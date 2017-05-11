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11.05.2017
Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Института профессионального образования ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Успешная работа на фармацевтическом рынке по продвижению лекарственных средств требует хорошей ориентации в сложившейся системе лекарственного обеспечения, понимания приоритетов лиц, принимающих решения на различных уровнях системы здравоохранения, знания постоянно меняющейся законодательной базы и ее правоприменительной практики и многих других вопросов.
Используя накопленный экспертный опыт в области научных исследований, консультативной работы, профессиональных коммуникаций как с представителями фармацевтической отрасли, так и регуляторов, организаторов здравоохранения и др., нами разработаны специализированные программы повышения квалификации по трем актуальным направлениям.
1. Использование фармакоэкономики в фармацевтическом маркетинге
Основные вопросы:
-
структура системы лекарственного обеспечения и ее финансирования в РФ и роль
фармакоэкономики
-
последние изменения нормативно-правовой базы в области лекарственного
обеспечения и фармакоэкономики
-
оценка технологий здравоохранения
-
методологические основы фармакоэкономики: виды фармакоэкономического
анализа, выбор критериев эффективности, структура затрат и др.
-
разница между анализом «затраты-эффективность» и анализом «влияния на
бюджет», что важнее?
-
подходят ли нам данные зарубежных исследований и можем ли мы использовать
зарубежные фармакоэкономические модели?
-
фармакоэкономические модели для федерального и регионального уровней
системы здравоохранения; разработка аналитических моделей принятия решений
-
фармакоэкономика на уровне медицинских организаций (для госпитальных ЛС)
-
особенности фармакоэкономических исследований для различных нозологий
(онкология, сахарный диабет, орфанные заболевания и пр.), профилактики
(вакцинация), диагностики и др.
-
возможности фармакоэкономического обоснования выбора приоритетов
финансирования при формировании заявки и закупке ЛС
-
фармакоэкономическая аргументация при формировании перечней лекарственных
средств (и не только!) в соответствии с действующей нормативно – правовой базой
-
секреты формирования досье на ЛС для включения в перечни
-
«подводные камни», плюсы и минусы опыта использования интегральных шкал
клинико-экономической оценки в процессе состоявшихся заседаний комиссии по
формированию перечней (Постановление Правительства РФ No 871 от 28.08.14)
-
фармакоэкономика как новый инструмент продвижения лекарственных средств
-
маркетинговое позиционирование фармакоэкономических данных
-
создание ключевых сообщений об экономичности продуктов компании и новые
возможности доведения до целевой аудитории
дополнительные возможности фармакоэкономики: оценка изделий медицинского назначения, лечебного питания, медицинской техники
сравнение фармакоэкономических моделей и аналитических моделей принятия решений
Целевая аудитория: сотрудники, имеющие практический опыт работы, менеджеры по маркетингу, менеджеры по продуктам, менеджеры отделов развития бизнеса, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и др. сотрудники
Дата проведения: очно/заочная форма обучения с 3 по 14 апреля. Очная часть 3-5 апреля с 17.00 до 20.00 на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.
Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей
2. Современная организация лекарственного обеспечения: нормативно-правовое регулирование
Основные вопросы:
-
Система лекарственного обеспечения: инфраструктура и процессы. Текущий статус и тенденции изменения.
-
Государственные программы лекарственного обеспечения: федеральные и региональные программы
-
Основные механизмы финансирования системы здравоохранения: федеральный и региональный уровни, уровень медицинских организаций.
-
Обзор законодательства в сфере обращения ЛС: направления и механизмы регулирования.
-
Распределение компетенций между федеральным центром и регионами РФ.
-
Антимонопольное законодательство в сфере обращения ЛС: практика применения,
перспективы развития.
-
Перечни ЛС: виды, правила формирования. Роль ПЖНВЛП.
-
Ценообразование контроль цен на ЛС
-
Закупки ЛС: процедуры и правила
-
Взаимозаменяемость лекарственных средств
-
Клинико-статистические группы
Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, менеджеры по продажам
Дата проведения: очно/заочная форма обучения: ноябрь на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.
Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей
3. Современная организация лекарственного обеспечения: Market Acsess Основные вопросы:
-
Основные элементы «классического» Market Access
-
Особенности Market Access в России, регионализация Market Access
-
Роль перечней ЛС. Условия включения ЛС в перечни. Планирование процесса,
процедура включения, основные участники
-
Составление «Досье на ЛП» - Предложения о включении ЛП в Перечни ЛП для
медицинского применения
-
Факторы, влияющие на систему лекарственного обеспечения: политика,
законодательство, макроэкономика и др.
-
Ключевые элементы обеспечения доступности ЛС
Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, Market access менеджеры
Дата проведения: очно/заочная форма обучения: очная часть – с 29 по 31 мая на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17.
Стоимость (за одного участника): 42 700 рублей
Все программы проходят в интерактивном режиме с разбором практических ситуаций, которые неизменно вызывают большой интерес у слушателей, а полученные знания и навыки помогают им более эффективно решать поставленные задачи.
По завершении обучения выдаются свидетельства о прохождении обучения ПМГМУ им. И.М. Сеченова
Возможно проведение «выездных» циклов для сотрудников компании (группа от 20 человек).
По вопросам участия обращаться:
Проценко Марина Валерьевна 8 916 385 55 66,
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