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31.05.2017


Социальный фотопроект об актерах с синдромом Дауна «Люди-Софиты»


26 мая 2017 года в фотостудии Photofilnstudio прошла съемка фотографа  Дарьи Кузнецовой «Люди-Софиты».

В преддверии премьеры спектакля «Коломбина», 12 актеров театра приняли участие в фотосессии и раскрыли свои сценические образы.

 

 

Их искренность в кадре – дар от рождения, для них нет разницы между своей и иллюзорно-сценической жизнью.

 

Название фотопроекта «Люди Софиты» – суть его героев – своим особым талантом, подобно «фонарям сцены», они обнажают весь спектр чистых человеческих эмоций.

Их сложный диагноз не приговор, а другое видение мира, где свет и любовь ко всему – генетический телепорт в творчество и поиск того, что важно в нашей жизни.


Дарья Кузнецова, фотограф, общественный деятель:

 «Для меня большое событие поработать с такими удивительными моделями-артистами. А также это важная задача говорить о том, что иногда от нас скрыто. Герои фотопроекта - светлые люди, у них нет «двойного дна». Эмоции, которые они переживают всегда на виду. Есть только здесь и сейчас, предельная обнаженная искренность. В рутине дней мы часто забываем, каково это любить и дружить от самого сердца. Еще я хочу, чтобы как можно большее количество людей узнали и с пониманием относились к тому разнообразию человеческих возможностей и самовыражению в искусстве».

 

Светлана Гагарина, Миссис Россия 2015, общественный деятель, патронесса проекта:

"Красота многогранна, я думаю, этот проект откроет для общества множество новых, неизвестных ранее граней искусства."

Презентации фотопроекта «Люди – Софиты» состоится  5 июня в 17:00,
Пресс-конференция с участниками и организаторами - 18:00

Вечер премьеры пройдет в музыкальном сопровождении джазового музыканта, саксофониста, Олега Агеева.

Адрес:  ул. Высоцкого дом З, Дом Высоцкого на Таганке.

 

Аккредитация для СМИ:
+7 962 976-21-16
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Команда проекта:

Фотограф:

Кузнецова Дарья.
-Автор Всероссийского социального проекта «Окрылённые мечтой»
-Призёр Премии социальных ресурсов «Пора» 
-Призёр Премии «Продукт Года» в области социальных фотопроектов.
www.photodarya.com

Ассистент фотографа:

Дырчиков Борис,
Главный осветитель театра «У Никитских ворот» 

Фотограф Backstage:

Александр Гребешков

-призёр Премии «Серебряная камера»

 

Визажист: Пекарская Екатерина
Контент: Александра Кожевникова. 

Фотопроект проводится под патронажем «Мисс Россия 2015» Светланы Гагариной.

*Театр Открытое Искусство был создан Оксаной Терещенко в сентябре 2001 для 
детей и подростков с синдромом Дауна. Таких людей называют "солнечными" - им не свойственно притворство и фальш. Любое искусство предназначено для того, чтобы нести свет, добро, тепло и духовность. Открытые эмоции и неподдельные чувства всегда сходят со сцены этого уникального театра в зрительный зал. За это нас любит и уважает зритель.

Для многих актеров театр стал вторым домом. Здесь не только ставятся спектакли, но и происходит своя внутренняя жизнь. Здесь знают, что такое настоящая дружба и любовь, самоотдача и доброта к людям.

 

Театр «Открытое искусство» закрывает свой 16-й сезон премьерой музыкального комедии дель арте «Коломбина».

 Впервые все без исключения роли исполняют актёры с особенностями развития. Яркий музыкальный спектакль с переменой тем и настроений создавался в течение 3-х месяцев - невероятно короткий срок для "особого" театра. Актеры мастерски справляются с непростой задачей.

www.facebook.com/Openarttheatre

 

Добро пожаловать в фотопроект искренних душ «Людей-Софитов».

Знакомство с «другими» людьми навсегда изменит Вас. Вместе с актерами с синдромом Дауна Вы поймете что-то, что постоянно ускользает от нас, - главное, вечное и до бесконечности доброе.
 

 
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