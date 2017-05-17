17.05.2017

Акушеры-гинекологи Красноярского края обсудят перспективы репродуктивной медицины

19 и 20 мая в Конгресс-центре «Гранд Холл Сибирь» в Красноярске состоится VI Региональная образовательная Школа Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ). В этот раз программа Школы отличается особым разнообразием и охватывает вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются в своей работе акушеры-гинекологи и врачи смежных специальностей. Среди тем, представленных к обсуждению, – большие акушерские синдромы, преждевременные роды и невынашивание беременности, тромбофилии в акушерстве и гинекологии, акушерские кровотечения, контрацепция, перинатальный аудит.

По сведениям Минздрава Красноярского края, в 2016 году заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) на территории региона выросла и составила 436 человек на 100 тысяч населения. ЗНО молочной железы в структуре заболеваемости заняли в прошлом году второе место (на первом месте сохраняются злокачественные новообразования легкого, на третьем – ЗНО кожи, на четвертом месте рак предстательной железы, на пятом – рак желудка). В связи с этим особое внимание Школы РОАГ в Красноярске будет уделено проблеме рака репродуктивных органов в практике акушера-гинеколога, заболеваниям молочной железы, ИППП и патологиям шейки матки. Еще одна отличительная особенность проекта – уровень приглашенных к участию экспертов. Возможность услышать их выступления и пообщаться с ними лично выпадает далеко не на всех профессиональных съездах даже в рамках данного проекта. В работе Школы примут участие Президент РОАГ, академик РАН Владимир Николаевич Серов; заведующий научно-исследовательским отделом раннего канцерогенеза, профилактики, диагностики и комплексного лечения онкологических заболеваний женских репродуктивных органов Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава России, академик РАН Лев Андреевич Ашрафян; заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, руководитель лаборатории патологии гемостаза медико-профилактического факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, вице-президент РОАГ, член-корреспондент РАН Александр Давидович Макацария; заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н. Игорь Иванович Баранов; главный врач ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика. В.И. Кулакова» Минздрава России Роман Георгиевич Шмаков; заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 Кемеровской государственной медицинской академии Минздрава РФ, Президент Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация акушеров-гинекологов» Наталья Владимировна Артымук; заведующая 1-м акушерским отделением патологии беременности ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика. В.И. Кулакова» Минздрава России Зульфия Сагдуллаевна Ходжаева и другие. В состав оргкомитета вошли президент краевой ассоциации акушеров-гинекологов, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Виталий Борисович Цхай, ректор Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Иван Павлович Артюхов, начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края Галина Зиновьевна Слепнева, консультант отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Минздрава Красноярского края, главный акушер-гинеколог Красноярского края Наталья Владимировна Хоменко. «Проект региональных образовательных Школ РОАГ – это достаточно новое начинание общества, но смеем надеяться, что со временем это будет неким эталонным мероприятием, которое станет фундаментом непрерывного медицинского образования не только для наших специалистов, но и для врачей смежных специальностей», – отмечает заведующий организационно-методическим отделом ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, д.м.н. Игорь Иванович Баранов. 19 мая работа Школы начнется сразу же после церемонии открытия. Роман Георгиевич Шмаков расскажет о тактике ведения беременности при преэклампсии, Зульфия Сагдуллаевна Ходжаева – о преждевременных родах, Наталья Владимировна Артымук выступит с сообщением о послеродовых гнойно-воспалительных заболеваниях, которые распространены сегодня. В этот же день состоится два круглых стола. Первый из них посвящен проблемам вагинальных инфекций. Совместно решения будут искать участники Школы под руководством Игоря Ивановича Баранова, Елены Витальевны Уваровой, Виталия Борисовича Цхая, Анны Юрьевны Дудиной. На втором круглом столе специалисты обсудят проблему кровотечений в акушерской практике, профилактику и лечение послеродовых кровотечений, осложнения беременности и связанную с ними тромбофилию. 20 мая будет организована панельная дискуссия ведущих экспертов по необходимости контроля ВПЧ-ассоциированных заболеваний, которая пройдет под председательством Льва Андреевича Ашрафяна и Натальи Владимировны Хоменко. Участникам предстоит выяснить, почему «молодеет» рак шейки матки, эффективна ли вакцинопрофилактика ВПЧ и другие вопросы. Также в этот день пройдут круглые столы на темы: «Гинекологические заболевания – современная стратегия сохранения здоровья женщины» и «Новые возможности лечения органов репродуктивной системы». В рамках Школы в Красноярске для практикующих врачей проведут мастер-классы, посвященные новым подходам диагностики и лечения миомы матки и заболеваниям шейки матки в практике акушера-гинеколога. VI Школа РОАГ в Красноярске – последнее мероприятие в весеннем цикле проекта. Следующий съезд акушеров-гинекологов состоится в начале лета. На очереди обучение в Тюмени, Иванове, Волгограде и Екатеринбурге. Отметим, что проект проходит именно в этих городах по заявкам местных специалистов, оценивших успехи первых Школ РОАГ. В 2016 году мероприятия проекта прошли в Казани, Ярославле и Ростове-на-Дону. За полтора года обучение в рамках Школ прошли свыше 2,5 тысяч врачей. Поскольку проект «Региональные школы РОАГ» аккредитован профильной комиссией Минздрава России как элемент системы непрерывного медицинского образования, за участие в мероприятии врачи получают баллы, которые учитываются при сертификации и аттестации. Организаторами проекта выступают Российское общество акушеров-гинекологов и ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России. В Красноярске Школа пройдет при поддержке регионального Министерства здравоохранения. Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: Евгения Фролова Tel.: +7 (929) 955-25-04 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript