19.05.2017

Первый Восточно-Европейский Саммит акушеров, гинекологов и перинатологов: укрепить связи между медицинскими сообществами

С 28 по 31 мая 2017 года в Москве, на базе ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России состоится уникальное по своей значимости и формату событие – Первый Восточно-Европейский Саммит акушеров, гинекологов и перинатологов. Событие призвано наладить прочные связи между врачебными сообществами стран Восточной Европы и стать началом большого процесса по обмену опытом между врачами, которые помогают беременным женщинам, лечат пациенток гинекологических отделений клиник и больниц.

Акушеры-гинекологи и перинатологи, где бы они ни работали, всегда имели особый общественный статус, ведь именно эти доктора, в силу своей профессии причастны к величайшему таинству – зарождению и появлению новой жизни. Сфера приложения знаний, сил и талантов этих врачей – женское здоровье и, как следствие, – здоровье наших будущих детей. По большому счету, будущее всего человечества находится в руках акушера-гинеколога. Здоровье женщины зависит как от организации всей системы здравоохранения страны в целом, так и от доступности качественной акушерско-гинекологической помощи, а также от уровня подготовки специалиста. Все беременные, планирующие рождение ребенка или испытывающие проблемы с зачатием пациентки нуждаются в особом внимании доктора. В силу социально-исторических причин научно-практические врачебные школы, долгое время имевшие много общего, несколько отдалились друг от друга. За время обособленного развития акушерами-гинекологами и перинатологами в каждой из стран Восточной Европы был накоплен свой уникальный опыт. Значительно повысить уровень качества оказания акушерско-гинекологической помощи в Восточной Европе позволило внедрение общеевропейских стандартов. В России свою положительную роль сыграло появление крупных высоко оснащенных родовспомогательных учреждений, где спасают даже самых сложных новорожденных. Научно-практический опыт специалистов по женскому здоровью России и стран Восточной Европы заслуживает того, чтобы обнародовать его на таком масштабном мероприятии, как Саммит. Достижения разных научных медицинских школ представляют огромный интерес для всего врачебного сообщества, а обмен знаниями сегодня, в эпоху стремительного развития технологий и ускоряющегося темпа жизни – это первейшая необходимость. Директор ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Академик РАН Геннадий Тихонович Сухих особо выделил важную миссию московского события 2017 г, объединяющего врачей акушеров-гинекологов Восточной Европы: «Все мы чувствуем потепление политического климата, но пока нам не хватает общения, дружбы, обмена информацией, серьезных глубоких профессиональных обсуждений». Сконцентрироваться на актуальных проблемах Май 2017 года войдет в историю медицины как яркая веха, отметившая начало процесса организованного общения ученых и практикующих врачей акушеров-гинекологов и перинатологов стран Восточной Европы на качественно новом уровне. Саммит позволит не только поднять уровень профессиональной дискуссии, но и сконцентрироваться на медицинских проблемах, которые актуальны для разных стран и регионов. В Саммите примут участие специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Научного центра акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, Российского общества акушеров и гинекологов, Международной Федерации акушеров и гинекологов. Мероприятие в Москве посетят директор международной и европейской Школы по перинатальной и репродуктивной медицине профессор Жан Карло ди Ренцо, профессор кафедры акушерства и гинекологии Римского Университета Тор Вергата Джузеппе Риццо; профессор перинатологии университета Торонто (Канада) Dan Farine. Список зарубежных экспертов, запланировавших участие в Саммите, внушителен. В него входят профессор кафедры акушерства и гинекологии Гётеборгского Университета (Гётебург, Швеция) Bo Jacobsson; заведующая отделом перинатологии в подразделении акушерства и гинекологии университетского медицинского центра г. Любляны (Словения) Nataša Tul; Генеральный директор сети клиник «Versys», Президент Венгерского общества репродукции человека (Будапешт, Венгрия) доктор Аттила Л. Верецкеи, и другие иностранные гости. Принимающая сторона будет представлена целой плеядой выдающихся специалистов. Это и директор ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Академик РАН Геннадий Тихонович Сухих, и директор Института онкогинекологии и маммологии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова», академик РАН Лев Андреевич Ашрафян, и руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, профессор Виталий Федорович Беженарь. Среди спикеров Саммита – член международного научного комитета по изучению гипертензивных состояний во время беременности (ISSHP), член международной рабочей группы по изучению преждевременных родов (Prebic), эксперт международных проектов USAID и URC Зульфия Сагдуллаевна Ходжаева; профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения РФ, член Межрегиональной общественной организации «Объединение детских и подростковых гинекологов» Елена Витальевна Уварова; Академик РАН, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки и техники Московской области, руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Василий Алексеевич Петрухин и многие другие. В целом Саммит соберет более 500 специалистов из разных стран Восточной Европы. Среди вопросов, которые будут подняты на Саммите – демография и репродуктивное здоровье, оперативная гинекология, новые технологии в лечении и диагностике гинекологических заболеваний, эстетическая гинекология, снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности, гинекологическая эндокринология, невынашивание беременности и преждевременные роды. В программе мероприятия также такие сложные и требующие особого рассмотрения вопросы, как хирургия тазового дна, преэклампсия и другие мультидисциплинарные проблемы. Программа четырех дней Саммита включает в себя те формы активности, которые позволят врачебным сообществам стран Восточной Европы наладить прочные связи. Это лекции, мастер-классы от ведущих российских и иностранных экспертов, показательные операции, подготовительные курсы по гистероскопии, фертилоскопии, УЗИ. В рамках события состоятся пре- и пост-конгрессные практикумы по эндоскопическим операциям. Каждый день будут проходить прямые трансляции из операционных. Участники Саммита смогут обменяться мнениями в ходе дискуссий и круглых столов по наиболее актуальным проблемам акушерства и гинекологии. Кроме того, специалисты из разных стран смогут ознакомиться с продукцией поставщиков медицинского оборудования и фармацевтических препаратов, которые отличаются безупречной репутацией. Саммит как доступ к качественному непрерывному образованию европейского уровня Первый Восточно-Европейский Саммит акушеров, гинекологов и перинатологов аккредитован как в системе российского Непрерывного Медицинского Образования (НМО), так и в UEMS – системе обмена кредитами, заработанными врачами в рамках программы НМО на территории всей Европы. Европейская система аккредитации создана Европейским советом по аккредитации непрерывного медицинского образования (EACCME) в целях облегчения доступа врачей, практикующих на территории ЕС, к качественному непрерывному медицинскому образованию. Как один из организаторов Саммита, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Сергей Анатольевич Лукьянов отметил: «Российские специалисты, которые примут участие в Саммите, смогут не только получить квалификационные баллы, необходимые для сертификации и аттестации по системе непрерывного медицинского образования, но и обрести свидетельство международного образца от Европейского совета по аккредитации». Первый Восточно-Европейский Саммит акушеров, гинекологов и перинатологов объединит специалистов для поиска ответов на самые сложные и важные вопросы в сфере акушерства и гинекологии. Мероприятие позволит укрепить связи между медицинскими сообществами разных стран и выйти на новый уровень оказания медицинской помощи женщинам. Подробная информация и регистрация: www.eesog.ru По вопросам участия Вы можете обращаться: Ульяна Шапошникова Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript 8 (495) 646-01-55 доб. 143