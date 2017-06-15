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31.05.2017
15 июня 2017 года в отеле «Марриотт Роял Аврора» состоится ежегодная конференция «Локализация производства в фармацевтической отрасли»
Модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетных направлений внутренней политики государства. К стратегически важным задачам в сфере регулирования фармацевтического рынка относится уменьшение доли импортных и увеличение доли отечественных лекарственных препаратов. Локализация фармпроизводства на территории России является одним из способов достижения указанной цели.
Представители иностранного фармацевтического бизнеса высоко оценивают перспективу и потенциал российского фармрынка, активно формируют дальнейшие планы развития компаний в регионах России.
Цель конференции – способствовать выстраиванию диалога между государством и бизнесом по вопросам локализации фармацевтических мощностей на территории РФ и способствовать обмену опытом участников бизнес-сообщества и решению актуальных проблем в отрасли.
Ключевые темы конференции
- Развитие локальных производственных мощностей: текущие барьеры и перспективы. Финансовая и иная поддержка государства.
- Формы ведения бизнеса в РФ: строительство завода VS контрактное производство? Как найти свою нишу в условиях непрекращающегося роста рынка?
- Особенности госзакупок в сфере здравоохранения. Трехступенчатая конструкция: быть или не быть?
- Кластеризация, размещение производства в индустриальных парках и особых экономических зонах. Лучшие практики локализации фармацевтических мощностей в регионах РФ.
- Развитие инновационного фармацевтического производства в России.
- Перспективы локализации трансфера технологий.
- Защита интеллектуальной собственности и развитие конкуренции.
Подробная программа на сайте мероприятия:
https://praktika.vedomosti.ru/events/LocalPharma17?utm_source=pharm.rusvrach.ru&utm_medium=news&utm_campaign=farma