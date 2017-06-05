Тематические порталы ИД "Русский врач": Кардиология, Педиатрия, Неврология, Геронтология, Травматология
 
     


Конкурсы и гранты
 

05.06.2017


С 11 по 13 октября 2017 года состоится 5-я Международная выставка «Фармация»

 

Дата: 11-13 октября 2017

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Форма онлайн-заявки на участие

 

 

Международная выставка «Фармация» – это единственная B2B-выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок на Северо-Западе России.

 

Участники выставки – производители и дистрибьюторы:

 

•          Лекарственных препаратов

•          Биологически активных добавок и витаминно-минеральных комплексов

•          Фармацевтических ингредиентов и ферментных препаратов

•          Диетических продуктов

 

Посетители выставки: представители аптечных и медицинских учреждений, а также компаний-дистрибьюторов лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок, заинтересованные в поиске поставщиков фармацевтической продукции.

 

Цифры и факты выставки 2016 года:

 

  • 65% участников нашли новых клиентов / партнеров
  • 70% участников изучили спрос на новый продукт / услугу
  • 75% участников планируют принять участие в выставке 2017 года
  • 60% участников повысили узнаваемость бренда продукции
  • 90% посетителей обладают полномочиями для принятия решений о закупках или влияют на них

 

Ежегодно в рамках выставки проходит конференция «Актуальные вопросы фармации».

Конференция проходит при официальной поддержке Фармацевтической Ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.

 

Выставка «Фармация» в 2017 году также пройдет в рамках Петербургского международного форума здоровья, что обеспечит полное погружение в профессиональную атмосферу. Официальную поддержку форуму окажет Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ФАНО России, Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильные союзы, ассоциации и кластеры.

 

Официальный сайт мероприятия
 

 
Рассылка
Важно

→ Фармакопейные статьи


→ Медицинские архивы на службе современного врача


→ Перечень медицинских технологий
ЭКД архив

 
Баннер
Баннер
Баннер
Информационные партнеры:
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
     
       
   

© 2001-2012, Все права защищены. ООО "Издательский дом "Русский врач".

г. Москва, ул. Усачева, д.11, стр. 1 "Г"

Перепечатка материалов запрещена. По общим вопросам обращаться на адрес info@rusvrach.ru

 

 
Рейтинг Medlog.ru MyMed Med Top 50 Медицинская доска объявлений. Каталог сайтов и досок объявлений.  Проверка сайта
   