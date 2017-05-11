11.05.2017

V Региональная Школа анестезиологов-реаниматологов представит образовательную программу в Казани

Анестезиологии-реаниматологии, как одному из весьма значимых разделов системы здравоохранения, уделяется большое внимание на территории всей Российской федерации. Не составляет исключения и столица Республики Татарстан – входя в десятку крупнейших по населению городов нашей страны, Казань стремится не отставать от современных тенденций медицины, своевременно обновляя знания и повышая практические навыки медицинского сообщества.

В целях повышения квалификации анестезиологов-реаниматологов без длительного отрыва от повседневной деятельности 19-20 мая в Казани состоится V Школа АиР, аккредитованная в системе НМО. Местом проведения мероприятия выступит Комплекс «Казанская Ривьера», хорошо известный не только в Татарстане, но и далеко за его пределами. Предстоящая Школа анестезиологов-реаниматологов – новый для региона формат обучения, который призван сделать доступными современные знания, которыми обладают специалисты, работающие в крупнейших научных и образовательных центрах страны, для практических врачей учреждений Республики Татарстан. Стоит отметить, что тематика предстоящей Школы существенно отличается от других образовательных мероприятий, проводимых ранее в Казани. «Участники нашей Школы не услышат шаблонных лекций, поскольку высококлассный лектор никогда не говорит банальности – он всегда находит возможность совместить освещение практических аспектов и новых подходов, – отметил академик РАН, профессор, президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, руководитель научно-клинического центра и кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России Юрий Сергеевич Полушин. – Все наши преподаватели являются практиками, востребованными профессионалами, которые открывают слушателям новые возможности. Я очень благодарен им за то, что они нашли время в своем плотном графике для Школы АиР».

Преподавательский состав V Региональной образовательной Школы анестезиологов-реаниматологов действительно можно назвать настоящей гордостью и основой мероприятия. За два дня на площадке «Казанской Ривьеры» выступят такие эксперты и выдающиеся специалисты как Юрий Сергеевич Полушин, Владимир Александрович Руднов, Владимир Витальевич Кулабухов, Валерий Владимирович Лихванцев, Евгений Витальевич Ройтман, Евгений Соломонович Горобец, Владимир Анатольевич Глущенко, Ирина Владимировна Шлык, Елена Юрьевна Халикова, Зульфия Абдулловна Зарипова и другие. Тематика предстоящей казанской Школы включила в себя различные аспекты деятельности анестезиолого-реаниматологической службы, опирающиеся на самые инновационные достижения и разработки. В частности, будут подробно освещены вопросы инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений, тактики ведения больных с анемиями и ожоговыми травмами, сепсисом, интенсивной терапии пациентов с аневризматическими САК, анестезии у детей, осложнений антибактериальной терапии и многое другое. Кроме того, участники Школы узнают об анестезиологических стратегиях, влияющих на летальность в кардиохирургии, которые были составлены по результатам консенсуса экспертов в 2016 году. Особого внимания в рамках V Региональной образовательной Школы АиР заслуживают мастер-классы, благодаря которым врачи смогут освоить новый опыт, непосредственно погрузившись в рабочий процесс, а после внедрить полученные навыки в своей повседневной деятельности. В частности, участники Школы смогут узнать практические аспекты выполнения нейроаксиальных блокад и современные алгоритмы сердечно-легочной реанимации с отработкой навыков на фантоме, новейшие подходы к лечению пациентов с остановкой сердечной деятельности, а также принять участие в практическом занятии по респираторной терапии при острой дыхательной недостаточности, освоить глобальные тесты гемостаза. Для максимального снижения вероятности ошибок и осложнений в работе врачей, научная программа V Региональной образовательной Школы АиР будет ориентирована на особенности системы оказания медицинской помощи в Республике Татарстан. Такой образовательный подход является отличительной чертой всего цикла анестезиолого-реаниматологических Школ, что дает местным специалистам уникальную возможность максимально приблизиться к новейшим достижениям отрасли не абстрактно, а учитывая специфику и конкретные потребности региона. Практический опыт Школ показал, что каждый доктор, вне зависимости от территориального нахождения, крайне высоко ценит возможность живого общения с выдающимися профессионалами, привнесшими в отрасль немало заслуг. Все эти факты, несомненно, сближают медицинское сообщество нашей страны, делая знания доступными и адаптированными для каждого региона, что, в свою очередь, служит главной цели – распространению всех современных достижений и повышению качества оказания помощи пациентам. Более подробная информация на сайте: www.anestschool.ru Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: Ирина Анасьева Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 145 Моб.: +7 (926) 371-98-85 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript