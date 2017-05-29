29.05.2017

В Москве прошла Конференция «Неотложные состояния в акушерстве»

В Москве состоялась I Всероссийская научно-практическая Конференция «Неотложные состояния в акушерстве». Она проходила с 22 по 24 мая в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.

Проблема материнской смертности уже многие десятилетия остаётся глобальной. Над её решением борются представители Организации Объединенных Наций, учёные и врачи со всего мира. Тем не менее, ежегодно во время беременности и родов погибает до полумиллиона женщин. Эксперты уверяют, 80% случаев с летальным исходом можно было бы предотвратить, в том числе, благодаря скоординированной и качественной работе акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Необходимость развивать междисциплинарное сотрудничество среди представителей этих специальностей для выработки чётких алгоритмов действий при неотложных состояниях в акушерстве стала стимулом к проведению в России первой совместной Конференции. Её организаторами выступили Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, Российские общество акушеров-гинекологов и Ассоциация анестезиологов-реаниматологов. «На фоне наших многочисленных конгрессов эта Конференция совершенно особенная. Здесь не звучало никаких глобальных описаний, только конкретика, – отметил директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, академик РАН Геннадий Тихонович Сухих. – Все три дня были посвящены обучению практическим навыкам и алгоритмам. Мы рассмотрели ошибки клинической практики, которые приводят к катастрофическим последствиям. Участники получили чёткие инструкции, как вести себя в тяжёлых экстремальных ситуациях, когда нет времени думать, а нужно действовать. И действовать в команде». Согласно статистике, наиболее распространённые причины материнской смертности – это кровотечения, преэклампсия/эклампсия, септический шок, экстрагенитальная патология (в особенности, кардиологическая) и эмболические осложнения. Именно эти проблемы и обсуждались на секциях научно-практической Конференции. Также организаторы не обошли стороной проблемы осложнений анестезии и тяжёлой соматической патологии. Каждая секция завершалась живой профессиональной дискуссией. Особый интерес аудитории вызвал анализ случаев материнской смертности на территории РФ и разбор клинических ситуаций. Отдельным направлением программы стали вопросы, посвященные ультразвуковой навигации. Поделиться уникальным опытом в этой сфере в Москву приехал эксперт из Швеции Никлас Даниель Джонсон – старший специалист по анестезиологии и интенсивной терапии больницы Каролинского университета Сольны в Стокгольме. В качестве пре-курса, накануне открытия Конференции, он провёл мастер-класс «УЗИ в анестезиологии и интенсивной терапии», а также выступил в рамках основной научной программы с лекциями «Как создать программное УЗИ в вашей больнице» и «Место ультразвука в критической медицине». Ещё одним приглашённым зарубежным специалистом стала Ольга Николаевна Вихарева – профессор Университета Лунд из Швеции. Она провела лекцию о междисциплинарном взаимодействии в акушерстве. Также в команду спикеров Конференции вошли руководители отделений, научные сотрудники и врачи Научного центра-организатора, НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова – крупнейшего национального учреждения, занимающегося сохранением здоровья женщины, матери и ребёнка. Выступили и ведущие региональные специалисты из Омска, Новосибирска и других городов. Известные фармацевтические компании и научно-технологические фирмы представили свои инновационные разработки на выставке лекарственных препаратов, специализированного питания, медицинского оборудования и расходных материалов. Параллельно с секционными заседаниями, лекциями и дискуссиями в симуляционно-тренинговом центре НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова проходило практическое обучение. «Мы хотели, чтобы все участники Конференции смогли на практике отработать соблюдение алгоритмов, ведь мышечная память также очень важна, – подчеркнул заведующий отделением анестезиологии и реанимации Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, д.м.н. Алексей Викторович Пырегов. – Работали два класса: для акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Тренировали такие навыки, как сердечно-легочная реанимация, наложение компрессионных швов, баллонная тампонада, трудные дыхательные пути и другие экстренные действия в ситуациях, с которыми сталкиваются врачи на местах и которые часто становятся причиной материнской смертности». Активное участие в поддержке делегатов на мастер-классах, семинарах, тренингах, а также в общей работе Конференции приняли члены Научного студенческого общества «Анестезиология и реаниматология» в Центре им академика В.И. Кулакова». Обучение проходило на специальном оборудовании, в том числе с использованием живых манекенов. Таким образом, все участники смогли не только глубже погрузиться в теоретические аспекты неотложных состояний в акушерстве, но и увидеть, как эти проблемы решаются на практике, а главное – закрепить новые знания. «Мы ставим во главу угла практику. Конечно, научные изыскания, которые проводятся по всему миру, в том числе, и в России, и в лабораториях нашего Центра, заслуживают внимания, но их повсеместное внедрение в регионах огромной страны, к сожалению, пока невозможно, – обобщил Главный врач Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, д.м.н. Роман Георгиевич Шмаков. – При этом важно, чтобы во всех уголках нашей Родины врачи знали и выполняли простые, чёткие алгоритмы, которые будут реально спасать жизни». Стоит отметить, что все приобретенные навыки будут учитываться при дальнейшей аккредитации специалистов, посетивших Конференцию. Каждый из участников получил сертификат с баллами непрерывного медицинского образования. Всероссийская научно-практическая Конференция «Неотложные состояния в акушерстве» проходила впервые и, согласно общему мнению участников и организаторов, дебют оказался успешным. Свыше 500 врачей со всей России приехали в Москву, чтобы получить конкретные алгоритмы действий во время неотложных критических состояний при беременности и родах. Огромный интерес, проявленный врачами разных направлений, говорит о том, что новое мероприятие действительно необходимо профессиональному сообществу. Акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, гематологи, неонатологи, кардиологи – Конференция предоставила каждому специалисту возможность ощутить, насколько важна синергия при спасении жизни матери и ребёнка. «При неотложных состояниях, когда ценой секунды потраченного впустую времени может стать человеческая жизнь, и даже жизнь двух людей, взаимодействие между врачами разных медицинских направлений крайне важно. Занимаетесь ли вы кардиологией, акушерством или интенсивной терапией – вы должны понимать, каких действий от вас ждут коллеги, что действительно нужно пациенту в критический момент, – подытожил заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный научный сотрудник отделения кардиоанестезиологии Российского Научного Центра хирургии РАН, д.м.н. Андрей Георгиевич Яворовский. – Существуют стандарты оказания помощи в акушерстве-гинекологии и анестезиологии-реаниматологии, и наша задача сегодня – согласовать их таким образом, чтобы на практике не терять драгоценного времени, а также отработать взаимодействие в команде до автоматизма. Думаю, формат этой Конференции – именно то, что нужно для решения таких вопросов».