29.05.2017

MAR CONSULT: Каждый десятый медицинский работник поддерживает запрет суррогатного материнства

Исследовательская компания MAR CONSULT выяснила отношение врачей в 40 регионах России к запрету суррогатного материнства. Половина врачей (53%) не смогли определенно высказать отношение к проблеме возможного запрета суррогатного материнства, 38% против запрета и 9% поддерживают. Доля медиков, выступающих против запрета выше в регионах (44%), чем в Москве (28%).

Врачи, которые поддерживают суррогатное материнство, почти едины в своих объяснениях – у каждого есть право стать родителем своего ребенка, должна быть возможность иметь своих детей для бездетных пар (65%). Врачи, которые против суррогатного материнства, отмечают, что нет четких законодательных норм в этой области и много спорных моментов (18%), это противоречит религиозным взглядам и неэтично (18%), нужно усыновлять детей-сирот (16%), слишком дорого (8%) и другие причины. «Неоднозначная и резонансная тема, поэтому половина медиков не смогли однозначно высказать свою позицию. Тот случай, когда и аргументы "за" и аргументы "против" обоснованы. С одной стороны, суррогатное материнство - это реальный шанс для семей стать родителями своего (генетически) ребенка. С другой стороны, много конфликтных моментов и рисков, которые никак законодательно не регулируются, вдобавок еще и этическая сторона проблемы. Смущает здесь сама форма подачи: когда предлагается не решать проблему (путем устранения пробелов в законодательстве и пр.), а просто избавиться от ее источника - запретить суррогатное материнство в принципе», - прокомментировала Ксения Медведева, руководитель департамента исследований в медицине и фармацевтике MAR CONSULT. Другие обзоры по результатам опросов медицинских работников Вы можете найти на сайте: http://marconsult.ru/reviews/ Компания MAR CONSULT (www.marconsult.ru) занимается потребительскими и рыночными исследованиями с 2002 года, обладает обширным опытом изучения множества отраслей и сегментов рынка. Среди ключевых отраслей медицина и фармацевтика, коммерческая недвижимость и строительство, сельское хозяйство и промышленность, а также другие. MAR CONSULT зарекомендовала себя надежным поставщиком точной информации для принятия важных деловых решений. Среди клиентов MAR CONSULT крупнейшие российские и международные компании. Пресс-служба MAR CONSULT: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

В опросе приняли участие 600 медицинских работников (урологи, хирурги, эндокринологи, ревматологи, фармацевты) в 40 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Опрос проведен в мае 2017 года.