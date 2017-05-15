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Конкурсы и гранты
 

15.05.2017


КОСМЕТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ – 2017


8-ая специализированная межрегиональная  выставка материалов, технологий и оборудования для дерматологии, косметологии, эстетической медицины и пластической хирургии.


 

 

САЛОН КРАСОТЫ – 2017

16-ая специализированная межрегиональная выставка косметических средств и средств

ухода, инструментария и оборудования для салонов красоты и парикмахерских.

 

Организатор:

  • Выставочный центр «Лигас»

При поддержке:

  • Министерства здравоохранения РБ
  • Ассоциации специалистов эстетической медицины Республики Башкортостан

В программе выставки:

  • Республиканская научно-практическая конференция для врачей дерматологов, косметологов и специалистов эстетической медицины
  • Семинары и мастер-классы
  • Республиканский Чемпионат по моделированию взгляда

В выставке принимают участие компании из различных  регионов России, а также нашей республики.

Рекламная кампания выставки включает: рекламу в отраслевых и периодических российских и республиканских изданиях, Интернет-рекламу, рассылку пригласительных билетов, радио- и телерекламу, наружную рекламу по городу.

Тел. 347- 253 79 57, 253 77 11, 253 77 00

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

http://ligas-ufa.ru

 

 

8-ая специализированная межрегиональная  выставка материалов, технологий и оборудования для дерматологии, косметологии, эстетической медицины и пластической хирургии.

 

САЛОН КРАСОТЫ – 2017

16-ая специализированная межрегиональная выставка косметических средств и средств

ухода, инструментария и оборудования для салонов красоты и парикмахерских.

 

Организатор:

  • Выставочный центр «Лигас»

При поддержке:

  • Министерства здравоохранения РБ
  • Ассоциации специалистов эстетической медицины Республики Башкортостан

В программе выставки:

  • Республиканская научно-практическая конференция для врачей дерматологов, косметологов и специалистов эстетической медицины
  • Семинары и мастер-классы
  • Республиканский Чемпионат по моделированию взгляда

В выставке принимают участие компании из различных  регионов России, а также нашей республики.

Рекламная кампания выставки включает: рекламу в отраслевых и периодических российских и республиканских изданиях, Интернет-рекламу, рассылку пригласительных билетов, радио- и телерекламу, наружную рекламу по городу.

Тел. 347- 253 79 57, 253 77 11, 253 77 00

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

http://ligas-ufa.ru

 

 
 

 
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