25.05.2017

День защиты детей: праздник под эгидой VII Региональной образовательной Школы РОАГ в Тюмени

Акушеры-гинекологи всегда имели особый социальный статус – именно они причастны к величайшему чуду – появлению новой жизни. Быть матерью – великое счастье для каждой женщины. Ее здоровье, как и благополучие будущих детей, зависит не только от организации всей системы здравоохранения страны в целом, но и от доступности качественной акушерско-гинекологической помощи на местах, уровня подготовки специалистов. Поэтому их обучению необходимо уделять особое, трепетное внимание. С целью повышения уровня образования врачей в различных уголках нашей страны, свою работу продолжают Региональные образовательные Школы Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ). VII Школа РОАГ, посвященная актуальным проблемам в области перинатальной медицины, пройдет в Тюмени 1-2 июня 2017 года.

На сегодняшний день перинатальная медицина в России, бесспорно, достигла существенного прогресса в решении вопросов бесплодия, невынашивания беременности и ее грамотного ведения. Однако развитие современных технологий происходит настолько стремительно, что каждый день перед акушерами-гинекологами и перинатологами открываются новые возможности для совершенствования практических аспектов своей работы. VII Региональная образовательная Школа РОАГ отвечает именно этой задаче: знакомит врачей с новейшими достижениями в своей отрасли, которые смогут обеспечить легкую беременность матерям и счастливое будущее детям. В программу VII Региональной образовательной Школы РОАГ включены практические семинары, мастер-классы, круглые столы, а также живое общение со специалистами. В рамках этих обучающих мероприятий будут рассмотрены такие важные темы, как преждевременные роды и невынашивание беременности, тромбофилии, акушерские кровотечения, ведение беременности высокого риска, перинатальный аудит, и, конечно же, вопросы неонатологии, в том числе, профилактика и лечение заболеваний у новорожденных и недоношенных детей. Отдельного внимания заслуживает преподавательский состав Школы: в него вошли академики и члены-корреспонденты РАН, ученые Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Н.И. Кулакова, а также специалисты, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие здравоохранения Тюменской области. В частности, свои доклады озвучат Владимир Николаевич Серов, Ирина Ивановна Кукарская, Лев Андреевич Ашрафян, Сергей Викторович Нетесов, Ирина Васильевна Медведева, Александр Давидович Макацария, Всеволод Иванович Киселев, Виктор Васильевич Зубков, Игорь Иванович Баранов, Гюльдана Рауфовна Байрамова, Зульфия Сагдуллаевна Ходжаева, Нина Викторовна Зароченцева, Галина Евгеньевна Чернуха, Светлана Владимировна Юренева и многие другие. VII Школа РОАГ пройдет при активной поддержке со стороны администрации и Департамента здравоохранения Тюменской области. На открытии мероприятия с приветственным словом к присутствующим обратятся первый заместитель Губернатора Тюменской области Шевчик Наталья Александровна, директор Департамента здравоохранения Тюменской области Куликова Инна Борисовна и главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения Тюменской области Кукарская Ирина Ивановна. Примечательно, что в первый день проведения Школы будут отмечать один из самых добрых праздников – Международный день защиты детей. Это интересное совпадение подчеркнул и директор ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН, научный руководитель Школ РОАГ Геннадий Тихонович Сухих:

«Особенность этой Школы заключается в том, что она начинается в первый день лета и совпадает с Международным днем защиты детей – праздником, который мы по праву можем считать профессиональным. Я надеюсь, что в результате этой встречи, мы поймем, в каком направлении нам предстоит двигаться, чтобы сделать жизнь наших маленьких сограждан и их матерей комфортной и безопасной». Следуя своему призванию, акушеры-гинекологи и неонатологи постоянно вовлечены в создание комфортных условий для жизни матери и ребенка, выступая настоящими защитниками и ангелами-хранителями для будущих малышей. В честь праздника предстоящая Школа РОАГ начнется с торжественной церемонии открытия, которая станет настоящим событием для участников. Организаторами мероприятия выступают ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России и Российское общество акушеров-гинекологов при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области, а также Тюменского государственного медицинского университета.