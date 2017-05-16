16.05.2017





Открыт прием заявок на участие в Конкурсе волонтерских программ в сфере реабилитации «Другие»





Союз охраны психического здоровья объявляет Конкурс волонтерских программ в рамках III Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?».





К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры и объединения волонтеров Северо-западного федерального округа России, оказывающие услуги в сфере реабилитации людей с психиатрическим опытом.

Социальная реабилитация играет ключевую роль в социализации людей с психическими особенностями и является важнейшим этапом для достижения оптимального уровня независимого функционирования в обществе. Люди, которые столкнулись с проблемой в виду трагической случайности, сочетания определенных биологических, психологических и социальных факторов, также, как и все мы, заинтересованы в общении, они готовы работать, хотят создавать семьи, им также необходимо реализовывать свои умения и навыки. Проведение реабилитационных программ с учётом особенностей и потребностей каждого человека в необходимом объеме практически невозможно без участия волонтеров.

Волонтеры в психиатрии оказывают услуги по предоставлению доступа к социальной и правовой защите, образованию, искусству, культуре, физическому воспитанию, получению различных профессиональных навыков и трудоустройству. Взаимодействие специалистов-психиатров государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты с некоммерческими организациями и социально-ориентированными предприятиями реального сектора экономики при активном участии волонтеров повышает качество услуг по улучшению здоровья пациентов и способствует формированию толерантного отношения общества к «другим».

Объявление результатов и торжественное награждение победителей Конкурса пройдет 13 октября 2017 года на церемонии открытия Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» в Конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ»(Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1).





Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 августа 2017 года на сайте http://festival.mental-health-russia.ru/.

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О Фестивале «Другие?»

III Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» пройдет 13 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовано в рамках деловой программы Петербургского международного Форума здоровья и приурочено к празднованию Всемирного дня психического здоровья.

Фестиваль «Другие?» – ежегодный проект Союза охраны психического здоровья, направленный на улучшение здоровья и качества жизни людей, страдающих психическими расстройствами, через развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, а также общественно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты.

III Фестиваль охватывает Северо-западный федеральный округ России, где проводится качественное и количественное исследование государственных и некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере психосоциальной реабилитации.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 (985) 800-04-11 или e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .