23.05.2017





Российский рынок стал приоритетным для французского холдинга INNOTHERA





23 мая прошел пресс-брифинг и деловой приём, который провела компания Иннотек, входящая в холдинг Innothera (Франция). Мероприятие состоялось в зале мультимедийной выставки «От Моне до Малевича. Великие модернисты» центра дизайна ARTPLAY. На пресс-брифинге выступили президент холдинга INNOTHERA г-н Арно Гобе, региональный директор INNOTECH International г-н Стефан Креспель и генеральный директор ООО «ИННОТЕК Россия» г-н Владислав Уваров.

Три основных направления деятельности холдинга:

Лаборатория INNOTHERA – медицинский компрессионный трикотаж и умный текстиль с биометрическими датчиками.

Лаборатория INNOTECH International – лекарственные средства.

Компания КЛИНИС – средства гигиены и защиты.

Г-н Арно Гобе рассказал о планах холдинга создать производство в России основных лекарственных препаратов INNOTHERA. Руководство компании провело ряд встреч с потенциальными партнерами.

В 2016 году консолидированный товарооборот группы INNOTHERA составил 165 миллионов евро. В 2016 году товарооборот филиала группы, Лаборатория INNOTECH International, специализирующегося на экспортных продажах лекарственных средств, составил около 106 миллионов евро, включая товарооборот российского филиала.

Объем продаж компании ЛАБОРАТОРИЯ INNOTHERA, работающей в сегменте компрессионного трикотажа преимущественно на французском рынке, составил более 50 миллионов евро.

В 2016 году товарооборот филиала группы, CLEANIS, занимающегося реализацией средств гигиены и защиты, составил около 9 миллионов евро.

Общий объем инвестиций группы INNOTHERA в период с 2009 по 2016 год, в частности, в заводы во Франции и в информационные системы, без учета инвестиций в исследовательскую деятельность, составил 46 миллионов евро.

Для дальнейшего развития во всем мире группа INNOTHERA опирается на высокий профессионализм более 1000 своих специалистов различных областей знаний, 730 из которых работают во Франции.

Несмотря на экономические ограничения и строгие регуляторные требования в области здравоохранения, независимая группа INNOTHERA с уверенностью смотрит в будущее благодаря своему стабильному финансовому положению и перспективам роста в мире как для лекарственных средств, компрессионного трикотажа, и умного текстиля с биометрическими датчиками, так и для средств гигиены и защиты.

Группа INNOTHERA является членом Ассоциаций фармацевтических предприятий LEEM и SNITEM, Ассоциации предприятий фармацевтического кластера Парижского региона MEDICEN и Ассоциации предприятий текстильного кластера TECHTERA.

Независимый французский холдинг INNOTHERA присутствует на российском рынке с 1995 года. В 2015 году компания официально открыла филиал: ИННОТЕК Россия, который заменил представительство компании INNOTECH International. В российском филиале работает более 150 сотрудников. В 2016 году оборот ИННОТЕК Россия составил 30 млн. евро.

Холдинг производит лекарственные препараты в области гинекологии (Полижинакс, Фарматекс), гематологии (Тотема), флебологии (Флебодиа 600) и других областях, а также компрессионный трикотаж. В настоящее время два завода холдинга INNOTHERA расположены во Франции.