31.05.2017

Охрана материнства и детства как призвание: в Тюмени состоялась VII Региональная образовательная Школа РОАГ

Акушеры-гинекологи и неонатологи – специалисты, которые стоят у истоков детства. Именно они год за годом выступают в качестве защитников нового поколения нашего общества, отдавая частичку души, знаний и умений своим пациентам и внося неоценимый вклад в развитие здравоохранения нашей страны. 1-2 июня 2017 года, в один из самых светлых праздников – День защиты детей, в Тюмени состоялась VII Региональная образовательная Школа РОАГ под девизом «Перинатальная медицина». Организаторами мероприятия выступили ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России и Российское общество акушеров-гинекологов. Активную поддержку мероприятию оказал Департамент здравоохранения Тюменской области. Стартовавшие в 2016 году Региональные Школы РОАГ уже сейчас являются важным этапом в личном развитии каждого российского врача и позитивно отражаются на работе региональных учреждений. На территории Западной Сибири подобное мероприятие прошло впервые, вызвав у каждого из 576 участников неподдельный интерес. Торжественное открытие, приуроченное к Международному Дню защиты детей, стало символичным событием для всех присутствующих, ведь в зале собрались люди, которые ежедневно вкладывают собственные силы в укрепление женского здоровья и повышение демографии, помогая женщинам ощутить радость материнства. «Акушеры-гинекологи Тюменской области – образованные специалисты, имеющие возможность профессионального роста внутри региона, однако всегда очень важно сверять свои позиции и получать подпитку от тех людей, которые являются своего рода классиками акушерства и гинекологии, – отметила на торжественном открытии Первый заместитель Губернатора Тюменской области Наталья Александровна Шевчик. – Сегодня наш регион пришел к хорошим показателям по снижению материнской и младенческой смертности, и все то, что мы делаем, направлено на повышение социального благополучия. Я хочу искренне поблагодарить в этот день каждого специалиста, поскольку День защиты детей – это торжественный праздник вашей профессии».

В рамках открытия VII Региональной образовательной Школы РОАГ прошло знаменательное событие: директор Департамента здравоохранения Тюменской области Куликова Инна Борисовна наградила тюменских врачей, добившихся в области акушерства-гинекологии и неонатологии выдающихся результатов. «Совместно с Российским обществом акушеров-гинекологов я с большим удовольствием хочу наградить наших коллег, которые с честью и достоинством много лет стоят на передовой оказания медицинской помощи, – отметила Инна Борисовна Куликова. – Их ежедневный труд дает то состояние здравоохранения, которое сегодня существует в Тюменской области, из их профессионализма складывается большое здравоохранение нашего региона».

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие практического родовспоможения Тюменской области была награждена Щеглова Людмила Васильевна. Ильченко Николай Иванович был удостоен награды за вклад в медицину критических состояний в акушерстве и гинекологии, а Бодрова Татьяна Васильевна – за вклад в создание двухэтапной системы выхаживания новорожденных. За вклад в развитие семейных ценностей и укрепление института семьи была награждена многодетная семья Мартыновых: Екатерина Андреевна и Евгений Николаевич дали жизнь и достойное воспитание девяти маленьким жителям региона. Торжественная церемония награждения завершилась музыкальным номером в исполнении специально приглашенного детского хора, после чего на площадке мероприятия началась официальная часть, в рамках которой преподаватели, настоящая гордость Школы, представили результаты своих исследования. В качестве спикеров VII Региональной образовательной Школы РОАГ выступили ученые Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, а также специалисты, которые непрерывно трудятся на благо развития здравоохранения Тюменской области. В частности, свои доклады озвучили Лев Андреевич Ашрафян, Ирина Ивановна Кукарская, Александр Давидович Макацария, Игорь Иванович Баранов, Всеволод Иванович Киселев, Зубков Виктор Васильевич, Нина Викторовна Зароченцева, Галина Евгеньевна Чернуха, Гюльдана Рауфовна Байрамова, Зульфия Сагдуллаевна Ходжаева и многие другие. На сегодняшний день перинатальная медицина в России в целом, и в частности в Западной Сибири, бесспорно, достигла существенного прогресса в решении вопросов бесплодия, невынашивания и рационального ведения беременности. Однако развитие современных технологий происходит настолько стремительно, что каждый день перед акушерами-гинекологами и перинатологами открываются новые возможности для совершенствования практических аспектов своей работы. Программа VII Региональной образовательной Школы РОАГ включила в себя практические семинары, мастер-классы, круглые столы, а также живое общение и дискуссии со специалистами. В частности, были рассмотрены такие важные темы, как преждевременные роды и невынашивание беременности, тромбофилии, акушерские кровотечения, современные возможности профилактики и лечения опухолей репродуктивной системы, ведение беременности высокого риска, и, конечно же, вопросы неонатологии, в том числе, профилактика и лечение заболеваний у новорожденных и недоношенных детей, перинатальный аудит. Отдельное внимание в рамках научной программы было уделено роли перинатальных центров в совершенствовании медицинской помощи новорожденным. Если еще недавно разрыв между уровнем медицины в регионах и в столице был весьма ощутимым, то сегодня эти границы постепенно стираются – региональные специалисты регулярно демонстрируют свою высокую квалификакцию и профессионализм. Российское общество акушеров-гинекологов принимает в этом непосредственное участие, следуя своей главной цели – оказанию помощи в развитии и повышении уровня образования каждого врача нашей большой страны. «Врачебная специальность хороша тем, что мы имеем возможность вложить частичку своего сердца в то, что мы делаем, - отметил академик РАН, д.м.н., профессор Лев Андреевич Ашрафян. – И то, к чему сегодня пришла Тюменская область – бесспорная заслуга очень многих «солдат», рядовых нашей профессии, которые в течении всего своего жизненного пути честно и профессионально выполняли свой долг».

Без сомнений, VII Региональная образовательная Школа РОАГ позволила каждому участнику прочувствовать, насколько тесно связаны наука и практическая медицина, праздник и труд, профессия и призвание, а главное – укрепила интерес к своему делу и подтолкнула к дальнейшему профессиональному росту каждого врача, работающего на благо здоровья женщин и детей Тюменской области.