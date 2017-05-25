25.05.2017

XIV ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 25-27 июня 2017 г., Сочи, гранд отель «Жемчужина»

24 июня Пре-конференц семинар Система маркировки лекарственных средств Модератор: Косенко В.В. * – начальник Управления организации контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Система маркировки лекарственных препаратов. Основные понятия. Приоритетный проект. Эксперимент

Программный продукт ФНС. Основные бизнес-процессы системы маркировки. Основные риски при внедрении системы, предлагаемые решения для их минимизации

Методические рекомендации Минздрава по проведению эксперимента, утвержденные 28.02.2017

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 62

Пошаговые инструкции для российских и зарубежных производителей лекарственных средств, дистрибьюторов, аптечных и медицинских организаций

Говорят участники эксперимента:

Как мы получали усиленную квалифицированную подпись для системы маркировки

Принципы выбора предприятием оборудования для сериализации и агрегации, программное обеспечение

Принципы выбора дистрибьютором и аптекой оборудования для считывания КИЗ, программное обеспечение, бизнес-процессы

Как выполнить требования по маркировке лекарственных препаратов для российского рынка контрольными идентификационными знаками зарубежным производителем

Описание препаратов в системе GS1 25 июня 9.00 – 11.00 Пленарное заседание К участию приглашены: Карелин А.Ф. – заместитель генерального директора ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле» Романов Б.К. – заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Гайдеров А.А. * – начальник отдела нормативно-правового регулирования вопросов лекарственного обеспечения и контроля качества лекарственных средств Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Шуляк С.А. – генеральный директор «DSM Group» Ханферьян Р.А. – заведующий лабораторией иммунологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) Представитель Минздрава Краснодарского края Темы для обсуждения: Оценка инновационных технологий в педиатрической практике

Безопасность фармакотерапии в России

Перспективные модели лекарственного обеспечения населения

Взаимозаменяемость лекарственных средств: научные, регуляторные и экономические аспекты и последствия

Обзор фармацевтического рынка России: тенденции и перспективы развития

Обеспечение доступности качественной лекарственной и медицинской помощи на региональном уровне

Иммунотерапевтическая эффективность иммуномодуляторов: «за» и «против» 11.15 – 12.30 Организационные подходы к снижению смертности от острого коронарного синдрома и повышению долгосрочной эффективности ВМП Модератор: Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) Система оказания ВМП при остром коронарном синдроме в Ростовской области: результаты, динамика, перспективы ( Хрипун А.В. – заместитель главного врача по медицинской части Ростовской ОКБ, директор Сосудистого центра главный кардиолог Ростовской области)

– заместитель главного врача по медицинской части Ростовской ОКБ, директор Сосудистого центра главный кардиолог Ростовской области) Эффективность программно-целевого подхода в лечении пациентов с ОКС и проведенным ЧКВ на региональном уровне «Продолжать, нельзя прекращать» ( Шукиль Л.В. – заместитель министра здравоохранения Омской области, начальник Управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области)

– заместитель министра здравоохранения Омской области, начальник Управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области) Решение задачи по снижению сердечно-сосудистой смертности – многоэтапный анализ. Амбулаторный этап в фокусе «Достичь уровня европейских стран, возможно ли?» (Лебедева А.Ю.* – заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога Департамента здравоохранения города Москвы) 12.30 – 13.30 Перерыв, обед 13.30 – 14.30 Реализация комплексного подхода к организации лекарственного обеспечения с учетом фармакоэкономики, взаимозаменяемости и законодательной базы по закупкам ЛС (на примере пульмонологических заболеваний) Модераторы: главный внештатный специалист пульмонолог, Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) Фармакоэкономический анализ ингаляционных лекарственных препаратов для лечения бронхиальной астмой ( Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет))

– заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)) Экспертиза взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных средств на примере ингаляционных препаратов ( Зырянов С.К. – заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, заместитель главного врача по терапии ГКБ №24 ДЗ, г. Москва)

– заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, заместитель главного врача по терапии ГКБ №24 ДЗ, г. Москва) Вопросы практического определения взаимозаменяемости лекарственных средств при их закупке в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе...» от 05.04.2013 №44-ФЗ» (Перов К.А. – главный консультант НОЧУ ДПО Институт конкурсных технологий, г. Москва) 14.45 – 16.30 Организация и проведение закупок лекарственных средств на региональном уровне в рамках федеральной и региональной льготы Модератор: Ягудина Р.И. – заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), председатель правления РОО «Московское фармацевтическое общество» Маршрутизация пациентов в системе льготного обеспечения термолабильными препаратами и препаратами, требующими особых условий применения ( Яркаева Ф.Ф. – заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан)

– заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан) Лекарственное обеспечение жителей сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные организации ( Кравец Е.Б. – заместитель министра здравоохранения Алтайского края)

– заместитель министра здравоохранения Алтайского края) Пути повышения доступности орфанных лекарственных средств в Ростовской области ( Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области)

– начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области) Формирование заявки на закупку лекарственных средств: региональные подходы ( Дроздецкая О.А. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского края, Листова О.Л. – начальник отдела фармакоэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации медицинского обеспечения Министерства здравоохранения Ставропольского края)

– заместитель министра здравоохранения Ставропольского края, – начальник отдела фармакоэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации медицинского обеспечения Министерства здравоохранения Ставропольского края) Структура потребления лекарственных средств в рамках федеральной и региональной льготы: региональные различия ( Борщевская Л.Б. – заместитель Департамента здравоохранения Брянской области)

