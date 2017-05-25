25.05.2017

Ведущие анестезиологи-реаниматологи поделились знаниями со специалистами Казани в рамках V Региональной Школы АиР В настоящее время научно-технический прогресс в медицине сделал настолько стремительный шаг вперед, что своевременное повышение квалификации и уровня образования врачей становится приоритетной задачей каждого региона нашей страны. В анестезиологии-реаниматологии, где доктора ежедневно спасают человеческие жизни, оказание необходимой помощи на самом высоком уровне становится особенно актуальной задачей. Входя в десятку крупнейших по населению городов нашей страны, Казань стремится не отставать от современных тенденций медицины, своевременно обновляя знания и повышая практические навыки медицинского сообщества.

19-20 мая в столице Республики Татарстан, в комплексе «Казанская Ривьера», состоялась V Школа АиР, аккредитованная в системе НМО. Главной целью мероприятия стало повышение квалификации анестезиологов-реаниматологов без длительного отрыва от повседневной деятельности. В состав организационного и научного комитета V Школы АиР вошли такие известные в медицинском сообществе личности как Полушин Юрий Сергеевич, Багненко Сергей Федорович, Яворовский Андрей Георгиевич. Научная и образовательная деятельность медицинских ВУЗов Татарстана постоянно совершенствуется. В частности, в настоящее время Казанская государственная медицинская академия вошла в состав мощной организации – Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования, в структуру которой входят более 100 кафедр, научно-исследовательский центр, клиника и другие подразделения. «Как руководитель и человек, отвечающий за последипломное образование в нашем регионе, я понимаю, что проводить подобные Школы на регулярной основе – чрезвычайно важно, – отметил директор Казанской государственной медицинской академии, заведующий кафедрой онкологии, радиологии и паллиативной медицины, член-корреспондент РАН, профессор, главный онколог Приволжского федерального округа и Республики Татарстан Рустем Шамильевич Хасанов. – Современные достижения медицины меняются очень стремительно, и мы обязаны не отставать ни на шаг. Я уверен, что анестезиологи-реаниматологи должны быть самыми продвинутыми и образованными врачами, а их знания – гораздо шире и глубже, чем те, что лежат исключительно в рамках специальности. Поскольку анестезиологам-реаниматологам приходится работать совместно с педиатрами, хирургами, терапевтами, нейрохирургами и неврологами, они обязаны знать особенности всех этих направлений, а для этого чрезвычайно важно постоянно учиться».

V Школа анестезиологов-реаниматологов представила новый для Казани формат обучения – он сумел сделать доступными для практических врачей учреждений Республики Татарстан самые современные знания, которыми обладают специалисты, работающие в крупнейших научных и образовательных центрах страны. Тематика V Школы АиР существенно отличалась от других образовательных мероприятий, проводимых ранее в Казани. Вместо шаблонных лекций участники погрузились в практические аспекты деятельности анестезиолого-реаниматологической службы, опирающиеся на самые инновационные достижения и разработки, а также узнали о новых подходах в решении актуальных проблем. В частности, в рамках мероприятия были освещены вопросы инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений, тактики ведения больных с анемиями и ожоговой травмой, сепсисом, интенсивной терапии пациентов с аневризматическими САК и многое другое. Кроме того, участникам были представлены анестезиологические стратегии, влияющие на летальность в кардиохирургии, которые были составлены по результатам консенсуса экспертов в 2016 году. Для максимального снижения вероятности ошибок и осложнений в работе врачей, научная программа V Региональной образовательной Школы АиР была ориентирована на особенности системы оказания медицинской помощи в Республике Татарстан. Стоит отметить, что такой образовательный подход является отличительной чертой всего цикла анестезиолого-реаниматологических Школ. Это дает местным специалистам уникальную возможность максимально приблизиться к новейшим достижениям отрасли не абстрактно, а учитывая специфику и конкретные потребности региона. По этой причине особое внимание было уделено мастер-классам в Казани – полученный на них опыт врачи совсем скоро смогут внедрить в своей повседневной деятельности. В рамках представленной программы участники освоили практические аспекты выполнения нейроаксиальных блокад и современные алгоритмы сердечно-легочной реанимации с отработкой навыков на фантоме, узнали о новейших подходах к лечению пациентов с остановкой сердечной деятельности, а также приняли участие в практическом занятии по респираторной терапии при острой дыхательной недостаточности и освоили глобальные тесты гемостаза. Отдельного внимания заслуживает преподавательский состав V Региональной образовательной Школы анестезиологов-реаниматологов, который стал настоящей гордостью мероприятия. За два дня на площадке «Казанской Ривьеры» выступили такие эксперты и выдающиеся специалисты как Владимир Александрович Руднов, Владимир Витальевич Кулабухов, Юрий Сергеевич Полушин, Валерий Владимирович Лихванцев, Евгений Витальевич Ройтман, Евгений Соломонович Горобец, Владимир Анатольевич Глущенко, Ирина Владимировна Шлык, Елена Юрьевна Халикова, Зульфия Абдулловна Зарипова и другие. V Региональная Школа анестезиологов-реаниматологов, без сомнений, помогла участникам разобраться в сложнейших вопросах специальности и осветила те разделы, где появилась совершенно новая, необходимая для практической деятельности информация. Возможность живого общения с заслуженными профессионалами отрасли в рамках Региональной Школы АиР делает знания доступными, адаптированными для каждого региона России и оказывает колоссальное влияние на сближение медицинского сообщества анестезиологов-реаниматологов нашей страны. Все это позволяет врачам существенно повысить качество оказания помощи пациентам вне зависимости от территориального нахождения, что и является главной целью подобных образовательных мероприятий.