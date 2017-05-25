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Конкурсы и гранты
 

25.05.2017


XIV ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

 

25-27 июня 2017 г., Сочи, гранд отель «Жемчужина»


 

24 июня

 

Пре-конференц семинар

Система маркировки лекарственных средств

 

Модератор: Косенко В.В. * – начальник Управления организации контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора

 

  • Система маркировки лекарственных препаратов. Основные понятия.  Приоритетный проект. Эксперимент
  • Программный продукт ФНС. Основные бизнес-процессы системы маркировки. Основные риски при внедрении системы, предлагаемые решения для их минимизации
  • Методические рекомендации Минздрава по проведению эксперимента, утвержденные 28.02.2017 
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 62
  • Пошаговые инструкции для российских и зарубежных производителей лекарственных средств, дистрибьюторов, аптечных и медицинских организаций
  • Говорят участники эксперимента:
  • Как мы получали усиленную квалифицированную подпись для системы маркировки
  • Принципы выбора предприятием оборудования для сериализации и агрегации, программное обеспечение
  • Принципы выбора дистрибьютором и аптекой оборудования для считывания КИЗ, программное обеспечение, бизнес-процессы
  • Как выполнить требования по маркировке лекарственных препаратов для российского рынка контрольными идентификационными знаками зарубежным производителем
  • Описание препаратов в системе GS1

 

25 июня

 

9.00 – 11.00

Пленарное заседание

 

К участию приглашены:

Карелин А.Ф. – заместитель генерального директора ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле»

Романов Б.К. – заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

Гайдеров А.А. * – начальник отдела нормативно-правового регулирования вопросов лекарственного обеспечения и контроля качества лекарственных средств Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России

Шуляк С.А. – генеральный директор «DSM Group»

Ханферьян Р.А. – заведующий лабораторией иммунологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Представитель Минздрава Краснодарского края

 

Темы для обсуждения:

  • Оценка инновационных технологий в педиатрической практике
  • Безопасность фармакотерапии в России
  • Перспективные модели лекарственного обеспечения населения
  • Взаимозаменяемость лекарственных средств: научные, регуляторные и экономические аспекты и последствия
  • Обзор фармацевтического рынка России: тенденции и перспективы развития
  • Обеспечение доступности качественной лекарственной и медицинской помощи на региональном уровне
  • Иммунотерапевтическая эффективность иммуномодуляторов: «за» и «против»

 

 

11.15 – 12.30

Организационные подходы к снижению смертности от острого коронарного синдрома и повышению долгосрочной эффективности ВМП

 

Модератор: Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

 

  • Система оказания ВМП при остром коронарном синдроме в Ростовской области: результаты, динамика, перспективы (Хрипун А.В. – заместитель главного врача по медицинской части Ростовской ОКБ, директор Сосудистого центра главный кардиолог Ростовской области) 
  • Эффективность программно-целевого подхода в лечении пациентов с ОКС и проведенным ЧКВ на региональном уровне «Продолжать, нельзя прекращать» (Шукиль Л.В. – заместитель министра здравоохранения Омской области, начальник Управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области) 
  • Решение задачи по снижению сердечно-сосудистой смертности – многоэтапный анализ. Амбулаторный этап в фокусе «Достичь уровня европейских стран, возможно ли?» (Лебедева А.Ю.* – заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения города Москвы)

 

 

12.30 – 13.30

Перерыв, обед

 

 

13.30 – 14.30

Реализация комплексного подхода к организации лекарственного обеспечения с учетом фармакоэкономики, взаимозаменяемости и  законодательной базы по закупкам ЛС (на примере пульмонологических заболеваний)

 

Модераторы: главный внештатный специалист пульмонолог, Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

                                                                                                                                                                  

  • Фармакоэкономический анализ ингаляционных лекарственных препаратов для лечения бронхиальной астмой (Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет))
  • Экспертиза взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных средств на примере ингаляционных препаратов (Зырянов С.К. – заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, заместитель главного врача по терапии ГКБ №24 ДЗ, г. Москва)
  • Вопросы практического определения взаимозаменяемости лекарственных средств при их закупке в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе...» от 05.04.2013 №44-ФЗ» (Перов К.А. – главный консультант НОЧУ ДПО Институт конкурсных технологий, г. Москва)

 

 

14.45 – 16.30

Организация и проведение закупок лекарственных средств на региональном уровне в рамках федеральной и региональной льготы

 

Модератор: Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), председатель правления РОО «Московское фармацевтическое общество»

 

  • Маршрутизация пациентов в системе льготного обеспечения термолабильными препаратами и препаратами, требующими особых условий применения (Яркаева Ф.Ф. – заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан)
  • Лекарственное обеспечение жителей сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные организации (Кравец Е.Б. – заместитель министра здравоохранения Алтайского края)
  • Пути повышения доступности орфанных лекарственных средств в Ростовской области (Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области)
  • Формирование заявки на закупку лекарственных средств: региональные подходы (Дроздецкая О.А. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского края, Листова О.Л. – начальник отдела фармакоэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации медицинского обеспечения Министерства здравоохранения Ставропольского края)
  • Структура потребления лекарственных средств в рамках федеральной и региональной льготы: региональные различия (Борщевская Л.Б. – заместитель Департамента здравоохранения Брянской области)
  • Роль системы качества лекарств в лекарственном обеспечении на региональном уровне (Шукиль Л.В. – заместитель министра здравоохранения Омской области, Романчук Ю.Ф. – директор бюджетного учреждения Омской области «Территориальный Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской области»)
  • Организация лекарственного обеспечения населения в Астраханской области (Бастрыкина М.Н. – начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Министерства здравоохранения Астраханской области)

 

К участию приглашены представители и главные внештатные специалисты региональных органов управления здравоохранением Ростовской, Оренбургской, Брянской, Тюменской, Мурманской, Челябинской, Самарской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Хабаровского, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского, Пермского, Приморского краев и др.

