07.06.2017

Школы перинатальной медицины и репродуктивного здоровья пройдут в Калининграде и Санкт-Петербурге С 2001 года «Санкт-Петербургская международная Школа перинатальной медицины и репродуктивного здоровья» проводит специализированные образовательные программы по медицинским тематикам в виде конференций, семинаров, круглых столов и тренингов, внося свой вклад в расширение возможностей получения новой информации и современных компетенций нашими врачами. Однако несмотря на значительные успехи в последние годы в улучшении показателей материнской, перинатальной и младенческой смертности, остается актуальным решение вопросов, связанных с практической реализацией и внедрением современных клинических протоколов и лечебных практик. В этом году Школа начинает проведение цикла научно-практических конференций во всех субъектах Северо-Западного Федерального округа России с участием ведущих специалистов Региона для обсуждения наиболее актуальных вопросов в области медицины плода, материнства, младенчества и охраны женского репродуктивного здоровья на протяжении всей ее жизни. Первая Школа «Актуальные вопросы Акушерства и Гинекологии в Северо-Западном Федеральном Округе», пройдет уже 11-12 мая в Калининграде. Особенность мероприятия состоит в том, что совместно с отчетами всех главных акушеров-гинекологов СЗФО, фокус дискуссии будет смещен в сторону проблем, характерных для Северо-Западного Федерального Округа. Со-организаторами Школы в Калининграде являются все научные центры и учреждения, формирующие ядро мнений в сфере медицины репродукции в СЗФО. Среди них Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Министерство Здравоохранения Калининградской Области, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербургская международная школа перинатальной медицины и репродуктивного здоровья. Организаторы надеются на поддержку проведения Школы от лица Полномочного представителя Президента в СЗФО Н.Н. Цуканова. Тематики: Итоги и перспективы развития акушерско-гинекологической помощи в субъектах СЗФО

Роль перинатальных центров в оптимизации оказания акушерской помощи

Особенности организации акушерской помощи в Вооруженных Силах

Прегравидарная подготовка и ранние сроки беременности

Принципы маршрутизации при акушерской патологии

Преждевременные роды: диагностика, профилактика, тактика ведения

Резус-конфликтная беременность

Многоплодная беременность

Современные подходы к ведению родов и кесарево сечение

Акушерские кровотечения и кровесберегающие технологии

Психоэмоциональные аспекты и психологическая поддержка при осложненной беременности и прерывании беременности

Современные принципы лечения распространенных форм эндометриоза

Органосохраняющие методы лечения миомы матки

Влагалищные операции при патологии матки

Электрохирургия в малоинвазивной оперативной гинекологии

Кровесберегающие технологии в гинекологии

Система контроля качества ВРТ

Практики фармакотерапии ведения пациенток при ВРТ

Репродуктивные технологии: реалии и перспективы

Возможности хирургической коррекции перед ВРТ Вторым мероприятием Школы будет научно-практическая конференция «Беременность и Роды высокого риска», которая пройдет 6-7 сентября 2017 в Санкт-Петербурге. Со-организаторами Школы в Санкт-Петербурге являются все научные центры и Клинические учреждения, формирующие направления развития акушерства и неонатологии не только в Санкт-Петербурге и СЗФО, но и в России. Среди них Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербургская международная школа перинатальной медицины и репродуктивного здоровья. Организаторы надеются на поддержку проведения Школы от лица Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. Тематики: Новые технологии в мониторировании родов

Оптимизация места, времени и методов родоразрешения при преждевременных родах

Современные методы оценки состояния шейки во время беременности и родах

Короткая шейка матки: Прогестерон? Пессарий? Шов?

Токолиз и преждевременные роды

Стероиды и преждевременные роды

Пренатальная нейропротекция

Методы профилактики, оценки тяжести и алгоритмы ведения акушерских кровотечений

Низкая плацентация, предлежание плаценты, Vasa Previa

Беременность и роды при многоплодной беременности

Беременность, роды и психологическая помощь при аномалиях развития плода

Беременность и роды при нарушениях гемостаза

Беременность и роды при анемии

СЗРП и макросомия

Рубец на матке – как остановить «эпидемию»?

Алгоритм и современные методы оценки состояния плода при беременности

Переношенная беременность и индукция родов

Кардиотокография во время беременности: когда, как часто?

Кардиотокография в родах, клинические рекомендации FIGO

Оценка прогресса родов: партограмма и ее оценка

Латентная фаза родов: диагностика и тактика ведения, осложнения

Активная фаза родов: диагностика и тактика ведения, осложнения

Родостимуляция: показания, противопоказания, алгоритмы ведения

Роды в тазовом предлежании и наружный поворот плода на головку

Оперативное родоразрешение через естественные родовые пути

Кесарево сечение в современном акушерстве и что нас ждет завтра?

Команда «Родильного зала» – принципы взаимодействия акушеров, неонатологов и анестезиологов

Ультразвуковая диагностика в родильном зале: кому, когда и зачем?

Ультразвуковая диагностика в операционной: кому, когда и зачем?

Место ультразвуковой диагностики в раннем послеродовом периоде

Послеродовая контрацепция и здоровье после рождения детей Многие специалисты отмечают имеющие место отличия повседневной клинической практики от современных доказанных принципов ведения пациенток. Именно поэтому организаторы Школы приняли решение создать образовательный проект, который смог бы удовлетворить потребность врачей в получении и обсуждении новой клинической информации и навыков при интенсивном обмене опытом как с российскими, так и с зарубежными коллегами. В программу обеих Школ войдут практические курсы, мастер-классы, лекции и семинары по основным направлениям перинатальной медицины. По словам организаторов, основным показателем успеха и результативности мероприятий будет приведение подготовки специалистов в соответствие с признанными мировыми стандартами. Теперь это стало возможным благодаря непрерывному медицинскому образованию, в систему которого входят научно-практические конференции Школы перинатальной медицины и репродуктивного здоровья. Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: Виктория Ваньчкова Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 182 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript По вопросам участия обращаться: Лилия Обухова Тел: +7 (495) 646-01-55 доб. 140 E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript