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31.05.2017


Выставка «Интеграция`17 Москва»  пройдет  с 14 по 16 июня в  ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне


Ведущая международная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция'17 Москва» пройдет с 14 по 16 июня 2017 года в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с "Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ" при поддержке ведущих мировых выставок: REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. Лейпциг), а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ «Преодоление», РООИ «Перспектива», «Жизнь без границ», «Ангелы Надежды».


 

 

«Интеграция'17 Москва» - уникальный проект, направленный на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и развитие толерантности общества. По традиции ведущие российские и зарубежные производители продемонстрируют новейшие технологии создания безбарьерной среды, эффективные методики адаптации в общество, инновационные решения для людей с инвалидностью.

Тематические разделы выставки: технические средства и технологии реабилитации; доступная социальная, транспортная и инженерная инфраструктура; мобильность и средства передвижения; ортопедическая техника; медицинское обслуживание; уход за людьми с инвалидностью; вспомогательные средства в быту, одежда и питание; тренировки, физиотерапия и эрготерапия; туризм, свободное время, спорт и отдых; курортно-санаторные и лечебные учреждения; средства общения; образование и профессия, трудоустройство; профильные объединения, общественные организации, СМИ.

 

Более 100 экспонентов из 9 стран мира примут участие в «Интеграции`17 Москва». Масштабные экспозиции представят участники из Словакии, Германии, Швеции, Франции, США, Великобритании, Исландии, Тайваня.  На выставке посетители смогут познакомиться с технологическими новинками таких компаний, как  «ОТТО БОКК», «Вертикаль», «Исток Аудио Трейдинг», «Мега-Оптим», НПИП «МИР ТИТАНА», «СИЛАЧ ЛИФТ», «ПКБ «СОЛО», «ПТП «ТЕХНИКОМ-ПЛЮС», «Эко Мобилити», «ЭНДОЛАЙТ ЦЕНТР», «OPPO Medical» , «Rodin4D», «Метиз», «Орто-Космос», «STREIFENENDER» , «Allard», «Ossic», «Wagner»,«Медицинский Центр АДЕЛИ»,«КОЛЛЕДЖ ПАРК ИНДАСТРИЗ» и других организаций.

 

В рамках выставки запланирована  насыщенная деловая программа:  48 мероприятий, 113 докладчиков из 7 стран мира. В основе новой концепции «Интеграции» акцент поставлен на инновационные разработки в сфере реабилитационного оборудования. 

Так, в контексте  выставки, 15 июня 2017 года,   пройдут первые соревнования по «Кибатлетике» для людей с киберпротезами. Впервые на территории РФ спортсмены-инвалиды, использующие «умные» средства реабилитации, будут состязаться друг с другом в ловкости управления протезами и электроколясками, скорости и маневренности движений.  Задача «Кибатлетики» — способствовать переходу людей с ограниченными возможностями к полноценной бытовой и трудовой деятельности.

 

Позитивный отклик со стороны всех представителей отрасли вызвал 1-ый Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике, который состоится с 14 по 16 июня 2017 на выставке «Интеграция`17 Москва». Лейпцигская Ярмарка Интернациональ (LMI) разработала новый формат мероприятия по ортопедическим технологиям для российского рынка. LMI удалось свести воедино представителей всего рынка: как производителей, так и конечного потребителя для разработки концепта "Российского Форума по Ортопедии и Реабилитационной Технике" (РФОРТ, Форум). Форум будет проходить при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, которое проведет пленарное заседание для всех участников отрасли, а также  организует Всероссийское отраслевое соревнование техников-протезистов. 

Всероссийское общество слепых (ВОС) и АНО "Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий» (АНО "НЦ "АСИ") 14 июня 2017 года проведут  круглый  стола на тему "Роль и место экспертов и полномочных представителей общественных организаций инвалидов при формировании городской безбарьерной среды. Проблемы. Пути решения".

Всероссийское общество слепых (ВОС) совместно с компанией "Мессе Дюссельдорф Москва" и АНО "Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий» (АНО "НЦ "АСИ") 15 июня 2017 года проведут
3-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию "Проблемы комплексного формирования доступной городской среды для людей с инвалидностью". 

 

РОО «Клуб психиатров» проведет 16 июня 2017 года круглый стол «От модернизации психиатрической службы к общественно ориентированной психиатрии». К участию в работе мероприятия приглашены психиатры, психологи, специалисты по социальной работе, люди с особенностями психического развития, члены их семей, представители общественных организаций, благотворительных фондов, и те, кто не равнодушен к проблемам психического здоровья.

 

С 14 по 16 июня 2017 года в рамках выставки «Интеграция`17 Москва» пройдут мастер-классы от визажистов школы красоты для особенных персон «Шаг к совершенству» и школы стилистов «Персона». Специалисты  подберут для каждой посетительницы индивидуальный макияж и раскроют секреты профессии  визажиста. 

 

15 июня 2017 года с 11.00 до 16.00 прекрасные дамы смогут стать участницами реалити-шоу «Перезагрузка имиджа». Профессиональные визажисты и стилисты предложат свои услуги по смене имиджа. В этом увлекательном приключении прекрасным дамам  предстоит полностью довериться рукам профессионалов и увидеть себя в новом образе: макияж и прическа - под руководством топ-визажиста, ведущего преподавателя школы стилистов  «Персона», основательницы собственной школы "POLLYART PROJECT" – Полины Николаевской. Образ  будет  дополнен  женственными  и комфортными платьями от дизайнера Татьяны Мальчиковой.

 

Приятным бонусом для посетителей выставки «Интеграция`17 Москва» станет фотовыставка Дарьи Кузнецовой «Интерлюдия с красным». На фотовыставке Дарья представит свое видение мира через призму урбанистической архитектуры, с которой она сталкивается в путешествиях. Для самых маленьких посетителей выставки будет организована серия мастер-классов. 

 

Напоминаем, что стартует конкурс #янаинтеграции. Для участия необходимо выложить фотографию с выставки «Интеграция`17 Москва» с хэштегом #янаинтеграции в Инстаграм или в группах ОТТО БОКК в Вконтакте и Фейсбуке. 19 июня компетентное жюри определит победителя для каждой из сетей.  Победителей ждут полезные подарки.

 

Деловая программа выставки «Интеграция`17 Москва»:

http://integration.ru/files/integration/PDF/predvaritel_naya_programma_kongressa_rfort_2017_28.03.pdf

Для бесплатного посещения выставки необходимо пройти онлайн  регистрацию: http://integration.ru/22101/22106

Больше информации о выставке «Интеграция`17 Москва»: http://integration.ru/

 

Контакты для СМИ:

Елена Оберемова
Руководитель отдела маркетинга 
и связей с общественностью
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Тел:  +7(495) 955-91-99
Моб: +7(906) 729-56-86
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Ольга Ушакова 
Менеджер по маркетингу и PR 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Тел.: +7 (495) 955-91-99
Моб: +7(929) 644-56-02
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