственных средств требует хорошей ориентации в сложившейся системе лекарственного обеспечения, понимания приоритетов лиц, принимающих решения на различных уровнях системы здравоохранения, знания постоянно меняющейся законодательной базы и ее правоприменительной практики и многих других вопросов.


 

 

Используя накопленный экспертный опыт в области научных исследований, консультативной работы, профессиональных коммуникаций как с представителями фармацевтической отрасли, так и регуляторов, организаторов здравоохранения и др., нами разработаны специализированные программы повышения квалификации по трем актуальным направлениям.

 

1. Использование фармакоэкономики в фармацевтическом маркетинге

Основные вопросы:

  •   структура системы лекарственного обеспечения и ее финансирования в РФ и роль

    фармакоэкономики

  •   последние изменения нормативно-правовой базы в области лекарственного

    обеспечения и фармакоэкономики

  •   оценка технологий здравоохранения

  •   методологические основы фармакоэкономики: виды фармакоэкономического

    анализа, выбор критериев эффективности, структура затрат и др.

  •   разница между анализом «затраты-эффективность» и анализом «влияния на

    бюджет», что важнее?

  •   подходят ли нам данные зарубежных исследований и можем ли мы использовать

    зарубежные фармакоэкономические модели?

  •   фармакоэкономические модели для федерального и регионального уровней

    системы здравоохранения; разработка аналитических моделей принятия решений

  •   фармакоэкономика на уровне медицинских организаций (для госпитальных ЛС)

  •   особенности фармакоэкономических исследований для различных нозологий

    (онкология, сахарный диабет, орфанные заболевания и пр.), профилактики

    (вакцинация), диагностики и др.

  •   возможности фармакоэкономического обоснования выбора приоритетов

    финансирования при формировании заявки и закупке ЛС

  •   фармакоэкономическая аргументация при формировании перечней лекарственных

    средств (и не только!) в соответствии с действующей нормативно – правовой базой

  •   секреты формирования досье на ЛС для включения в перечни

  •   «подводные камни», плюсы и минусы опыта использования интегральных шкал

    клинико-экономической оценки в процессе состоявшихся заседаний комиссии по

    формированию перечней (Постановление Правительства РФ No 871 от 28.08.14)

  •   фармакоэкономика как новый инструмент продвижения лекарственных средств

  •   маркетинговое позиционирование фармакоэкономических данных

  •   создание ключевых сообщений об экономичности продуктов компании и новые

возможности доведения до целевой аудитории

 дополнительные возможности фармакоэкономики: оценка изделий медицинского назначения, лечебного питания, медицинской техники

 сравнение фармакоэкономических моделей и аналитических моделей принятия решений

Целевая аудитория: сотрудники, имеющие практический опыт работы, менеджеры по маркетингу, менеджеры по продуктам, менеджеры отделов развития бизнеса, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и др. сотрудники

Дата проведения: очно/заочная форма обучения с 3 по 14 апреля. Очная часть 3-5 апреля с 17.00 до 20.00 на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.

Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей

 

2. Современная организация лекарственного обеспечения: нормативно-правовое регулирование
Основные вопросы:

  •   Система лекарственного обеспечения: инфраструктура и процессы. Текущий статус и тенденции изменения.

  •   Государственные программы лекарственного обеспечения: федеральные и региональные программы

  •   Основные механизмы финансирования системы здравоохранения: федеральный и региональный уровни, уровень медицинских организаций.

  •   Обзор законодательства в сфере обращения ЛС: направления и механизмы регулирования.

  •   Распределение компетенций между федеральным центром и регионами РФ.

  •   Антимонопольное законодательство в сфере обращения ЛС: практика применения,

    перспективы развития.

  •   Перечни ЛС: виды, правила формирования. Роль ПЖНВЛП.

  •   Ценообразование контроль цен на ЛС

  •   Закупки ЛС: процедуры и правила

  •   Взаимозаменяемость лекарственных средств

  •   Клинико-статистические группы

Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, менеджеры по продажам

Дата проведения: очно/заочная форма обучения: ноябрь на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.

Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей

 

3. Современная организация лекарственного обеспечения: Market Acsess Основные вопросы:

  •   Основные элементы «классического» Market Access

  •   Особенности Market Access в России, регионализация Market Access

  •   Роль перечней ЛС. Условия включения ЛС в перечни. Планирование процесса,

    процедура включения, основные участники

  •   Составление «Досье на ЛП» - Предложения о включении ЛП в Перечни ЛП для

    медицинского применения

  •   Факторы, влияющие на систему лекарственного обеспечения: политика,

    законодательство, макроэкономика и др.

  •   Ключевые элементы обеспечения доступности ЛС

Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, Market access менеджеры

Дата проведения: очно/заочная форма обучения: очная часть – с 29 по 31 мая на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.

Стоимость (за одного участника): 42 700 рублей

 

Все программы проходят в интерактивном режиме с разбором практических ситуаций, которые неизменно вызывают большой интерес у слушателей, а полученные знания и навыки помогают им более эффективно решать поставленные задачи.

По завершении обучения выдаются свидетельства о прохождении обучения ПМГМУ им. И.М. Сеченова

Возможно проведение «выездных» циклов для сотрудников компании (группа от 20 человек).

 

По вопросам участия обращаться:
Проценко Марина Валерьевна 8 916 385 55 66, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  
 

 
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