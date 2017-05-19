|
19.05.2017
Актуальные вопросы правового регулирования медицинской деятельности. Изменения в законодательстве. Правоприменительная практика. Новое в госконтроле, защите персональных данных. Телемедицина. Персональная ответственность врача и должностных лиц клиники
Место проведения конференции – Санкт-Петербург, гостиница «Октябрьская», Лиговский пр., дом 10, конференц-зал «Петровский», с 10.00 до 18.00 ежедневно. Формат мероприятия - очное участие (в Санкт-Петербурге) или онлайн участие. Организаторы: Ассоциация медицинского права Санкт-Петербурга, ООО «Росмедконсалтинг», Центр деловых мероприятий «ЮРИОН». Аудитория – руководители, юристы, врачи, организаторы здравоохранения медицинских организаций всех форм собственности.
Чем это мероприятие может быть полезно для Вас?
С 2017г. вступает в силу целый ряд важных изменений в законодательство, которые коснутся повседневной деятельности специалистов сферы здравоохранения. Об этих изменениях подробно расскажут эксперты мероприятия. Участникам будут предложены практические рекомендации по правильному выполнению новых требований врачом, должностным лицом клиники.
В программе будут рассмотрены, в том числе, следующие важные и актуальные для врача, должностного лица клиники вопросы:
- особое внимание будет уделено вопросам защиты интересов врача и клиники в случае причинения вреда жизни и здоровью пациента. Доклады ведущих медицинских адвокатов раскроют реальные механизмы снижения или устранения рисков ответственности.
- будет предоставлена информация о новых требованиях к защите персональных данных в клинике. Введены новые санкции, размеры штрафов до 75000 руб. в отношении как клиники, так и должностных лиц, врачей. На конференции будет рассмотрен весь алгоритм действий по выполнению требований с анализом форм необходимых документов. По итогам мероприятия Вы сможете самостоятельно выполнить необходимые действия в Вашей клинике.
- предложены рекомендации о действиях должностных лиц клиники, врачей в связи с введением новых видов госконтроля, осуществляемых независимо от включения в план проверок, введением «дистанционного» контроля, без информирования клиники о проводимых мероприятиях по контролю.
- проанализированы новые критерии качества медицинских услуг, обязательные для выполнения врачом клиники и предложены рекомендации по выполнению новых требований.
- также, будут рассмотрены различные актуальные изменения в законодательство о медицинской деятельности - новый порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности, «электронные больничные», новое в надзоре за обращением лекарственных средств, новый порядок осуществления фармаконадзора, изменения в порядке лицензирования медицинской деятельности, изменения в сфере ОМС, важные изменения в наличных расчетов с пациентами, иные изменения.
- в программу мероприятия включен также блок о правовом регулировании телемедицины. В настоящий момент телемедицина развивается, оказывается поддержка государством, в Государственную думу РФ внесен законопроект о телемедицине. В ходе конференции опытными экспертами будут подробно рассмотрены возможности телемедицинских технологий, правовые проблемы предоставления услуг дистанционно, возможности организации телеконсилиумов.
- вводится в действие новая процедура подтверждения врачом соответствия требованиям профессиональных стандартов – независимая оценка квалификации. О том, что это за процедура, что она дает врачу расскажут эксперты мероприятия.
В числе докладчиков – ведущие эксперты России в сфере правового регулирования медицинской деятельности
- АКУЛИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, доктор медицинских наук, юрист, Председатель Совета правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, руководитель магистерской программы по медицинскому праву юридического факультета СПбГУ, заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ
- ПРИСТАНСКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, медицинский адвокат, кандидат юридических наук, член президиума Ассоциации медицинского права, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета СПбГУ
- БАЛОХИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, доктор медицинских наук, начальник управления урегулирования убытков Санкт-Петербургского филиала страховой группы «СОГАЗ». Автор и соавтор более 70 научных работ.
- ОРЛОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, директор СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр;
- КОРОБЕНКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, управляющий партнер ООО «Росмедконсатинг, специализация в сфере правового регулирования здравоохранения и трудовых отношениях, опубликовала множество статей. Постоянный автор журнала «Кадровое дело». Обладатель Всероссийской ежегодной премии «Кадровик года – 2011» в номинации «Лучший автор».
- ХМЕЛЕВСКАЯ ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, медицинский адвокат, руководитель практики правового сопровождения корпоративных клиентов ООО «Росмедконсалтинг», большой опыт работы в сфере взаимодействия с государственными органами, в том числе органами надзора и контроля, опыт судебной работы, сопровождения деятельности медицинских организаций различных форм собственности.
- НОВИКОВА НИНА СЕМЕНОВНА, генеральный директор ООО «Медицина. Фармация. Право»
- ПЕТУХОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Центра развития медицинского страхования, кафедра организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ
- ЗАБАЛУЕВА НИНА ИВАНОВНА, кандидат химических наук, член Совета общественной Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга
Подробная информация, программа мероприятия, состав подтвержденных докладчиков, регистрация доступны по адресу http://urioncenter.ru/medconf
Предварительная регистрация для участия в конференции обязательна. Регистрация участников по тел./факс: (812) 4946945, 7-960-232-20-97, 8-911-182-43-91 по электронной почте
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
.
Внимание! При регистрации на мероприятие до 17.05.2017г. действуют специальные условия участия!