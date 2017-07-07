01.05.2017

07 июля 2017 г. в Москве в отеле «Арарат Парк Хаятт» состоится IV Всероссийский Конгресс «Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности в России и в ЕАЭС 2017». Организатор компания «АСЭРГРУПП»

Среди ключевых тем Конгресса: Изменения в государственной регистрации лекарственных средств и фармацевтических субстанций в Российской Федерации и на территории ЕАЭС в 2017-2018 году.

Гармонизация законодательства в сфере оборота лекарств между странами ЕАЭС в 2017-2018гг.;

Государственные и корпоративные закупки лекарств и медизделий: ключевые изменения в 2017г. и планируемые изменения на 2018г.

Нормативная база мер по совершенствованию лекарственного обеспечения и взаимозаменяемости лекарственных средств: новеллы 2016-2017гг.

Государственное регулирование цен на лекарственные препараты (ЛП): проблемы ценообразования, действенность контроля и надзора за применением цен на ЛП, включенные в ЖНВЛП.

Актуальные вопросы регулирования доклинических и клинических исследований. Надлежащие лабораторные и клинические практики (GLP и GCP). Актуальные вопросы фармаконадзора.

Инспектирование на соответствие стандартам GMP. Нормативно-правовая база, касающаяся перехода на GMP: коллизии, гармонизация требований в рамках ЕАЭС и планируемые изменения в 2017-2018 гг.

К участию в Конгрессе приглашены представители: Евразийской экономической комиссии; Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик; Экспертно-консультационного центра Института госзакупок; Союза профессиональных фармацевтических организаций; Ассоциации инженеров по контролю микрозагрязнений (АСИНКОМ); ООО «Институт ЭКСПЕРТФАРМ»; Юридической фирмы «Пепеляев Групп»; Компании R&DGroup и др. Подробная программа и условия участия на сайте: http://www.asergroup.ru/_action/_farma/index.html Тел./факс: (495) 988-61-15 E-mail: info@asergroup.ru www.asergroup.ru