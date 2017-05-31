31.05.2017

Социальный фотопроект об актерах с синдромом Дауна «Люди-Софиты»

26 мая 2017 года в фотостудии Photofilnstudio прошла съемка фотографа Дарьи Кузнецовой «Люди-Софиты». В преддверии премьеры спектакля «Коломбина», 12 актеров театра приняли участие в фотосессии и раскрыли свои сценические образы. Их искренность в кадре – дар от рождения, для них нет разницы между своей и иллюзорно-сценической жизнью. Название фотопроекта «Люди Софиты» – суть его героев – своим особым талантом, подобно «фонарям сцены», они обнажают весь спектр чистых человеческих эмоций. Их сложный диагноз не приговор, а другое видение мира, где свет и любовь ко всему – генетический телепорт в творчество и поиск того, что важно в нашей жизни.

Дарья Кузнецова, фотограф, общественный деятель: «Для меня большое событие поработать с такими удивительными моделями-артистами. А также это важная задача говорить о том, что иногда от нас скрыто. Герои фотопроекта - светлые люди, у них нет «двойного дна». Эмоции, которые они переживают всегда на виду. Есть только здесь и сейчас, предельная обнаженная искренность. В рутине дней мы часто забываем, каково это любить и дружить от самого сердца. Еще я хочу, чтобы как можно большее количество людей узнали и с пониманием относились к тому разнообразию человеческих возможностей и самовыражению в искусстве». Светлана Гагарина, Миссис Россия 2015, общественный деятель, патронесса проекта: "Красота многогранна, я думаю, этот проект откроет для общества множество новых, неизвестных ранее граней искусства." Презентации фотопроекта «Люди – Софиты» состоится 5 июня в 17:00,

Пресс-конференция с участниками и организаторами - 18:00 Вечер премьеры пройдет в музыкальном сопровождении джазового музыканта, саксофониста, Олега Агеева. Адрес: ул. Высоцкого дом З, Дом Высоцкого на Таганке. Аккредитация для СМИ:

+7 962 976-21-16

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Команда проекта:



Фотограф: Кузнецова Дарья.

-Автор Всероссийского социального проекта «Окрылённые мечтой»

-Призёр Премии социальных ресурсов «Пора»

-Призёр Премии «Продукт Года» в области социальных фотопроектов.

www.photodarya.com



Ассистент фотографа: Дырчиков Борис,

Главный осветитель театра «У Никитских ворот»



Фотограф Backstage: Александр Гребешков -призёр Премии «Серебряная камера» Визажист: Пекарская Екатерина

Контент: Александра Кожевникова.



Фотопроект проводится под патронажем «Мисс Россия 2015» Светланы Гагариной. *Театр Открытое Искусство был создан Оксаной Терещенко в сентябре 2001 для

детей и подростков с синдромом Дауна. Таких людей называют "солнечными" - им не свойственно притворство и фальш. Любое искусство предназначено для того, чтобы нести свет, добро, тепло и духовность. Открытые эмоции и неподдельные чувства всегда сходят со сцены этого уникального театра в зрительный зал. За это нас любит и уважает зритель. Для многих актеров театр стал вторым домом. Здесь не только ставятся спектакли, но и происходит своя внутренняя жизнь. Здесь знают, что такое настоящая дружба и любовь, самоотдача и доброта к людям. Театр «Открытое искусство» закрывает свой 16-й сезон премьерой музыкального комедии дель арте «Коломбина». Впервые все без исключения роли исполняют актёры с особенностями развития. Яркий музыкальный спектакль с переменой тем и настроений создавался в течение 3-х месяцев - невероятно короткий срок для "особого" театра. Актеры мастерски справляются с непростой задачей. www.facebook.com/Openarttheatre Добро пожаловать в фотопроект искренних душ «Людей-Софитов». Знакомство с «другими» людьми навсегда изменит Вас. Вместе с актерами с синдромом Дауна Вы поймете что-то, что постоянно ускользает от нас, - главное, вечное и до бесконечности доброе.