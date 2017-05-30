30.05.2017





С 6 по 9 сентября в Санкт-Петербурге пройдет XXVII Ежегодная международная Конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии сегодня и завтра»





Сегодня Российская Ассоциация Репродукции Человека объединяет в своих рядах акушеров-гинекологов, репродуктологов, эмбриологов – тех специалистов, на которых лежит огромная ответственность за будущие жизни. Благодаря задачам, которые решаются с помощью репродуктологии, это приоритетное направление не только для медицины, но для общества в целом. Поэтому встречи специалистов, где они могут обменяться мнениями, открытиями, наблюдениями, особенно важны.

То, что Конференция проходит в 27 раз – свидетельство того, что профессиональное сообщество стремится к знаниям, к развитию. РАРЧ предоставляет врачам площадку для обучения и обмена опытом, совместного решения сложных и важных вопросов.

Успех российских специалистов не прошел незамеченным для мирового сообщества. Именно поэтому XXVII Конференция проходит при поддержке Международной федерации обществ фертильности (IFFS), что имеет большое значение для развития интернационального сотрудничества и является выходом на новый уровень. Особенно важно участие большого числа иностранных экспертов, которые смогут поделиться своим уникальным опытом с российскими коллегами.

В 2017 году научная программа будет отличаться от всех предыдущих Конференций: впервые программа мероприятия готовится совместно с Международной федерацией обществ фертильности (IFFS). В рамках события запланировано проведение пленарных лекций, в ходе которых ведущие эксперты отрасли детально рассмотрят актуальные темы отрасли, начиная от истории возникновения проблемы и заканчивая клиническими рекомендациями. Также будут проведены научно-практические семинары, мастер-классы, тренинги и круглые столы.

На Конференции выступят более 70 докладчиков, в число которых войдут ведущие специалисты из России, Европы и США. Это уникальный шанс обменяться опытом, пообщаться с коллегами из разных регионов, стран и сделать ещё один шаг вперед на пути решения проблем с бесплодием.

Подробности и регистрация: http://www.rahr.spb.ru/

По всем организационным вопросам Вы можете обращаться:

Роман Картавенко

Тел.: +7 (495) 960-21-90, (доб. 114)

Моб.: +7 (929) 954-94-10

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