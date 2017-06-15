31.05.2017

15 июня 2017 года в отеле «Марриотт Роял Аврора» состоится ежегодная конференция «Локализация производства в фармацевтической отрасли»

Модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетных направлений внутренней политики государства. К стратегически важным задачам в сфере регулирования фармацевтического рынка относится уменьшение доли импортных и увеличение доли отечественных лекарственных препаратов. Локализация фармпроизводства на территории России является одним из способов достижения указанной цели.

Представители иностранного фармацевтического бизнеса высоко оценивают перспективу и потенциал российского фармрынка, активно формируют дальнейшие планы развития компаний в регионах России. Цель конференции – способствовать выстраиванию диалога между государством и бизнесом по вопросам локализации фармацевтических мощностей на территории РФ и способствовать обмену опытом участников бизнес-сообщества и решению актуальных проблем в отрасли. Ключевые темы конференции Развитие локальных производственных мощностей: текущие барьеры и перспективы. Финансовая и иная поддержка государства.

Формы ведения бизнеса в РФ: строительство завода VS контрактное производство? Как найти свою нишу в условиях непрекращающегося роста рынка?

Особенности госзакупок в сфере здравоохранения. Трехступенчатая конструкция: быть или не быть?

Кластеризация, размещение производства в индустриальных парках и особых экономических зонах. Лучшие практики локализации фармацевтических мощностей в регионах РФ.

Развитие инновационного фармацевтического производства в России.

Перспективы локализации трансфера технологий.

Защита интеллектуальной собственности и развитие конкуренции. Подробная программа на сайте мероприятия: https://praktika.vedomosti.ru/events/LocalPharma17?utm_source=pharm.rusvrach.ru&utm_medium=news&utm_campaign=farma