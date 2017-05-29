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29.05.2017


В Москве прошла Конференция «Неотложные состояния в акушерстве»


В Москве состоялась I Всероссийская научно-практическая Конференция «Неотложные состояния в акушерстве». Она проходила с 22 по 24 мая в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова.


 

 

Проблема материнской смертности уже многие десятилетия остаётся глобальной. Над её решением борются представители Организации Объединенных Наций, учёные и врачи со всего мира. Тем не менее, ежегодно во время беременности и родов погибает до полумиллиона женщин. Эксперты уверяют, 80% случаев с летальным исходом можно было бы предотвратить, в том числе, благодаря скоординированной и качественной работе акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. 

 

Необходимость развивать междисциплинарное сотрудничество среди представителей этих специальностей для выработки чётких алгоритмов действий при неотложных состояниях в акушерстве стала стимулом к проведению в России первой совместной Конференции. Её организаторами выступили Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, Российские общество акушеров-гинекологов и Ассоциация анестезиологов-реаниматологов.

 

«На фоне наших многочисленных конгрессов эта Конференция совершенно особенная. Здесь не звучало никаких глобальных описаний, только конкретика, – отметил директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, академик РАН Геннадий Тихонович Сухих. – Все три дня были посвящены обучению практическим навыкам и алгоритмам. Мы рассмотрели ошибки клинической практики, которые приводят к катастрофическим последствиям. Участники получили чёткие инструкции, как вести себя в тяжёлых экстремальных ситуациях, когда нет времени думать, а нужно действовать. И действовать в команде».

 

Согласно статистике, наиболее распространённые причины материнской смертности – это кровотечения, преэклампсия/эклампсия, септический шок, экстрагенитальная патология (в особенности, кардиологическая) и эмболические осложнения. Именно эти проблемы и обсуждались на секциях научно-практической Конференции. Также организаторы не обошли стороной проблемы осложнений анестезии и тяжёлой соматической патологии. Каждая секция завершалась живой профессиональной дискуссией. Особый интерес аудитории вызвал анализ случаев материнской смертности на территории РФ и разбор клинических ситуаций.

 

Отдельным направлением программы стали вопросы, посвященные ультразвуковой навигации. Поделиться уникальным опытом в этой сфере в Москву приехал эксперт из Швеции Никлас Даниель Джонсон – старший специалист по анестезиологии и интенсивной терапии больницы Каролинского университета Сольны в Стокгольме. В качестве пре-курса, накануне открытия Конференции, он провёл мастер-класс «УЗИ в анестезиологии и интенсивной терапии», а также выступил в рамках основной научной программы с лекциями «Как создать программное УЗИ в вашей больнице» и «Место ультразвука в критической медицине».

 

Ещё одним приглашённым зарубежным специалистом стала Ольга Николаевна Вихарева – профессор Университета Лунд из Швеции. Она провела лекцию о междисциплинарном взаимодействии в акушерстве. Также в команду спикеров Конференции вошли руководители отделений, научные сотрудники и врачи Научного центра-организатора, НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова – крупнейшего национального учреждения, занимающегося сохранением здоровья женщины, матери и ребёнка. Выступили и ведущие региональные специалисты из Омска, Новосибирска и других городов.

 

Известные фармацевтические компании и научно-технологические фирмы представили свои инновационные разработки на выставке лекарственных препаратов, специализированного питания, медицинского оборудования и расходных материалов.

 

Параллельно с секционными заседаниями, лекциями и дискуссиями в симуляционно-тренинговом центре НЦАГиП им. академика В.И. Кулакова проходило практическое обучение.  «Мы хотели, чтобы все участники Конференции смогли на практике отработать соблюдение алгоритмов, ведь мышечная память также очень важна, подчеркнул заведующий отделением анестезиологии и реанимации Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, д.м.н. Алексей Викторович Пырегов. Работали два класса: для акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Тренировали такие навыки, как сердечно-легочная реанимация, наложение компрессионных швов, баллонная тампонада, трудные дыхательные пути и другие экстренные действия в ситуациях, с которыми сталкиваются врачи на местах и которые часто становятся причиной материнской смертности».  Активное участие в поддержке делегатов на мастер-классах, семинарах, тренингах, а также в общей работе Конференции приняли члены Научного студенческого общества «Анестезиология и реаниматология» в Центре им академика В.И. Кулакова».

 

Обучение проходило на специальном оборудовании, в том числе с использованием живых манекенов. Таким образом, все участники смогли не только глубже погрузиться в теоретические аспекты неотложных состояний в акушерстве, но и увидеть, как эти проблемы решаются на практике, а главное – закрепить новые знания. «Мы ставим во главу угла практику. Конечно, научные изыскания, которые проводятся по всему миру, в том числе, и в России, и в лабораториях нашего Центра, заслуживают внимания, но их повсеместное внедрение в регионах огромной страны, к сожалению, пока невозможно, обобщил Главный врач Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, д.м.н. Роман Георгиевич Шмаков. При этом важно, чтобы во всех уголках нашей Родины врачи знали и выполняли простые, чёткие алгоритмы, которые будут реально спасать жизни».

 

Стоит отметить, что все приобретенные навыки будут учитываться при дальнейшей аккредитации специалистов, посетивших Конференцию. Каждый из участников получил сертификат с баллами непрерывного медицинского образования.

 

Всероссийская научно-практическая Конференция «Неотложные состояния в акушерстве» проходила впервые и, согласно общему мнению участников и организаторов, дебют оказался успешным. Свыше 500 врачей со всей России приехали в Москву, чтобы получить конкретные алгоритмы действий во время неотложных критических состояний при беременности и родах. Огромный интерес, проявленный врачами разных направлений, говорит о том, что новое мероприятие действительно необходимо профессиональному сообществу. Акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, гематологи, неонатологи, кардиологи – Конференция предоставила каждому специалисту возможность ощутить, насколько важна синергия при спасении жизни матери и ребёнка.

 

«При неотложных состояниях, когда ценой секунды потраченного впустую времени может стать человеческая жизнь, и даже жизнь двух людей, взаимодействие между врачами разных медицинских направлений крайне важно. Занимаетесь ли вы кардиологией, акушерством или интенсивной терапией – вы должны понимать, каких действий от вас ждут коллеги, что действительно нужно пациенту в критический момент, – подытожил заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный научный сотрудник отделения кардиоанестезиологии Российского Научного Центра хирургии РАН, д.м.н. Андрей Георгиевич Яворовский. – Существуют стандарты оказания помощи в акушерстве-гинекологии и анестезиологии-реаниматологии, и наша задача сегодня – согласовать их таким образом, чтобы на практике не терять драгоценного времени, а также отработать взаимодействие в команде до автоматизма. Думаю, формат этой Конференции – именно то, что нужно для решения таких вопросов».

 

 

 
 

 
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