11.05.2017

Кафедра организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Института профессионального образования ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Успешная работа на фармацевтическом рынке по продвижению лекарственных средств требует хорошей ориентации в сложившейся системе лекарственного обеспечения, понимания приоритетов лиц, принимающих решения на различных уровнях системы здравоохранения, знания постоянно меняющейся законодательной базы и ее правоприменительной практики и многих других вопросов.

Используя накопленный экспертный опыт в области научных исследований, консультативной работы, профессиональных коммуникаций как с представителями фармацевтической отрасли, так и регуляторов, организаторов здравоохранения и др., нами разработаны специализированные программы повышения квалификации по трем актуальным направлениям. 1. Использование фармакоэкономики в фармацевтическом маркетинге Основные вопросы:  структура системы лекарственного обеспечения и ее финансирования в РФ и роль фармакоэкономики

 последние изменения нормативно-правовой базы в области лекарственного обеспечения и фармакоэкономики

 оценка технологий здравоохранения

 методологические основы фармакоэкономики: виды фармакоэкономического анализа, выбор критериев эффективности, структура затрат и др.

 разница между анализом «затраты-эффективность» и анализом «влияния на бюджет», что важнее?

 подходят ли нам данные зарубежных исследований и можем ли мы использовать зарубежные фармакоэкономические модели?

 фармакоэкономические модели для федерального и регионального уровней системы здравоохранения; разработка аналитических моделей принятия решений

 фармакоэкономика на уровне медицинских организаций (для госпитальных ЛС)

 особенности фармакоэкономических исследований для различных нозологий (онкология, сахарный диабет, орфанные заболевания и пр.), профилактики (вакцинация), диагностики и др.

 возможности фармакоэкономического обоснования выбора приоритетов финансирования при формировании заявки и закупке ЛС

 фармакоэкономическая аргументация при формировании перечней лекарственных средств (и не только!) в соответствии с действующей нормативно – правовой базой

 секреты формирования досье на ЛС для включения в перечни

 «подводные камни», плюсы и минусы опыта использования интегральных шкал клинико-экономической оценки в процессе состоявшихся заседаний комиссии по формированию перечней (Постановление Правительства РФ No 871 от 28.08.14)

 фармакоэкономика как новый инструмент продвижения лекарственных средств

 маркетинговое позиционирование фармакоэкономических данных

 создание ключевых сообщений об экономичности продуктов компании и новые возможности доведения до целевой аудитории  дополнительные возможности фармакоэкономики: оценка изделий медицинского назначения, лечебного питания, медицинской техники  сравнение фармакоэкономических моделей и аналитических моделей принятия решений Целевая аудитория: сотрудники, имеющие практический опыт работы, менеджеры по маркетингу, менеджеры по продуктам, менеджеры отделов развития бизнеса, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и др. сотрудники Дата проведения: очно/заочная форма обучения с 3 по 14 апреля. Очная часть 3-5 апреля с 17.00 до 20.00 на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17. Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей 2. Современная организация лекарственного обеспечения: нормативно-правовое регулирование

Основные вопросы:  Система лекарственного обеспечения: инфраструктура и процессы. Текущий статус и тенденции изменения.

 Государственные программы лекарственного обеспечения: федеральные и региональные программы

 Основные механизмы финансирования системы здравоохранения: федеральный и региональный уровни, уровень медицинских организаций.

 Обзор законодательства в сфере обращения ЛС: направления и механизмы регулирования.

 Распределение компетенций между федеральным центром и регионами РФ.

 Антимонопольное законодательство в сфере обращения ЛС: практика применения, перспективы развития.

 Перечни ЛС: виды, правила формирования. Роль ПЖНВЛП.

 Ценообразование контроль цен на ЛС

 Закупки ЛС: процедуры и правила

 Взаимозаменяемость лекарственных средств

 Клинико-статистические группы Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, менеджеры по продажам Дата проведения: очно/заочная форма обучения: ноябрь на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17. Стоимость (за одного участника): 30 000 рублей 3. Современная организация лекарственного обеспечения: Market Acsess Основные вопросы:  Основные элементы «классического» Market Access

 Особенности Market Access в России, регионализация Market Access

 Роль перечней ЛС. Условия включения ЛС в перечни. Планирование процесса, процедура включения, основные участники

 Составление «Досье на ЛП» - Предложения о включении ЛП в Перечни ЛП для медицинского применения

 Факторы, влияющие на систему лекарственного обеспечения: политика, законодательство, макроэкономика и др.

 Ключевые элементы обеспечения доступности ЛС Целевая аудитория: сотрудникам фармацевтических компаний, директора по маркетингу и продажам, медицинские директора, менеджеры по тренингам, Market access менеджеры Дата проведения: очно/заочная форма обучения: очная часть – с 29 по 31 мая на кафедре организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики – город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 17. Стоимость (за одного участника): 42 700 рублей Все программы проходят в интерактивном режиме с разбором практических ситуаций, которые неизменно вызывают большой интерес у слушателей, а полученные знания и навыки помогают им более эффективно решать поставленные задачи. По завершении обучения выдаются свидетельства о прохождении обучения ПМГМУ им. И.М. Сеченова Возможно проведение «выездных» циклов для сотрудников компании (группа от 20 человек). По вопросам участия обращаться:

Проценко Марина Валерьевна 8 916 385 55 66, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript