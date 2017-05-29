29.05.2017

В РОССИИ СТАРТУЕТ ПРОГРАММА «ЖИВИ БЕЗ СТРАХА!»

В России стартовала информационно-образовательная программа "Живи без страха", целью которой является привлечение внимания к ранней диагностике и проблеме лечения онкологических заболеваний репродуктивной системы женщин (рака молочной железы (РМЖ), рака яичников (РЯ) и рака шейки матки (РШМ).

Ведущие российские онкологи при поддержке биотехнологической компании BIOCAD проведут образовательные мероприятия в ряде российских городов, жительницам которых также будет предоставлена возможность бесплатно пройти скрининг на рак шейки матки. Данное обследование доступно в рамках диспансеризации, но BIOCAD предлагает женщинам дополнительную возможность еще раз обратить внимание на свое здоровье. Ожидается, что этим шансом воспользуются не менее 8 000 россиянок. Программа "Живи без страха!" – это комплекс мероприятий, включающий информационные акции для населения, бесплатные дни скрининга рака шейки матки, а также серию образовательных семинаров для онкологов и гинекологов. География проекта "Живи без страха!" в 2017 году - Челябинск, Тюмень, Красноярск, Екатеринбург, Иркутск, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Владивосток. Онкологические заболевания женской репродуктивной системы остаются одной из самых актуальных проблем женского здоровья в России. По данным официальной статистики на протяжении жизни у каждой шестой женщины в России диагностируется рак молочной железы, яичников или шейки матки. Каждая десятая из заболевших погибает в первый год с момента установления диагноза*, что в большинстве случаев обусловлено запоздалой диагностикой опухолей. «Шанс заболеть злокачественной опухолью, согласно официальной статистике, на сегодняшний день имеет каждый 4-й россиянин, а вероятность развития рака у кого-либо из «ближнего круга» приближается к 100%», - комментирует ситуацию Николай Жуков, руководитель отдела оптимизации лечения подростков и молодежи с онскологическими заболеваниями ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии, доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова - «При этом на долю трех перечисленных опухолей репродуктивной системы (РМЖ, РШМ и РЯ) приходится более 30% злокачественных новообразований у женщин и более 37.000 смертей ежегодно. При этом, многие из этих смертей могут быть предотвращены при проведении ранней диагностики и адекватном лечении». Несмотря на рост заболеваемости, современная медицина позволяет существенно увеличить продолжительность жизни и снизить смертность от рака молочной железы, рака яичников и рака шейки матки. Большинство диагностических и лечебных процедур уже внедрены и стали рутинной клинической практикой. Настоящий прорыв в онкологии сделали биологические препараты, среди которых наиболее востребованные в России - трастузумаб и бевацизумаб. Еще 20 лет назад выживаемость больных HER2-положительного подтипа РМЖ была значительно ниже при всех остальных подтипах этого заболевания. После появления препарата трастузумаб, HER2-позитивный подтип – стал наиболее благоприятным подтипом РМЖ, высокоэффективные лекарства «исправили» плохую биологию опухоли. Перспективы лечения сегодня напрямую связаны с доступностью современных высокоэффективных препаратов и терапевтических подходов. В 2016 году в России были зарегистрированы первые биоаналоги трастузумаба и бевацизумаба для лечения различных видов рака, включая рак яичников и рак молочной железы. Выход биоаналогов сделал терапию действительно доступной для всех нуждающихся, снизив стоимость лечения в 4-5 раз. Многие ранее неизлечимые опухоли уже перешли из разряда абсолютно фатальных недугов с быстрым неблагоприятным исходом в хронические заболевания, которые можно длительное время контролировать адекватной терапией, а современный уровень российской медицины и фармакологии позволяет рассчитывать на качественное лечение доступными современными лекарственными препаратами. «К сожалению, в отличие от многих развитых стран мира, одна из главных проблем российской онкологии — страх населения перед любым упоминанием этой темы. Об онкологии необходимо говорить, чтобы люди не пропустили тревожные сигналы, а те, кто уже борется с болезнью, чувствовали поддержку и знали, что они не одиноки, что победа над болезнью реальна, а врачи — их союзники в этой борьбе», - говорит к.м.н., председатель Комитета молодых онкологов RUSSCO, старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ России Александра Тюляндина.

*Источник данных: Состояние онкологической помощи населению России 2015 г, под редакцией̆ А. Д. Каприна, В. В. Старинского, Г. В. Петровой Информационная справка BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России, объединяющая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам. Приоритетным направлением деятельности компании является разработка лекарств для лечения онкологических заболеваний. При поддержке правительства BIOCAD завершила реализацию уникальной для России программы по организации производства первых в стране биоаналогов препаратов на основе моноклональных антител - ритуксимаба, бевацизумаба и трастузумаба. Они являются неотъемлемой частью терапии тяжелых онкологических заболеваний. Появление на рынке биоаналогов компании BIOCAD не только делает таргетную терапию доступной для россиян, но и помогает отечественному здравоохранению уменьшать зависимость от импортных препаратов. Эффективность и безопасность биоаналогов BIOCAD подтверждены в ходе международных многоцентровых клинических исследований. По каждому препарату была доказана эквивалентность оригиналу по трем показателям – фармацевтическому, биологическому и терапевтическому. Дополнительная информация: Эльмира Захидова, координатор проекта «Живи без страха!» по взаимодействию со СМИ: моб. +7 (985) 417-56-92, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Арина Морозова, Продуктовый PR менеджер BIOCAD: моб. +7 (963) 303 12 89, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript