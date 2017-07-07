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01.05.2017


07 июля 2017 г. в Москве в отеле «Арарат Парк Хаятт» состоится IV Всероссийский Конгресс «Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности в России и в ЕАЭС 2017». Организатор компания «АСЭРГРУПП»


Среди ключевых тем Конгресса:

  • Изменения в государственной регистрации лекарственных средств и фармацевтических субстанций в Российской Федерации и на территории ЕАЭС в 2017-2018 году.
  • Гармонизация законодательства в сфере оборота лекарств между странами ЕАЭС в 2017-2018гг.;
  • Государственные и корпоративные закупки лекарств и медизделий: ключевые изменения в 2017г. и планируемые изменения на 2018г.
  • Нормативная база мер по совершенствованию лекарственного обеспечения и взаимозаменяемости лекарственных средств: новеллы 2016-2017гг.
  • Государственное регулирование цен на лекарственные препараты (ЛП): проблемы ценообразования, действенность контроля и надзора за применением цен на ЛП, включенные в ЖНВЛП.
  • Актуальные вопросы регулирования доклинических и клинических исследований. Надлежащие лабораторные и клинические практики (GLP и GCP). Актуальные вопросы фармаконадзора.
  • Инспектирование на соответствие стандартам GMP. Нормативно-правовая база, касающаяся перехода на GMP: коллизии, гармонизация требований в рамках ЕАЭС и планируемые изменения в 2017-2018 гг.


 

 

 

К участию в Конгрессе приглашены представители: Евразийской экономической комиссии; Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик; Экспертно-консультационного центра Института госзакупок; Союза профессиональных фармацевтических организаций; Ассоциации инженеров по контролю микрозагрязнений (АСИНКОМ); ООО «Институт ЭКСПЕРТФАРМ»; Юридической фирмы «Пепеляев Групп»; Компании R&DGroup и др.

 

Подробная программа и условия участия на сайте:

http://www.asergroup.ru/_action/_farma/index.html

 

Тел./факс: (495) 988-61-15

E-mail: info@asergroup.ru

www.asergroup.ru
 

 
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