05.06.2017

С 11 по 13 октября 2017 года состоится 5-я Международная выставка «Фармация» Дата: 11-13 октября 2017 Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» Форма онлайн-заявки на участие Международная выставка «Фармация» – это единственная B2B-выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок на Северо-Западе России. Участники выставки – производители и дистрибьюторы: • Лекарственных препаратов • Биологически активных добавок и витаминно-минеральных комплексов • Фармацевтических ингредиентов и ферментных препаратов • Диетических продуктов Посетители выставки: представители аптечных и медицинских учреждений, а также компаний-дистрибьюторов лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок, заинтересованные в поиске поставщиков фармацевтической продукции. Цифры и факты выставки 2016 года: 65% участников нашли новых клиентов / партнеров

70% участников изучили спрос на новый продукт / услугу

75% участников планируют принять участие в выставке 2017 года

60% участников повысили узнаваемость бренда продукции

90% посетителей обладают полномочиями для принятия решений о закупках или влияют на них Ежегодно в рамках выставки проходит конференция «Актуальные вопросы фармации». Конференция проходит при официальной поддержке Фармацевтической Ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. Выставка «Фармация» в 2017 году также пройдет в рамках Петербургского международного форума здоровья, что обеспечит полное погружение в профессиональную атмосферу. Официальную поддержку форуму окажет Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, ФАНО России, Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, профильные союзы, ассоциации и кластеры. Официальный сайт мероприятия