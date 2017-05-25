25.05.2017

В Сибирском федеральном округе впервые реализована образовательная программа региональных Школ РОАГ для акушеров-гинекологов

19 и 20 мая в Красноярске состоялась VI региональная образовательная Школа Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ). Несмотря на то, что это уже шестой съезд в рамках этого масштабного всероссийского проекта, на территории Сибирского федерального округа подобное мероприятие проведено впервые. VI региональная образовательная Школа РОАГ в Красноярске состоялась в конгресс-центре «Гранд Холл Сибирь». Организаторами проекта выступили Российское общество акушеров-гинекологов, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ при поддержке Министерства здравоохранения Красноярского края.



По мнению специалистов Российского общества акушеров-гинекологов, огромную роль в снижении материнской смертности играет не только трехуровневая система родовспоможения, развитие сети перинатальных центров, внедрение новых технологий, но и грамотная работа практикующих специалистов. В том числе об этом сказал в приветственном слове заведующий организационно-методического отдела Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Игорь Иванович Баранов. – Нам удалось достичь хороших результатов в работе по снижению младенческой смертности и в решении других проблем в акушерстве и гинекологии благодаря самоотверженному труду врачей – Вашему труду. В рамках Школы в Красноярске выступят специалисты, которые определяют политику развития акушерства и гинекологии в России, – профессора из Москвы, специалисты Красноярского края и других регионов, которые готовы щедро делиться знаниями и обмениваться опытом, – добавил Игорь Иванович Баранов. Научная программа Школы охватывала широкий круг вопросов, с которыми сталкиваются акушеры-гинекологи, специалисты функциональной диагностики, эндокринологи и врачи разных профилей в повседневной практике. В центре внимания были такие темы, как большие акушерские синдромы, преждевременные роды и невынашивание беременности, тромбофилии в акушерстве и гинекологии, акушерские кровотечения, контрацепция, перинатальный аудит. Два дня, в течение которых проводились мероприятия Школы, включали в себя семинары, мастер-классы, дискуссии. Но главное – практикующие врачи, слушатели проекта смогли лично пообщаться с приглашенными специалистами. Среди них – вице-президент РОАГ Александр Давидович Макацария, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по акушерству и гинекологии в Сибирском федеральном округе, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2 Кемеровской государственной медицинской академии Минздрава РФ Наталья Владимировна Артымук, главный врач Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Роман Георгиевич Шмаков, заведующая 1-м акушерским отделением патологии беременности Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Зульфия Сагдуллаевна Ходжаева и другие. Кроме того, в работе Школы приняли участие президент краевой ассоциации акушеров-гинекологов, заведующий кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Виталий Борисович Цхай, начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края Галина Зиновьевна Слепнева, консультант отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Минздрава Красноярского края, главный акушер-гинеколог Красноярского края Наталья Владимировна Хоменко. Значение Школы РОАГ и востребованность данного мероприятия среди специалистов, в том числе Красноярского края, подчеркнул заместитель министра здравоохранения Красноярского края Дмитрий Владимирович Попов. – В нашем регионе регистрируются хорошие показатели по младенческой смертности. Однако вопросы демографии и проблема снижения рождаемости остаются актуальными и диктуют необходимость сохранения каждой беременности, – отметил Дмитрий Владимирович. – Для решения этих вопросов нам нужны не только современные технологии по родоразрешению, но и готовность медперсонала, медицинских организаций любого уровня оказать квалифицированную помощь. Остаются вопросы, которыми нужно продолжать заниматься: вопросы родоразрешения, кесарева сечения, преждевременных родов. Есть над чем работать и в области оказания экстренной неотложной медицинской помощи. Важно, что все эти вопросы рассматриваются в рамках этой Школы. Практикующие врачи смогут обсудить их с ведущими специалистами, со звездами российской науки, и применить этот опыт в повседневной практике. Президент краевой ассоциации акушеров-гинекологов Виталий Борисович Цхай в своем выступлении отметил, что проведение Школы РОАГ именно в Красноярске – большая честь и настоящий праздник для акушерской-гинекологической общественности. – В рамках Школы РОАГ практикующие врачи совершенствуют свои навыки, повышают профессиональный уровень и, тем самым, улучшают показатели работы перинатальной службы. Я уверен, что работа ведущих специалистов Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Красноярске в рамках этого проекта позитивно скажется на развитии и работе нашей службы, а также на здоровье наших пациентов, наших женщин, – заключил Виталий Борисович. 20 мая состоялось закрытие VI региональной образовательной Школы РОАГ. В подведении итогов приняли участие Лев Андреевич Ашрафян, Виталий Борисович Цхай, Игорь Иванович Баранов, Олег Радомирович Баев, Елена Витальевна Уварова, Олег Григорьевич Пекарев. После интерактивного обсуждения и выступлений слушателей, которые поделились своими отзывами, состоялось вручение сертификатов. VI региональная Школа РОАГ в Красноярске завершает весенний цикл проекта. Но на этом съезды акушеров-гинекологов в этом году не заканчиваются. Выступления специалистов и мероприятия Школы состоятся в Тюмени (1-2 июня), Иваново (4-5 сентября), Волгограде (23-24 октября) и Екатеринбурге (4-5 декабря).