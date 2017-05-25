25.05.2017





I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС РАТРО. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ









Организаторами конгресса выступили Российская Ассоциация терапевтических радиационных онкологов (РАТРО), АНО ДПО «Образовательный Медицинский Альянс», ГК «РОСАТОМ», НИЦ «Курчатовский институт», Центр развития ядерной медицины, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Благотворительный фонд помощи больным Московского научно-исследовательского онкологического института им П.А. Герцена.

Первый всероссийский конгресс «Новые технологии в лучевой терапии и ядерной медицине. Перспективы развития», посвящен не только вопросам радиотерапии, но и современным методам диагностики и лечения онкологических заболеваний, в том числе хирургии, комбинированному лечению в сочетании с самыми современными цитостатиками, таргетной, иммунной, генной терапией больных со злокачественными новообразованиями. Всероссийский конгресс состоялся в теплом солнечном городе Сочи.

Приветствие участникам конференции от лица Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой передал заместитель министра Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Александрович Краевой. Сергей Александрович высоко оценил работу Конгресса.

По словам Андрея Дмитриевича Каприна, академика РАН, д.м.н., профессора, президента Российской ассоциации терапевтических радиационных онкологов, он, несомненно, является знаковым как для российской науки, так и для практического здравоохранения. С одной стороны, лучевая терапия постоянно обогащается новыми технологиями планирования и реализации облучения. С другой – лучевая терапия немыслима сегодня вне сочетания с современными цитостатиками, таргетной, иммунной, генной терапией. Именно поэтому проведение подобного междисциплинарного конгресса является насущной необходимостью. Уникальность состоявшейся конференции заключается в широком охвате современных проблем онкологии лучевой терапии, ядерной медицины, современным технология комбинированного лечения.

В конференции приняли участие главный внештатный специалист-радиолог Минздрава России Евгений Витальевич Хмелевский, ведущие специалисты различных областей медицины - онкологи, радиологи, химиотерапевты, эндоскописты, онкоортопеды, онкохирурги, научные исследователи различных специальностей.

Многие из собравшихся на Конгрессе принимают непосредственное участие в освоении новой техники и технологий, накапливая бесценный клинический опыт. Очень важно поделиться им друг с другом. Основная задача Конгресса – объединение специалистов смежных областей на единой площадке для обмена опытом и передовыми знаниями.

Новым инновационным решением в организации Конгресса была организация видеотрансляции из зала Конгресса в городе Сочи в телемедицинский центр МНИОИ им П.А. Герцена с подключением региональных онкодиспансеров в различных регионах страны. Так специалисты из Воронежа, Липецка, Владимира и других регионов Российской Федерации имели возможность, не присутствуя лично, принять участие в конференции находясь на своих рабочих местах.

Большое количество радиологов, радиотерапевтов, онкологов следили за работой конгресса, путем просмотра трансляции в интернете.



I Всероссийский конгресс РАТРО «Новые технологии в лучевой терапии и ядерной медицине. Перспективы развития» это событие, имеющее особое значение для всех специалистов, оказывающих онкологическую и радиотерапевтическую помощь больным Российской Федерации.

Конгресс послужил мощным импульсом к совершенствованию онкологической и радиотерапевтических служб Российских регионов. Это стало возможным благодаря насыщенной научной программе, включающей выступления ведущих российских онкологов и радиотерапевтов, посвящённых сложным проблемам лечения онкологических больных, а главное, мероприятие откроет возможности для профессионального общения, обмена уникальным опытом и укрепления сотрудничества между специалистами из разных городов нашей большой страны!