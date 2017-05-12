12.05.2017

Практические знания, тренинги на симуляторах, междисциплинарный обмен опытом: какой будет I Всероссийская научно-практическая Конференция «Неотложные состояния в акушерстве»

Несмотря на развитие технологий, повышение уровня жизни и доступности медицинской помощи, проблема материнской смертности по-прежнему остро стоит даже в развитых странах. Глобальная стратегия охраны здоровья женщин и детей, принятая Организацией Объединённых Наций в 2000 году, нацелена на снижение показателей материнской смертности до уровня менее 70 женщин на 100 тысяч родившихся живыми детей. Многим странам, в том числе и России, уже удалось перешагнуть этот порог – в нашей стране фиксируется чуть более 10 случаев смертности на 100 тысяч живорожденных. Так, по данным Росстата, в прошлом году отмечено 158 случаев материнской смертности, что является историческим минимумом.

Однако, есть и другая статистика. Ежегодно в мире порядка 140 000 женщин умирают от кровотечений, а более полумиллиона новорожденных – от эклампсии и преэклампсии. Тревожные цифры говорят о необходимости объединить усилия медицинских специалистов в борьбе за жизнь и здоровье женщин и детей. И это касается не только акушеров-гинекологов, но и специалистов неотложной медицинской помощи, перинатологов, репродуктологов, гематологов, генетиков и неонатологов. Междисциплинарное взаимодействие в акушерстве и гинекологии имеет особое значение, ведь его успехи влияют не только на жизнь и здоровье как минимум двух человек, но и на демографическую ситуацию в целом. 22-24 мая в Москве состоится I Всероссийская научно-практическая Конференция «Неотложные состояния в акушерстве». Мероприятие пройдёт в стенах ведущего профильного медицинского учреждения страны – Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. «Эта конференция будет сделана руками двух профессий: акушеров и анестезиологов-реаниматологов. Мы поднимем весь опыт, который существовал у нас и у вас. Это будет товарищеское глубокое профессиональное обсуждение крупных проблем, где нет никаких мелочей», – отмечает академик РАН, директор ФГБУ «Научный центр гинекологии, акушерства и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», сопредседатель организационного комитета Конференции Геннадий Тихонович Сухих. Согласно мировой статистике, существует пять наиболее распространённых причин материнской смертности: кровотечение, эклампсия, септический шок, экстрагенитальная патология (в первую очередь, кардиологическая патология) и тромбофилические осложнения. Именно эти вопросы станут предметом обсуждения участников Всероссийской конференции – мероприятия с чётко выверенной программой и очевидной актуальностью. Ее организаторами выступают Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, Российское общество акушеров-гинекологов и Ассоциация анестезиологов-реаниматологов. «На протяжении многих лет мы проводим конгрессы и конференции по анестезии и реанимации акушерства и гинекологии и увидели необходимость организации чисто практического мероприятия, такого, на котором врачи смогут узнать, что конкретно нужно делать с больной в конкретной ситуации», – пояснил Главный врач ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н. Роман Георгиевич Шмаков. Практическая направленность – главная особенность новой конференции. Богатым клиническим опытом поделятся ведущие специалисты страны – врачи, учёные, руководители профильных отделений НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова. Они расскажут о том, что действительно успешно применяется на практике и приносит результаты. Также на Конференции проанализируют ситуацию с материнской смертностью в России, проведут разбор клинических случаев, обсудят осложнения анестезии и проблемы организации командной работы медицинского персонала. Организаторы привлекли и зарубежных экспертов. Мастер-класс «УЗИ в анестезиологии и интенсивной терапии» проведёт преподаватель европейских образовательных программ профессор из Швеции Николас Джонсон. От него участники встречи смогут подробно узнать не только об азах ультразвуковой навигации в интенсивной терапии, но и о специальных медицинских протоколах для оценки данных в ходе обследования. Восьмичасовой мастер-класс входит в программу как прекурс и состоится накануне открытия Конференции, 21 мая. Количество мест ограничено: для того, чтобы обучение было эффективным, прекурсы смогут вместить максимум 30 человек. Параллельно с теоретической и дискуссионной частью программы будет проходить обучение в симуляционно-тренинговом центре. «Мы проведём совместный мультидисциплинарный тренинг для акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Врачам предлагается по кругу проходить 14 станций – начиная от остановки кровотечений и сердечно-лёгочной реанимации, заканчивая регионарной анестезией. Каждые два часа в тренинге будет участвовать группа от 10 до 30 человек», – поясняет заведующий отделением анестезиологии-реанимации, доцент кафедры акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, сопредседатель организационного комитета Конференции Алексей Викторович Пырегов. Помимо перечисленных манипуляций, на тренингах специалисты будут отрабатывать техники вакуум-экстракции плода и наложения акушерских щипцов, навыки дистоции плечиков, УЗИ навигации при катетеризации центральных вен, баллонной тампонады и выворота матки, наложения компрессионных швов, ведения трудных дыхательных путей, определения групп крови и другие операции. Организаторы рассчитывают, что за три дня работы Конференции симуляционно-тренинговый зал успеют посетить все участники. Мастер-классы, тренинги и дискуссии разбавят экскурсиями по Научному центру акушерства, гинекологии и перинатологии. Посетители смогут ознакомиться с инновационными медицинскими технологиями, используемыми в работе Центра, пообщаться с его сотрудниками и узнать об особенностях организации медицинской помощи и научно-исследовательской работы в одном из самых передовых учреждений страны. Также в рамках мероприятия состоится выставка технологических новинок, оборудования и препаратов, применяемых в акушерстве, гинекологии и неотложной медицине. Своё участие в проекте уже подтвердили представители известных российских и международных фармацевтических холдингов, научно-технологических фирм и производителей медицинского оборудования. Уникальный формат Конференции и острота тем научной программы уже вызвали большой интерес внутри медицинского сообщества. В социальных сетях специалисты пишут, что давно ждали подобное мероприятие по неотложным состояниям в акушерстве. Особую ценность они видят в совместной работе на Конференции акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Интерес проявляют и специалисты из регионов. Всего же организаторы планируют собрать порядка 400 участников. Звучит довольно скромно, но это обоснованно. «Не хотелось бы, чтобы конференция превратилась в большой конгресс. Нам важно, чтобы никто из участников не чувствовал себя ущемлённым, чтобы все успели пройти обучение в симуляционно-тренинговом зале, поработали руками, научились принимать решения. Надеемся, что эта площадка для обмена опытом будет мобильной, со временем, может быть, даже выездной. Не исключено, что мы выйдем с конференцией в регионы», – оценил перспективы Алексей Викторович Пырегов. Комиссия по оценке учебных мероприятий и материалов Минздрава РФ планирует включить I Всероссийскую научно-практическую Конференцию «Неотложные состояния в акушерстве» в список аккредитованных проектов НМО. Несмотря на обилие научных школ, семинаров и конгрессов, предстоящая конференция имеет все шансы занять особое место в списке образовательных мероприятий для практикующих врачей. Впервые целенаправленно и подробно будут обсуждаться конкретные алгоритмы мультидисциплинарного взаимодействия при неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии – это послужит стандартизации успешных подходов даже на более детальном уровне, чем Национальные клинические рекомендации. Понимая алгоритм собственной работы и взаимодействия с коллегами, специалист, неважно работает ли он в современной столичной клинике или маленькой районной больнице, сможет предотвратить больше тяжёлых осложнений, а значит - сохранить намного больше человеческих жизней. Подробная информация о Конференции: http://emergency-ncagip.ru/ По вопросам участия обращаться: Лилия Обухова Тел: +7 (495) 646-01-55 доб. 140 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript