19.05.2017

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии в СЗФО объединили специалистов на площадке Региональной образовательной Школы перинатальной медицины

Перинатальная медицина выполняет важнейшую не только медицинскую, но и социальную роль: именно от уровня ее развития зависит грамотное планирование, течение и благоприятный исход беременности. На сегодняшний день Россия достигла высоких показателей в снижении уровней материнской и младенческой смертности, реальны успехи в лечении гинекологических заболеваний и в преодолении бесплодия. Однако, дальнейшие успехи в этой области не возможны без всеобщего вовлечения врачей всех регионов в систему постоянного образования, широкого обмена опытом и внедрения современных методов диагностики и лечения в клиническую практику. Региональные образовательные Школы, организованные Санкт-Петербургской международной Школой перинатальной медицины и репродуктивного здоровья, открыли новые возможности совершенно иного уровня.

11-12 мая в городе Светлогорске Калининградской области состоялась первая Школа данного цикла – «Актуальные вопросы Акушерства и Гинекологии в Северо-Западном Федеральном Округе». Местом проведения мероприятия выступил пансионат «Волна». За два дня в интенсивной работе Школы приняли участие около 200 гинекологов, акушеров, онкогинекологов, репродуктологов и неонатологов. «Региональные образовательные Школы перинатальной медицины и репродуктивного здоровья – это уникальный шанс для медицинского сообщества СЗФО вовлечься в общую ситуацию в медицине округа, получить всю необходимую информацию и аналитику по своему региону, а также узнать о последних достижениях в акушерстве и гинекологии, – отметил главный внештатный акушер-гинеколог МЗ РФ в СЗФО, главный врач СПбГБУЗ «Родильный дом №17», председатель правления «Санкт-Петербургской Международной школы перинатальной медицины и репродуктивного здоровья», профессор Антон Валерьевич Михайлов. – Благодаря данному проекту врачи СЗФО получили доступ к непрерывному, инновационному образованию, отвечающему самым высоким профессиональным требованиям и запросам практического здравоохранения».

Программа Региональной образовательной Школы включила в себя отчеты главных внештатных акушеров-гинекологов всех субъектов СЗФО, постановку задач на 2017 год и доклады по основным направлениям перинатальной медицины и репродуктивного здоровья. Главный акцент мероприятия был сфокусирован на проблемах Северо-Западного Федерального Округа, в частности, ведущие акушеры-гинекологи представили отчеты за 2016 год по динамике материнской и младенческой смертности, частоты кесарева сечения, информацию о принятых мерах медицинской помощи при преждевременных родах, результаты анализа помощи больным с бесплодием и отчетность по профилактике абортов. Подобное знакомство с опытом коллег позволяет специалистам полностью владеть ситуацией в своем регионе и выстраивать свою работу, ориентируясь на всероссийский опыт. Отдельного внимания заслуживают ключевые лекторы, в числе которых присутствовали такие заслуженные специалисты, как главный внештатный акушер-гинеколог МЗ РФ в СЗФО Антон Валерьевич Михайлов, заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Олег Семенович Филиппов, главный внештатный акушер-гинеколог Калининградской области Галина Михайловна Шумейко, заведующий кафедры акушерства и гинекологии университета Канта Александр Иванович Пашов, главный врач регионального перинатального центра Калининградской области Ольга Анатольевна Грицкевич, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, д. м. н. ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Ирина Евгеньевна Зазерская, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Виталий Федорович Беженарь и другие. В рамках лекционных докладов особое внимание было уделено роли перинатальных центров в оптимизации оказания акушерской помощи, прегравидарной подготовке, принципам маршрутизации при акушерской патологии, тактике ведения преждевременных родов, кровосберегающим технологиям в акушерской и гинекологической практике и современным подходам к ведению родов. Из уст главного гинеколога Министерства Обороны РФ Андрея Александрович Шмидта участники Школы узнали о реалиях и перспективах репродуктивных технологий в Министерстве обороны РФ. С уверенностью можно сказать, что главная объединяющая цель мероприятия была достигнута с большим успехом: в течение двух дней Школа собрала на одной площадке лучших практикующих специалистов акушерства и гинекологии, работающих в СЗФО и ежедневно сталкивающихся с актуальными и идентичными вопросами и проблемами. Интерактивный формат обучения Региональной образовательной Школы «Актуальные вопросы Акушерства и Гинекологии в Северо-Западном Федеральном Округе» позволил аудитории принимать максимально активное участие в дискуссиях и обсуждениях острых проблем региона. Несомненно, такой подход и в дальнейшем будет способствовать укреплению междисциплинарных связей и поиску ответов докторов на вопросы собственной клинической практики, что найдет свое отражение в работе следующей школы 6-7 сентября в Санкт-Петербурге.