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15.05.2017
КОСМЕТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ – 2017
8-ая специализированная межрегиональная выставка материалов, технологий и оборудования для дерматологии, косметологии, эстетической медицины и пластической хирургии.
САЛОН КРАСОТЫ – 2017
16-ая специализированная межрегиональная выставка косметических средств и средств
ухода, инструментария и оборудования для салонов красоты и парикмахерских.
Организатор:
- Выставочный центр «Лигас»
При поддержке:
- Министерства здравоохранения РБ
- Ассоциации специалистов эстетической медицины Республики Башкортостан
В программе выставки:
- Республиканская научно-практическая конференция для врачей дерматологов, косметологов и специалистов эстетической медицины
- Семинары и мастер-классы
- Республиканский Чемпионат по моделированию взгляда
В выставке принимают участие компании из различных регионов России, а также нашей республики.
Рекламная кампания выставки включает: рекламу в отраслевых и периодических российских и республиканских изданиях, Интернет-рекламу, рассылку пригласительных билетов, радио- и телерекламу, наружную рекламу по городу.
Тел. 347- 253 79 57, 253 77 11, 253 77 00
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
http://ligas-ufa.ru
8-ая специализированная межрегиональная выставка материалов, технологий и оборудования для дерматологии, косметологии, эстетической медицины и пластической хирургии.
САЛОН КРАСОТЫ – 2017
16-ая специализированная межрегиональная выставка косметических средств и средств
ухода, инструментария и оборудования для салонов красоты и парикмахерских.
Организатор:
- Выставочный центр «Лигас»
При поддержке:
- Министерства здравоохранения РБ
- Ассоциации специалистов эстетической медицины Республики Башкортостан
В программе выставки:
- Республиканская научно-практическая конференция для врачей дерматологов, косметологов и специалистов эстетической медицины
- Семинары и мастер-классы
- Республиканский Чемпионат по моделированию взгляда
В выставке принимают участие компании из различных регионов России, а также нашей республики.
Рекламная кампания выставки включает: рекламу в отраслевых и периодических российских и республиканских изданиях, Интернет-рекламу, рассылку пригласительных билетов, радио- и телерекламу, наружную рекламу по городу.
Тел. 347- 253 79 57, 253 77 11, 253 77 00
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
http://ligas-ufa.ru