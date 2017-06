31.05.2017

На ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) будут представлены данные применения иммуноонкологического препарата пембролизумаб в лечении 16 типов злокачественных новообразований

КЕНИЛВОРТ, НЬЮ-ДЖЕРСИ, 31 мая 2017 года – Компания MSD сообщила, что на 53-й ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) 2-6 июня 2017 года будут представлены новые и уточненные данные клинических исследований иммуноонкологического препарата пембролизумаб. Запланировано более 50 докладов, посвященных применению препарата в монотерапии и комбинированной терапии для лечения 16 типов злокачественных новообразований, в том числе немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), меланомы, уротелиальной карциномы, опухолей, сопровождающихся высокой микросателлитной нестабильностью (MSI-H), рака желудка и рака молочной железы. Также будут представлены обновленные данные по выживаемости без прогрессирования (ВБП) и общей выживаемости (ОВ) при монотерапии и комбинированной терапии в качестве первой линии терапии пациентов с НМРЛ. «Данные, которые мы представим на ASCO, демонстрируют потенциал пембролизумаба в лечении различных типов злокачественных новообразований как в монотерапии, так и в составе комбинированной терапии, и говорят о значительном прогрессе в борьбе с онкологическими заболеваниями, — заявил доктор Рой Бейнс, старший вице-президент, руководитель отдела клинических разработок, главный медицинский директор исследовательского подразделения MSD. — Мы получаем все более долгосрочные данные по выживаемости при первой линии терапии меланомы и немелкоклеточного рака легкого и показываем результаты исследований комбинированного применения иммуноонкологических препаратов в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями». На ASCO будут представлены данные по применению препарата пембролизумаб в монотерапии немелкоклеточного рака легкого, уротелиальной карциномы, рака желудка и рака молочной железы с тройным негативным фенотипом (ТН-РМЖ), а также в составе комбинированной терапии НМРЛ, ТН-РМЖ и рака эндометрия и др. Помимо этого будут представлены новые данные о биомаркерах, таких как PD-L1 и микросателлитная нестабильность, и их роли в лечении различных опухолей и при использовании разных методов лечения. Компания MSD продолжает изучать геномные маркеры и сигналы, которые могут помочь врачам при выборе индивидуальных схем лечения. Пембролизумаб является инновационным иммунноонкологическим препаратом. В отличие от химиотерапии и таргетной терапии, он помогает собственному иммунитету человека бороться со злокачественным новообразованием. В России пембролизумаб одобрен для лечения пациентов с метастатической меланомой, а также пациентов с распространенным PD-L1-позитивным немелкоклеточным раком легкого, которым не помогла химиотерапия. О пембролизумабе Пембролизумаб представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое селективно блокирует взаимодействие между рецептором PD-1 на Т-лимфоцитах иммунной системы и лигандами PD-L1 и PD-L2 на опухолевой клетке. Пембролизумаб был зарегистрирован в России в ноябре 2016 года для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, а также пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого, у которых подтверждена экспрессия PD-L1 опухолевыми клетками, при прогрессировании заболевания после химиотерапии на основе препаратов платины, а также при наличии мутаций EGFR или ALK – после прогрессирования на соответствующей таргетной терапии. Пембролизумаб был впервые зарегистрирован в 2014 году в США для терапии пациентов с неоперабельной и метастатической меланомой, у которых выявлено прогрессирование после предшествующей терапии. Позже препарат был одобрен для терапии пациентов с неоперабельной и метастатической меланомой, ранее не получавших лечения; для терапии пациентов с метастатическим раком легкого с гиперэкспрессией PD-L1; рецидивирующих метастатических опухолей головы и шеи; лимфомы Ходжкина. В настоящее время FDA рассматривает заявки на регистрацию препарата для терапии распространенного колоректального рака, рака мочевого пузыря. В настоящее время в мире перспективы использования пембролизумаба оцениваются в терапии более 30 типов злокачественных новообразований в рамках 500 протоколов. Результаты этих исследований формируют доказательную базу для регистрации новых показаний к применению пембролизумаба. Об иммуноонкологии Последние открытия в области иммуноонкологии дают пациентам со злокачественными новообразованиями возможность изменения течения их заболевания и увеличение продолжительности жизни. Иммуноонкологические препараты усиливают естественную способность иммунной системы бороться с опухолью. В отличие от химиотерапии (которая ингибирует клеточное деление быстрорастущих опухолевых клеток) и таргетной терапии (воздействующей на различные молекулярные мишени на опухолевых клетках), иммуноонкологические препараты воздействуют на различные компоненты иммунной системы, в том числе точки иммунного контроля, в норме отвечающих за регулирование работы иммунной системы. О компании MSD На протяжении 125 лет MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной из ведущих международных компаний в области здравоохранения. MSD – это торговая марка компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы создаем, разрабатываем, производим и реализуем инновационные рецептурные лекарственные препараты, включая биологические препараты и вакцины, которые помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других. Мы также осуществляем и поддерживаем программы и партнерские проекты, которые способствуют повышению доступности медицинской помощи. В России компания MSD работает с 1991 года, концентрируя внимание на обеспечении доступности инновационных лекарств и вакцин, партнерстве с локальными производителями и ведущими медицинскими учреждениями, а также поддержке медицинского образования. Мы применяем богатый международный опыт, чтобы внести вклад в развитие здравоохранения и фармацевтической промышленности России. Подробнее на сайте www.msd.ru или www.msd.com.