 

 

16.45 – 18.30

В фокусе фармацевтическое производство: трансфер технологий, маркировка и пр.

 

 

16.30 – 18.00

Закрытое заседание рабочей группы «СОЛО»

 

 

 

26 июня

 

9.00 – 10.30

Экспертиза лекарственных средств

 

  • Правила проведения экспертизы лекарственных средств и особенности экспертизы отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения
  • Общие принципы и требования российского законодательства к комплектованию регистрационного досье в форме общего технического документа
  • Подходы экспертного учреждения к экспертизе взаимозаменяемости лекарственных средств: полгода до опубликования результатов
  • Представление данных по качеству в регистрационном досье на ЛП

 

Участвуют: Рычихина Е.М. – начальник контрольно-организационного управления ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России, Митькина Л.И. – начальник управления экспертизы лекарственных средств № 2 Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП»  Минздрава России

 

 

 

10.45 – 12.00

Актуальные вопросы лекарственного обеспечения сахарного диабета

 

  • Современное состояние проблемы управления сахарным диабетом 2 типа в РФ (Мкртумян А.М. – заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии МГМСУ им. Евдокимова)
  • Ранняя интенсификация – ключ к успеху терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа (Toke Skovlund – director, Global Government Affairs & Patient Relations, CVMD, AstraZeneca)
  • Оценка клинико-экономической эффективности применения селективного обратимого ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа в лечении больных сахарным диабетом 2 типа (Куликов А.Ю. – профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет))

 

 

12.00 – 13.00

Перерыв, обед

 

 

13.00 – 14.30

Особенности функционирования фармацевтических организаций (ГУП) в условиях динамично развивающегося рынка

 

  • Законопроект № 54490-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (представитель Государственной Думы*)
  • Анализ конкурентоспособности организации, SWOT-анализ (на примере ГАУЗ «Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» (ОАС) (Ступин С.М. – директор ГАУЗ «ОАС»)
  • Мониторинг ассортимента ценовых характеристик лекарственных средств, изделий медицинского назначения на территории Ростовской области (Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области, Тодуа И.И. – директор ГУП РО «Фармацевтический центр»)
  • Регулирование закупок лекарственных средств государственными и муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими фармацевтическую деятельность (Замчалкин Г.Н. – генеральный директор ГУП СК «Ставропольфармация»)
  • Задачи, пути и преимущества переходов ГУПов МУПов в государственное автономное учреждение в условиях рыночных отношений с целью повышения эффективности государственной системы лекарственного обеспечения (Румянцева Т.С. – директор ГП «Астраханские аптеки»)
  • Порядок закупки средств медицинского применения государственными и муниципальными автономными учреждениями и унитарными предприятиями
  • Особенности закупки лекарственных средств для розничной торговли в государственном предприятии
  • Организация работы аптечного склада на региональном уровне
  • Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации и ее стоимости

 

Участвуют: руководители ГУП

 

 

15.15 – 17.00

Круглый стол: Регулирование обращения лекарственных средств на территории государств-членов Евразийского ой Федерации

 

Модератор: Рождественский Д.А. – начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии

 

 

17.15 – 18.30

Ведомственное лекарственное обеспечение

 

Модератор: Мирошниченко Ю.В. – заместитель начальника ВМА им. С.М. Кирова по медицинскому снабжению, главный провизор Министерства обороны Российской Федерации

 

  • Подготовка фармацевтических кадров как элемент системы лекарственного обеспечения вооруженных сил Российской Федерации (Мирошниченко Ю.В. – заместитель начальника ВМА им. С.М. Кирова по медицинскому снабжению, главный провизор Министерства обороны Российской Федерации, Кононов В.Н. – заместитель начальника кафедры военно-медицинского снабжения и фармации ВМА им. С.М. Кирова)

 

 

 

27 июня

 

10.00-13.00

Аптечная секция

 

Модератор: Неволина Е.В. – исполнительный директор Союза «Национальная фармацевтическая палата (НФП)» и НП «Аптечная гильдия», Литвинова М.В. – генеральный директор ассоциации аптечных работников «Союзфарма – Тм»

 

  • Внедрение стандарта надлежащей аптечной практики в систему нормативного регулирования работы аптек
  • «Старые» и «новые» риски в работе аптек
  • Кто поможет аптечной профессии: государство, бизнес или сами аптечные работники. Есть ли польза от профессиональных ассоциаций
  • Переход фармацевтических работников на систему непрерывного медицинского и профессионального образования

 

Обсуждение, подведение итогов

Закрытие конференции

 

* – на согласовании

 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru по тел.:

(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , skype: fru2012

 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право

вносить изменения в программу и состав докладчиков
 

 
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