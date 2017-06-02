02.06.2017

Анестезиологи-реаниматологи Екатеринбурга познакомятся с новейшими знаниями отрасли в рамках VI Региональной образовательной Школы АиР

Стремительное развитие современной медицины закономерно привело к пониманию важности образования и повышения квалификации врачей на всей территории нашей страны. Особенно остро этот вопрос коснулся анестезиологов-реаниматологов, от уровня знаний и практического опыта которых во многом зависит результат лечения пациентов в критическом состоянии или с угрозой его развития. Не является исключением и Екатеринбург, и Свердловская область: несмотря на большое число высококвалифицированных специалистов, здесь работающих, в регионе есть свои проблемы, порождающие специфические задачи, которые необходимо учитывать при подготовке персонала анестезиолого-реаниматологических отделений. Сегодня эти задачи решаются с помощью Региональных образовательных Школ АиР, стартовавших в 2016 году и аккредитованных в системе НМО. VI Региональная образовательная Школа анестезиологов-реаниматологов состоится 9-10 июня в Екатеринбурге, площадкой проведения мероприятия выступит отель «Онегин». Опыт предыдущих Школ наглядно показал, что сегодня практические врачи уделяют все больше внимания собственному образованию, охотно принимая участие в новом проекте, созданном с учетом потребностей их региона. Такой подход не только делает доступным современное образование, но и эффективно влияет на развитие медицины в разных уголках нашей большой страны. «Проблему многих регионов России, заключающуюся в низком уровне образования, мы можем преодолеть только совместными усилиями, – отметил член Координационного совета Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, член правления Межрегиональной Ассоциации Клинической Микробиологии и Антимикробной Химиотерапии, Европейского Общества Интенсивной Медицины, главный анестезиолог-реаниматолог ГУЗ г. Екатеринбурга, профессор Владимир Александрович Руднов. – Уверен, что в этом направлении Школа АиР поможет нам всем сделать значительный шаг вперед, всколыхнет умы молодых докторов и познакомит их с современными рекомендациями по ведению больных в периоперационном периоде».

Главное отличие Школы АиР от других образовательных мероприятий, проводимых ранее в Екатеринбурге, – это ее программа, которая охватит самые актуальные темы по специальности анестезиология-реаниматология, ориентированные конкретно на потребности региона. В частности, будут рассмотрены основные принципы регуляции гемодинамики при анестезии и интенсивной терапии, осложнения и ошибки при проведении нейроаксиальной анестезии, особенности ингаляционной анестезии анестетиками 3-го поколения, изменения в периоперационной инфузионной терапии, нюансы интенсивной терапии при тяжелой механической травме, проблемы интенсивной терапии и анестезии при беременности и многое другое. Отдельного внимания заслуживают мастер-классы, в рамках которых участники смогут узнать эффективные подходы к лечению пациентов с дыхательной недостаточностью и познакомиться с практическими аспектами нейроаксиальных блокад. Отличительной особенностью Школы АиР является и ее преподавательский состав. Помимо специалистов крупнейших столичных центров, своим опытом и взглядами на решение актуальных проблем поделятся и врачи Екатеринбурга и Свердловской области, что в конечном итоге позволит прийти к максимально эффективному и конструктивному диалогу между участниками мероприятия. В частности, свои доклады представят Андрей Августович Белкин, Владимир Анатольевич Глущенко, Евгений Соломонович Горобец, Юрий Сергеевич Полушин, Владимир Александрович Руднов, Елена Юрьевна Халикова, Ирина Владимировна Шлык, Александр Львович Левит и другие известные практики в области анестезиологии-реаниматологии. Сохранение жизни и здоровья нашего общества – одна из важнейших задач федерального уровня. При этом очень важная роль в ее решении отводится качеству подготовки персонала анестезиолого-реаниматологической службы не только в столице, но и в каждом отдельном регионе России. Образовательные Школы АиР в данном ключе стали настоящем событием для медицинского сообщества: целенаправленный образовательный подход мероприятия позволяет каждому доктору максимально приблизиться к новейшим достижениям отрасли. Все это, несомненно, способствует внедрению в практику единых подходов к диагностическим исследованиям и лечению, глобальному повышению качества оказания медицинской помощи населению, а также снижению вероятности ошибок и осложнений в работе врачей. Более подробная информация на сайте: www.anestschool.ru Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: Ирина Анасьева Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 145 Моб.: +7 (926) 371-98-85 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript