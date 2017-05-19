19.05.2017

ФНКЦ ФМБА России: современный образ жизни привел к росту заболеваемости диабетом 2-го типа среди молодежи и детей

Рост заболеваемости сахарным диабетом в России обгоняет по темпам рост числа случаев ожирения, сообщает ТАСС со ссылкой за слова директора Института диабета Эндокринологического научного центра Минздрава РФ Марины Шестаковой во время круглого стола, посвященного проблеме неинфекционных заболеваний. «Ожирение как предтеча сахарного диабета растет <...> При том, что ожирение за последние 35 лет выросло в 2-2,5 раза, то сахарный диабет увеличился в четыре раза, - сказала она.

Число смертей от осложнений сахарного диабета, по словам эксперта, превышает многие показатели смертей от неинфекционных заболеваний. «Количество зарегистрированных больных с сахарным диабетом сейчас в РФ - более 4,3 млн человек. Это 2,8% населения страны, - добавила она. Только за прошедшие два года число заболевших диабетом взрослых увеличилось в два раза. «Это неокончательная цифра, потому что есть огромное число недоучтенных людей <...> Количество заболевших диабетом второго типа, который возникает у взрослых и пожилых людей, их, действительно, в два раза больше, - сказала она. Многие заболевшие диабетом не знают о своем заболевании, пока не начинаются осложнения. По словам Шестаковой, это связанно с тем, что население недостаточное внимание уделяет своему здоровью и профилактическим осмотрам. При этом человеку в преддиабетном состоянии достаточно начать вести здоровый образ жизни для того, чтобы диабета избежать. Комментарии ФНКЦ ФМБА России: Действительно, рост заболеваемости сахарным диабетом отмечается во всем мире, и наша страна не стала исключением. В основном речь идет о сахарном диабете второго типа. На самом деле, когда мы говорим о сахарном диабете, то подразумеваем не одно, а целую группу заболеваний, которые проявляются хроническим повышением уровня глюкозы в крови. Эти болезни, скрывающиеся за диагнозом «сахарный диабет», могут приводить к грозным осложнениям: инфаркту миокарда, инсультам, почечной недостаточности, слепоте, ампутации нижних конечностей. Причины же, приводящие к развитию сахарного диабета, различны; на некоторые из них мы можем повлиять и таким образом уменьшить риск заболеть. Сахарный диабет второго типа имеет наследственную природу, но это не означает, что все в семье должны болеть сахарным диабетом - это значит, что риск развития заболевания в такой семье выше. Чаще болезнь развивается у людей старшего возраста. Есть и другая группа причин, например, диабет чаще развивается у людей с избыточной массой тела. Низкая стрессоустойчивость, недостаточность ночного сна, нерациональное питание, сидячий образ жизни, вредные привычки - всё это увеличивает риск развития диабета. Именно изменение образа жизни у современного человека привело к тому, что заболеваемость сахарным диабетом второго типа возросла среди молодых людей и даже детей. Действительно, коварность заболевания заключается в том, что человек может долгое время не знать о том, что болен, потому что субъективно болезнь себя ярко не проявляет. В результате диабет проявляется уже в виде осложнений. Но разумное отношение к тому что, когда и сколько мы едим, уровень физической активности – это те факторы, на которые может повлиять каждый из нас и снизить риск заболеть. Если же болезнь уже развилась, не стоит изобретать велосипед - нужно вместе с доктором подобрать эффективную терапию, обсудить, что можно поменять в своем образе жизни в лучшую сторону, чтобы держать диабет под контролем. Очень важно, чтобы люди с сахарным диабетом сами понимали, что такое диабет и что они сами могут сделать для своего здоровья. Для этого существуют школы сахарного диабета, обучающие программы на различных профессиональных сайтах. Цель обучения - помочь человеку управлять сахарным диабетом и снизить риск развития осложнений. Оксана Жилякова, врач-эндокринолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России. О Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России Федеральный научно-клинический центр ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России) является одним из крупнейших в стране многопрофильных медицинских учреждений по оказанию специализированной медицинской помощи. В настоящее время он объединяет консультативно-диагностический центр, многопрофильный стационар, ряд научно-исследовательских институтов и кафедр постдипломного образования. ФНКЦ был создан в 1985 году как клиническая больница №83 ФМБА России и первоначально выполнял функции главного лечебного учреждения для рабочих атомной отрасли. За 30 лет в Центре была оказана высококвалифицированная специализированная медицинская помощь более 500 тыс. пациентам, а в хирургических отделениях выполнено более 180 тыс. операций. ФНКЦ ФМБА России успешно развивает направление спортивной медицины, проводит углубленные медицинские обследования спортсменов сборных команд России и олимпийского резерва. Также в его составе работает Научно-исследовательский институт космической медицины (НИИКМ ФНКЦ ФМБА России). Более подробная информация доступна на сайте www.fnkc-fmba.ru