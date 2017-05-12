12.05.2017

Врачи Владивостока обсудили актуальные проблемы в области пульмонологии и радиологии

27-28 апреля во Владивостоке состоялась Национальная Школа Рентгенорадиологии, организованная Российским Обществом Рентгенологов и Радиологов (РОРР). Открытие конференции и встречи врачей Приморского края с ведущими экспертами России в области пульмонологии, торакальной радиологии, педиатрии прошли в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Мероприятие проводилось при поддержке Департамента здравоохранения Приморского Края.

Проект Национальные Школы Рентгенорадиологии РОРР направлен на то, чтобы объединить усилия медицинских специалистов разных направлений и повысить эффективность лучевой диагностики заболеваний, имеющих высокие показатели смертности. В разных регионах медицинское сообщество проявило активную заинтересованность в такой форме работы. Так, предыдущая Школа в Красноярске собрала более 400 специалистов. Следующим на очереди стал Владивосток. И не случайно. Главный врач Приморского краевого противотуберкулезного диспансера Юрий Абрамович Селютин отметил, что заболеваемость туберкулезом в Приморском крае стабильна во всех районах. В густонаселенных территориях, где проживает больше социально дезадаптированных граждан, выявляется большее число больных. Однако болезнь вышла в общую популяцию, в социально благополучные слои населения. Эти и другие обстоятельства обусловили выбор Владивостока как еще одного места для проведения Национальной Школы Рентгенорадиологии в 2017 году. Мероприятия начались еще до официального открытия. 26 апреля в Приморской краевой клинической больнице №1 прошел семинар для пульмонологов, рентгенологов, фтизиатров на тему «Высокоразрешающая компьютерная томография при интерстициальных заболеваниях легких». Михаил Федорович Киняйкин, заведующий краевым пульмонологическим центром Приморской краевой клинической больницы №1, главный внештатный пульмонолог Департамента здравоохранения Приморского края, провел мастер-класс, посвященный интерстициальным заболеваниям легких и идиопатическим интерстициальным пневмониям в Приморском крае. Игорь Евгеньевич Тюрин, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, вице-президент РОРР, рассказал о дифференциальной диагностике идиопатических интерстициальных пневмоний и интерпретации высокоразрешающей компьютерной томографии. В этот же день специалисты провели консультации с пациентами, ответили на их конкретные вопросы. 27 апреля состоялось открытие НШР, в котором приняли участие вице-президент РОРР Игорь Евгеньевич Тюрин, главный врач Приморского краевого противотуберкулезного диспансера Юрий Абрамович Селютин и главный внештатный специалист рентгенолог Департамента здравоохранения Приморского края Файзенгер Аркадий Геннадьевич. На открытии Школы Игорь Евгеньевич Тюрин сообщил о том, что в Приморском крае начало свою работу региональное отделение Российского Общества Рентгенологов и Радиологов. В ближайшее время оно станет координатором всех программ непрерывного медицинского образования, которые лежат в основе Национальной Школы Рентгенорадиологии. Суть их заключается в том, что участники НШР получают за свою активность кредиты и баллы, которые затем засчитываются при аккредитации. По мнению Игоря Евгеньевича Тюрина, новая система непрерывного медицинского образования позволяет повысить роль общественных организаций и профессиональных медицинских сообществ. – Мы создавали Национальную Школу Ренгенорадиологии для того, чтобы специалисты, работающие в регионах нашей огромной страны, могли получать самую актуальную информацию в области онкологии и торакальной радиологии, – сообщил Игорь Евгеньевич Тюрин в своем выступлении на открытии. – Наша миссия – сделать образование российских врачей непрерывным, инновационным, отвечающим самому высокому профессиональному стандарту и запросам практического здравоохранения. Ведь мы понимаем, что не у каждого врача есть возможность посещать профессиональные съезды и конференции, проходить обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому наши спикеры едут в регионы. За два дня в рамках НШР прошли практические семинары, мастер-классы, секционные заседания, дискуссии со специалистами. Врачи Приморского края – рентгенологи, радиологи, пульмонологи, торакальные хирурги, фтизиатры, онкологи, педиатры – приняли участие в нескольких тематических заседаниях, посвященных пневмониям, туберкулезу и ВИЧ, трудным диагнозам во фтизиопульмонологии, рентгенологическим синдромам болезней органов дыхания. Не остался в стороне и «детский» вопрос. Заключительное заседание было посвящено туберкулезу у детей и подростков. Вместе с ведущими специалистами участники НШР рассмотрели такие вопросы, как пороки развития легких у новорожденных, внедрение телемедицинских технологий в детскую фтизиатрическую службу Приморского края, методы дифференциальной диагностики туберкулеза у детей и другие актуальные вопросы. Спикерами и преподавателями во Владивостоке стали ведущие эксперты: заведующий отделом лучевой диагностики Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Павел Гаврилов, доцент кафедры лучевой диагностики Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Наталья Ильина, заведующая отделением лучевой диагностики клиники №2 Московского научно практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы Ирина Соколина, главный внештатный рентгенолог Департамента здравоохранения Приморского края Аркадий Файзенгер, заведующая рентгенологическим отделением Приморского краевого противотуберкулезного диспансера Наталья Усова и другие. Следующие Национальные Школы Рентгенорадиологии РОРР состоятся уже осенью. С 22 по 23 сентября пройдут занятия в Тюмени, с 17 по 18 ноября – в Воронеже. По вопросам участия в Школах обращаться: Ульяна Шапошникова Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 143

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