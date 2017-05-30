30.05.2017

Вакцинация или болезни: альтернативы нет

Национальную программу вакцинации нужно развивать и совершенствовать, и государству в ближайшие годы следует уделить этому вопросу повышенное внимание. К такому выводу пришли эксперты, принявшие участие в круглом столе «Российская программа иммунизации: вызовы, возможности, перспективы», который прошел 24 мая в рамках дискуссионной площадки «Эффективное здравоохранение».

В ходе работы круглого стола был анонсирован исследовательский проект, нацеленный на повышение эффективности национальной системы вакцинации населения. В рамках проекта, инициированного РАНХиГС, будет разработана модель расчета экономического бремени ряда заболеваний, не включенных в Национальный календарь прививок, а также будет проведена оценка экономического эффекта от расширения программы вакцинации. С докладом на эту тему выступил ведущий консультант Департамента управленческого консалтинга АО «Альянс Консалтинг» Андрей Говорун. Общую картину ситуации с иммунизацией в России обрисовала замначальника управления эпиднадзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова. Людмила Лялина, руководитель Отдела эпидемиологии ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», высказалась за включение в Национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против папилломавирусной инфекции. Необходимость проведения комплексного исследования по оценке эффекта вакцинации поддержали все участники круглого стола. Уже имеющиеся данные показывают, что многие заболевания, управляемые средствами иммунопрофилактики, наносят существенный экономический ущерб. В частности, по данным Роспотребнадзора, экономические потери от ветряной оспы составляет около 11 млрд рублей в год. По оценке гендиректора АО «Национальная иммунобиологическая компания» Марьям Хубиевой, производственные мощности отечественных производителей вакцин характеризуются высокой степенью износа, производство не отвечает требованиям GMP, и для его модернизации потребуется, по разным оценкам, от 16 до 18 млрд рублей. В России пока нет готовых видов вакцин, при этом в настоящий момент выпуск таких лекарственных препаратов остается для заводов планово-убыточным. На эту проблему обратил внимание начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев. Он выразил беспокойство ситуацией, когда отечественным заводам коммерчески невыгодно производить вакцины, что ограничивает их возможность инвестировать в исследования и в обновление производственных фондов, в отличие от зарубежных компаний, получающих значительную прибыль от продажи своей продукции. По словам представителя ФАС, необходимо совершенствовать принципы регулирования цен на вакцины, поскольку это особая категория лекарственных средств, дающая долгосрочный эффект. Эмоциональную остроту дискуссии придал академик РАН, заведующий кафедрой экономической теории и практики РАНХиГС Абел Аганбегян. Он отметил, что Россия занимает лишь 90 место в мире по финансированию здравоохранения, в то время как по уровню экономического развития наша страна находится на 43 месте, а по реальным доходам – на 50 месте. «Мы не бедная страна. Очень важно понять, что средства, которые выделяются здравоохранению, это никакая не благотворительность. Это производительное дело, потому что государство реально теряет экономический потенциал, если люди умирают. Мы до сих пор не понимаем, что есть цена жизни, и везде ее знают, кроме России», – заявил академик. В процессе обсуждения был также затронут вопрос отказа части населения от вакцинации. Эксперты были единодушны в том, что это опасная тенденция, которая может иметь серьезные негативные последствия. Бездумный и ничем не оправданный отказ от вакцинации ставит под угрозу жизнь и здоровье, прежде всего, детей – будущего нашего общества, считает директор Департамента социального развития Минэкономики России Юлия Михеева. Советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской высказал мнение, что помочь решению проблемы с вакцинацией способна грамотная информационная программа и маркетинговое продвижение. «В Минздраве за последние десять лет стартовали большие информационные кампании, направленные на население. Мы очень подробно изучаем деятельность так называемого антивакцинального лобби, но здесь проблема в другом – в падении знаний молодого поколения в вопросах вакцинации. Заставлять их делать что-то из-под палки вряд ли эффективно. Надо повышать информированность и делать это доступными и понятными методами», – считает эксперт. Подвел итог обсуждению управляющий партнер компании «Альянс Консалтинг» Александр Плакида, который выступил модератором круглого стола. По его оценке, дискуссия получилась очень плодотворной, удалось добиться конструктивных результатов. «Мы ожидали сегодня ярких и эмоциональных выступлений, и рад отметить, что в нашем случае эмоции только помогали в поиске конструктивных идей и предложений. Тема вакцинации населения и расширения Календаря прививок крайне актуальна и активно обсуждается экспертным сообществом как в России, так и в мире. В рамках сегодняшнего мероприятия мы дали старт исследованию, посвященному разработке расчетной модели для оценки экономического бремени заболеваний и экономического эффекта программ вакцинации», – сказал он. Александр Плакида также сообщил, что следующим этапом исследования станет активная работа с участниками круглого стола для формирования методик анализа и расчета с учетом лучших российских и международных практик и для комплексного учета компонентов, формирующих совокупное экономическое бремя для каждого вида заболеваний. Состоявшаяся в РАНХиГС дискуссия носила вводно-ознакомительный характер. Согласно озвученному графику исследовательского проекта в начале осени предполагается ознакомить экспертное сообщество с предварительными результатами исследования. Итоговые результаты проекта предполагается представить в начале 2018 года. Для справки: «Эффективное здравоохранение» – это постоянно действующая интерактивная дискуссионная площадка, нацеленная на поиск новых решений и путей развития сферы здравоохранения, требующих комплексной межведомственной координации. Тематику мероприятий определяют поручения Президента РФ и стратегические задачи в области развития системы здравоохранения. Спикерами выступают первые лица федеральных и региональных министерств и ведомств, ведущие российские и мировые эксперты в сфере здравоохранения, представители бизнес-структур.