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31.05.2017


15 июня 2017 года в отеле «Марриотт Роял Аврора» состоится ежегодная конференция «Локализация производства в фармацевтической отрасли»


Модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетных направлений внутренней политики государства. К стратегически важным задачам в сфере регулирования фармацевтического рынка относится уменьшение доли импортных и увеличение доли отечественных лекарственных препаратов. Локализация фармпроизводства на территории России является одним из способов достижения указанной цели.


 

 

 

Представители иностранного фармацевтического бизнеса высоко оценивают перспективу и потенциал российского фармрынка, активно формируют дальнейшие планы развития компаний в регионах России.

 

Цель конференции – способствовать выстраиванию диалога между государством и бизнесом по вопросам локализации фармацевтических мощностей на территории РФ и способствовать обмену опытом участников бизнес-сообщества и решению актуальных проблем в отрасли.

 

Ключевые темы конференции

 

  • Развитие локальных производственных мощностей: текущие барьеры и перспективы.  Финансовая и иная поддержка государства.
  • Формы ведения бизнеса в РФ: строительство завода VS контрактное производство? Как найти свою нишу в условиях непрекращающегося роста рынка?
  • Особенности госзакупок в сфере здравоохранения. Трехступенчатая конструкция: быть или не быть?
  • Кластеризация, размещение производства в индустриальных парках и особых экономических зонах. Лучшие практики локализации фармацевтических мощностей в регионах РФ.
  • Развитие инновационного фармацевтического производства в России.
  • Перспективы локализации трансфера технологий.
  • Защита интеллектуальной собственности и развитие конкуренции.

 

 

Подробная программа на сайте мероприятия:

https://praktika.vedomosti.ru/events/LocalPharma17?utm_source=pharm.rusvrach.ru&utm_medium=news&utm_campaign=farma

 
 

 
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