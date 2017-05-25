25.05.2017





«Платиновая унция-2016»: церемония награждения





20 апреля лучшие работодатели, производители, дистрибьютеры, аптеки и аптечные сети, социальные и коммерческие проекты, а также самые востребованные препараты по итогам 2016 года удостоились почетной награды - хрустальных «Фармацевтических Оскаров», тем самым подтвердив свое превосходство над множеством конкурентов.





В этом году Оргкомитет конкурса был представлен следующими компаниями:Институт развития общественного здравоохранения, QuintilesIMS, Газета «Фармацевтический вестник», DSM Group, IpsosHealthcare, Компания «Альфарм», Исполнительная дирекция конкурса – «Коммуникационная группа «Аарон Ллойд», Организатор церемонии награждения - Коммуникационное агентство «RX CODE».За чистотой голосования традиционно проследила международная компания «EY».

Конкурс верен своим традициям, одной из которых является и место проведения торжества – банкетный зал «Европейский». Тематика праздничного вечера - русский авангард, которому в этом году исполняется 100 лет.

Тема была выбрана неслучайно: по мнению устроителей, непредсказуемый и противоречивый русский авангард с фармотраслью явно роднит устремленность вперед, к прогрессу и новизне.

Торжественную церемонию награждения победителей «Платиновой унции-2016» открыл директор «Институт развития общественного здравоохранения» и председатель оргкомитета конкурса Юрий Крестинский: «Я считаю, что «Платиновая Унция» – это праздник нашей с вами фармацевтической отрасли. Будем надеяться, что когда-нибудь в нашей стране будет официально учрежден день фармацевтического работника, сегодня же мы считаем, что «Платиновая Унция» является главным днем, когда мы определяем то самое лучшее, самое ценное и многообещающее, что происходит в нашей с вами отрасли. Оргкомитет конкурса, в состав которого входят ведущие аналитические компании, отраслевые СМИ, консалтинговые агентства, сделали все, что бы результаты этого конкурса были объективными, наиболее полно и точно отражали суть того, что происходит в отрасли, и выявляли лидеров в различных ее сегментах.

Эта премия была непростой. Готовясь к 17-му конкурсу, впервые за историю вручения премии номинацию«Препарат года»мы разделили на три подноминации: инновационный препарат, дженериковый и комбинированный препарат и безрецептурный препарат».

21 хрустальная статуэтка была получена победителями в каждой из 16 подноминаций и еще пяти специальных номинаций оргкомитета – в сравнении с прошлогодним конкурсом призовой фонд вырос на две статуэтки.

Самым первым был награжден лучший работодатель – уже второй год подряд им признается компания «Bayer», в этом году взявшая на конкурсе две «Унции»: байеровский«Ксарелто» - победитель «Платиновой унции» 2014 года –в этот развернул себе первое место среди оригинальных/инновационных препаратов.

Одновременно с церемонией в холле банкетного зала прошла благотворительная выставка-аукцион картин, организованная фондом «Подсолнух» и поддержанная корпорацией RHANA.

Президент корпорации RHANA Екатерина Диброва вручила управляющему директору фонда «Подсолнух» Ирине Бакрадзе денежный сертификат в помощь детям, страдающим первичным иммунодефицитом.

Впрочем, госпожу Диброву ожидал еще один выход на сцену, теперь уже, для получения заслуженной награды в специальной номинации «За инновационные биотехнологии в индустрии здоровья».