15.05.2017

КОСМЕТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ – 2017

8-ая специализированная межрегиональная выставка материалов, технологий и оборудования для дерматологии, косметологии, эстетической медицины и пластической хирургии.

САЛОН КРАСОТЫ – 2017 16-ая специализированная межрегиональная выставка косметических средств и средств ухода, инструментария и оборудования для салонов красоты и парикмахерских. Организатор: Выставочный центр «Лигас» При поддержке: Министерства здравоохранения РБ

Ассоциации специалистов эстетической медицины Республики Башкортостан В программе выставки: Республиканская научно-практическая конференция для врачей дерматологов, косметологов и специалистов эстетической медицины

Семинары и мастер-классы

Республиканский Чемпионат по моделированию взгляда В выставке принимают участие компании из различных регионов России, а также нашей республики. Рекламная кампания выставки включает: рекламу в отраслевых и периодических российских и республиканских изданиях, Интернет-рекламу, рассылку пригласительных билетов, радио- и телерекламу, наружную рекламу по городу. Тел. 347- 253 79 57, 253 77 11, 253 77 00 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript http://ligas-ufa.ru 8-ая специализированная межрегиональная выставка материалов, технологий и оборудования для дерматологии, косметологии, эстетической медицины и пластической хирургии. САЛОН КРАСОТЫ – 2017 16-ая специализированная межрегиональная выставка косметических средств и средств ухода, инструментария и оборудования для салонов красоты и парикмахерских. Организатор: Выставочный центр «Лигас» При поддержке: Министерства здравоохранения РБ

Ассоциации специалистов эстетической медицины Республики Башкортостан В программе выставки: Республиканская научно-практическая конференция для врачей дерматологов, косметологов и специалистов эстетической медицины

Семинары и мастер-классы

Республиканский Чемпионат по моделированию взгляда В выставке принимают участие компании из различных регионов России, а также нашей республики. Рекламная кампания выставки включает: рекламу в отраслевых и периодических российских и республиканских изданиях, Интернет-рекламу, рассылку пригласительных билетов, радио- и телерекламу, наружную рекламу по городу. Тел. 347- 253 79 57, 253 77 11, 253 77 00 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript http://ligas-ufa.ru