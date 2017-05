11.05.2017

27 Конгресс Всемирной ассоциации кардиоваскулярных и торакальных хирургов

С 1 – 3 сентября 2017 года в г.Астана, состоится 27 Конгресс Всемирной ассоциации кардиоваскулярных и торакальных хирургов (The World Society of Cardiovascular and Thoracic Surgeons), под одной крышей Дворца Независимости соберутся более 1000 профессионалов из 30 стран мира. Участников ожидают живые дискуссии, мастер-классы и обучение более чем от 50 ведущих кардиоторакальных хирургов мира.

Всемирная ассоциация кардиоваскулярных и торакальных хирургов (WSCTS) является международной ассоциацией, которая объединяет кардиоваскулярных и торакальных хирургов мира для обмена знаниями и опытом в области научных исследований и клинических направлений без географической предвзятости. Членами WSCTS являются ведущие признанные хирурги мира, внесшие вклад в научную и практическую деятельность.