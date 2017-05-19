19.05.2017

12-й Конгресс Профессиональной Ассоциации Андрологов России: инновационный подход к проблемам мужского здоровья

Андрологическая урология на сегодняшний день является одним из самых прогрессивных и востребованных направлений, которое успешно справляется со своими главными задачами: лечением воспалительных заболеваний, успешным проведением операций в области генитальной хирургии и обеспечением репродуктивного здоровья мужчин. Ежедневно андрологи нашей страны помогают тысячам пациентов вернуть уверенность в себе и дарят российским семьям великое счастье – быть родителями.

Важную роль в развитии отечественной андрологии играют регулярные встречи Профессиональной Ассоциации Андрологов России (ПААР). С 24 по 27 мая 2017 года в Сочи состоится 12-й Конгресс ПААР, площадкой проведения мероприятия по доброй традиции выступит комплекс «Дагомыс» – один из самых известных курортных комплексов Черноморского побережья. Сложно переоценить высокую социальную значимость предстоящей встречи андрологов: благодаря деятельности Ассоциации российские врачи эффективно борются за сохранение и восстановление мужского здоровья, внедряют в свою практику новые подходы и высокие технологии и активно общаются с коллегами из-за рубежа. Из года в год мероприятие объединяет сотни российских и зарубежных участников: так в прошлом году 11-й Конгресс, посвящённый 20-летию Профессиональной Ассоциации Андрологов России, собрал более 650 специалистов из 7 стран бывшего СССР. Знаменательная встреча российских докторов в этом году традиционно будет посвящена проблемам андрологической урологии и инновационным технологиям в диагностике и лечении проблем мужского здоровья. В программе 12-го Конгресса присутствует целый ряд новых направлений и уникальных тематик, которые требуют особого внимания. В их числе инновации в генитальной хирургии, вопросы онко- и нейроандрологии, а также применение hi-tech в андрологической урологии. Кроме того, участники обменяются опытом хирургического лечения эректильной дисфункции, и, конечно же, не оставят без внимания проблему мужского бесплодия, лечение которого сегодня выходит на совершенно иной уровень. В рамках Конгресса участники узнают о методах сохранения функции детопроизводства у молодых мужчин с психогенными нарушениями эякуляции, а также у мужчин с доброкачественными и злокачественными опухолями головного мозга. Особое внимание будет уделено и современной фармакотерапии в андрологии. Важной особенностью Конгресса ПААР является всесторонняя поддержка молодых врачей и учёных, которые регулярно выступают не только в качестве слушателей, но и в роли спикеров на сессиях Конгресса. «Я сторонник социальных лифтов, поэтому на наших встречах мы помогаем молодым, умным, дипломатичным и, главное, активным врачам заявить о себе, ведь им необходима поддержка и мотивация, – отметил президент Профессиональной Ассоциации Андрологов России, главный внештатный специалист уролог Московской области, профессор, Пётр Андреевич Щеплёв. – Реальность такова, что сегодня все больше медиков посвящают себя работе в сфере андрологической урологии – за последние годы сформировался особый пул врачей, среди которых присутствуют как молодые специалисты, так и почетные профессора и академики. И мы видим, что встреча в рамках Конгресса ПААР для каждого доктора – это уникальная возможность узнать последнюю медицинскую информацию, обменяться опытом с коллегами, а также изучить новые технологии и фармацевтический рынок».

Программа Конгресса ПААР удивляет своей обширностью: секционные заседания, мастер-классы, дискуссии и сателлитные симпозиумы позволят подойти к проблемам мужского здоровья максимально многогранно. Кроме того, в рамках мероприятия будет представлена Международная видеошкола хирургического мастерства по теме «Экспертные возможности реконструктивной урогенитальной хирургии». Традиционно Конгресс будет сопровождаться выставкой-презентацией технических и научных инноваций в сфере андрологической урологии, в рамках которой российские и зарубежные компании продемонстрируют современное оборудование, препараты для лечения заболеваний в области уроандрологии, а также новинки фармацевтики и специализированную литературу. Подобные встречи профессионалов области андрологии и урологии выполняют не только важнейшую социальную роль, повышая качество жизни мужского населения, но и вносят весомый вклад в развитие самой Ассоциации. В рамках Конгресса Профессиональная Ассоциация Андрологов России подводит итоги очередного периода своей деятельности, намечает перспективы и укрепляет международные связи, привлекая к участию врачей из Европы и стран СНГ. Подробная информация и регистрация: www.icongress-paar.ru Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: Ирина Анасьева Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 145 Моб.: +7 (926) 371-98-85 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript