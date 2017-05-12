12.05.2017

ПРОДВИНУТАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКА, КОНТУРИРОВАНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА 2017

Пятый Санкт-Петербургский Live Surgery & Injections Курс 19-22 октября 2017.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСА Директор Курса: Виталий Жолтиков В ходе четырехдневного курса будут выполнены 8–10 «живых операций» с экспертными комментариями модераторов (Верхняя и нижняя блефаропластика, Средняя зона лица, Подтяжка лица и шеи, Липофилинг лица, Азиатские веки, Вторичная блефаропластика, Вторичная подтяжка лица и шеи, Ментопластика, Подтяжка нитями). Прямая видео трансляция в зал симпозиума из операционных Atribeaute Clinique (Санкт-Петербург). Отдельное внимание будет уделено осложнениям, способам их профилактики и методам борьбы с ними. Интереснейшие презентации лекторов, острые панельные дискуссии и авторские мастер-классы. Диссекционный курс с возможностью отработки навыков на биоматериале. Ограниченная группа. КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСА Секретарь научной программы: Ольга Забненкова Координаторы научной программы: Алена Саромыцкая, Денис Груздев, Екатерина Гутоп «Живые процедуры»:Филлеры; Ботулинотерапия; Нехирургическая ринопластика; Нитевые технологии; Лазерныепроцедуры; Инъекции после ринопластики; Контурная пластика лица. Марафон живых инъекций позволит участникам погрузиться в практические аспекты работы, уловить мельчайшие детали методик известных специалистов в области контурной пластики лица и ботулинотерапии.

позволит участникам погрузиться в практические аспекты работы, уловить мельчайшие детали методик известных специалистов в области контурной пластики лица и ботулинотерапии. Сессия « Нитевая имплантология » порадует широким составом лекторов среди которых: Денис Груздев, JavierdeBenito, Tunc Tiryaki, Matthieu Beustes-Stefanelli.

» порадует широким составом лекторов среди которых: Денис Груздев, JavierdeBenito, Tunc Tiryaki, Matthieu Beustes-Stefanelli. Сессия « Лазерная косметология » под руководством Алены Саромыцкой займет в этот раз целый день.

» под руководством Алены Саромыцкой займет в этот раз целый день. Сессия « Эстетическая интимная пластика » продлится два дня. Своим опытом поделятся: Алена Саромыцкая, Massimiliano Brambilla, Malgorzata Uchman-Musielak, Nicolas Berreni. Во второй день сессии запланированы живые операции и инъекции в области интимной зоны. Для ограниченной группы будет проведен Диссекционный курс по эстетической интимной пластике с отработкой на биоматериалах .

» продлится два дня. Своим опытом поделятся: Алена Саромыцкая, Massimiliano Brambilla, Malgorzata Uchman-Musielak, Nicolas Berreni. Во второй день сессии запланированы живые операции и инъекции в области интимной зоны. Для ограниченной группы будет проведен . Состоится традиционный Диссекционный Курс из 2 частей (Часть I с трансляцией диссекции в зал и Часть II с трансляцией инъекций на моделях), организованный компанией-партнером «Скин Технолоджи». Также, для ограниченной группы предоставляется возможность отработки на биоматериалах под руководством расширенного состава лекторов. К Yves Saban присоединятся Peter Palhazi и Uliana Gout. ЛЕКТОРЫ ИЗ: БЕЛЬГИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ВЕНГРИИ,ГЕРМАНИИ,ИЗРАИЛЯ, ИТАЛИИ, ИСПАНИИ,КАЗАХСТАНА, КИРГИЗИИ, НИДЕРЛАНДОВ, ПОЛЬШИ, РОССИИ, США, ТАИЛАНДА, ТУРЦИИ, ФРАНЦИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ ValLambros, TimothyMarten, MarioPelleCeravolo, StevenFagien, DirkRichter, GiovanniBotti, ChiaraBotti, Nuri Celik, GuyMassry, HaidehHirmand, AndrewJacono, PhilippeKestemont, MehmetManisali, AliMojallal, DavidPark, JonathanSykes, FranciscoBravo, Tunc Tiryaki, PatrickTonnard, Timo Bartels, Dario Bertossi, JohnYousif, Yves Saban, Peter Palhazi, Sebastian Cotofana, Matthieu Beustes-Stefanelli, Massimiliano Brambilla, KamolWattanakrai, Константин Липский, АлексейБоровиков, Сергей Васильев, Сергей Швырев, Александр Неробеев, Вадим Зеленин, Денис Бага, Андрей Андриевский, Наталья Мантурова, Ольга Забненкова, Екатерина Гутоп, Алена Саромыцкая, Денис Груздев, Raj Acquilla, Nicolas Berreni, Uliana Gout, Marina Landau, Alessio Redaelli, MalgorzataUchman-Musielak, Jani van Loghem, Сергей Шелехов, Василий Атаманов, Ольга Шваб, Алиса Шарова, Эльмира Сатардинова, Елена Гольцова, Дмитрий Дурдыклычев, Лариса Филиппова, Светлана Жабоева, Наталья Кораблева, Виталий Жолтиков и др. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Россия, Санкт-Петербург, Коринтия Невский Палас (5*), Невский пр. 57 СПОНСОРСТВО И УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ +7 (921) 316-7670 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Полина Кулакова ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИИ Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Регистрация в русском разделе www.aasurgery.ru