– заместитель Департамента здравоохранения Брянской области) Роль системы качества лекарств в лекарственном обеспечении на региональном уровне ( Шукиль Л.В . – заместитель министра здравоохранения Омской области, Романчук Ю.Ф. – директор бюджетного учреждения Омской области «Территориальный Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской области»)

. – заместитель министра здравоохранения Омской области, – директор бюджетного учреждения Омской области «Территориальный Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской области») Организация лекарственного обеспечения населения в Астраханской области (Бастрыкина М.Н. – начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтического рынка Министерства здравоохранения Астраханской области) К участию приглашены представители и главные внештатные специалисты региональных органов управления здравоохранением Ростовской, Оренбургской, Брянской, Тюменской, Мурманской, Челябинской, Самарской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Хабаровского, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского, Пермского, Приморского краев и др. 16.45 – 18.30 В фокусе фармацевтическое производство: трансфер технологий, маркировка и пр. 16.30 – 18.00 Закрытое заседание рабочей группы «СОЛО» 26 июня 9.00 – 10.30 Экспертиза лекарственных средств Правила проведения экспертизы лекарственных средств и особенности экспертизы отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения

Общие принципы и требования российского законодательства к комплектованию регистрационного досье в форме общего технического документа

Подходы экспертного учреждения к экспертизе взаимозаменяемости лекарственных средств: полгода до опубликования результатов

Представление данных по качеству в регистрационном досье на ЛП Участвуют: Рычихина Е.М. – начальник контрольно-организационного управления ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России, Митькина Л.И. – начальник управления экспертизы лекарственных средств № 2 Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 10.45 – 12.00 Актуальные вопросы лекарственного обеспечения сахарного диабета Современное состояние проблемы управления сахарным диабетом 2 типа в РФ ( Мкртумян А.М. – заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии МГМСУ им. Евдокимова)

– заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии МГМСУ им. Евдокимова) Ранняя интенсификация – ключ к успеху терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа ( Toke Skovlund – director, Global Government Affairs & Patient Relations, CVMD, AstraZeneca)

– director, Global Government Affairs & Patient Relations, CVMD, AstraZeneca) Оценка клинико-экономической эффективности применения селективного обратимого ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа в лечении больных сахарным диабетом 2 типа (Куликов А.Ю. – профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)) 12.00 – 13.00 Перерыв, обед 13.00 – 14.30 Особенности функционирования фармацевтических организаций (ГУП) в условиях динамично развивающегося рынка Законопроект № 54490-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (представитель Государственной Думы*)

Анализ конкурентоспособности организации, SWOT-анализ (на примере ГАУЗ «Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» (ОАС) ( Ступин С.М. – директор ГАУЗ «ОАС»)

– директор ГАУЗ «ОАС») Мониторинг ассортимента ценовых характеристик лекарственных средств, изделий медицинского назначения на территории Ростовской области ( Косякова Н.В. – начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области, Тодуа И.И . – директор ГУП РО «Фармацевтический центр»)

– начальник фармацевтического управления Министерства здравоохранения Ростовской области, . – директор ГУП РО «Фармацевтический центр») Регулирование закупок лекарственных средств государственными и муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими фармацевтическую деятельность ( Замчалкин Г.Н. – генеральный директор ГУП СК «Ставропольфармация»)

– генеральный директор ГУП СК «Ставропольфармация») Задачи, пути и преимущества переходов ГУПов МУПов в государственное автономное учреждение в условиях рыночных отношений с целью повышения эффективности государственной системы лекарственного обеспечения ( Румянцева Т.С. – директор ГП «Астраханские аптеки»)

– директор ГП «Астраханские аптеки») Порядок закупки средств медицинского применения государственными и муниципальными автономными учреждениями и унитарными предприятиями

Особенности закупки лекарственных средств для розничной торговли в государственном предприятии

Организация работы аптечного склада на региональном уровне

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации и ее стоимости Участвуют: руководители ГУП 15.15 – 17.00 Круглый стол: Регулирование обращения лекарственных средств на территории государств-членов Евразийского ой Федерации Модератор: Рождественский Д.А. – начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии 17.15 – 18.30 Ведомственное лекарственное обеспечение Модератор: Мирошниченко Ю.В. – заместитель начальника ВМА им. С.М. Кирова по медицинскому снабжению, главный провизор Министерства обороны Российской Федерации Подготовка фармацевтических кадров как элемент системы лекарственного обеспечения вооруженных сил Российской Федерации (Мирошниченко Ю.В. – заместитель начальника ВМА им. С.М. Кирова по медицинскому снабжению, главный провизор Министерства обороны Российской Федерации, Кононов В.Н. – заместитель начальника кафедры военно-медицинского снабжения и фармации ВМА им. С.М. Кирова) 27 июня 10.00-13.00 Аптечная секция Модератор: Неволина Е.В. – исполнительный директор Союза «Национальная фармацевтическая палата (НФП)» и НП «Аптечная гильдия», Литвинова М.В. – генеральный директор ассоциации аптечных работников «Союзфарма – Тм» Внедрение стандарта надлежащей аптечной практики в систему нормативного регулирования работы аптек

«Старые» и «новые» риски в работе аптек

Кто поможет аптечной профессии: государство, бизнес или сами аптечные работники. Есть ли польза от профессиональных ассоциаций

Переход фармацевтических работников на систему непрерывного медицинского и профессионального образования Обсуждение, подведение итогов Закрытие конференции * – на согласовании Дополнительная информация на сайте www.fru.ru по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , skype: fru2012 Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков