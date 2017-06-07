07.06.2017

MAR CONSULT: Врачи разделились практически поровну по вопросу усыновления детей ВИЧ-инфицированными людьми

Исследовательская компания MAR CONSULT выяснила отношение врачей в 50 регионах России к разрешению усыновлять или брать под опеку детей ВИЧ-инфицированными людьми. Мнения врачей по проблеме усыновления детей ВИЧ-инфицированными людьми разделились практически поровну: против высказались – 56%, в поддержку – 44%. Доктора, которые не поддерживают подобное усыновление, объясняют свою позицию тем, что это опасно для здоровья детей – 40%, продолжительность жизни таких родителей под сомнением - 19%, вызывают сомнение социальный статус и моральный облик ВИЧ-инфицированных – 14%, ВИЧ-инфицированные нуждаются в постоянной терапии - 4%. Среди острых факторов, которые набрали по 1%, были названы: возможна психологическая травма ребенка, необходим контроль за такими семьями, нужно остановить эпидемию ВИЧ, не учитывается мнение ребенка. Медицинские работники, которые поддерживают усыновление, сообщили о том, что такой запрет является дискриминацией - 34%, угрозы здоровью ребенка нет – 17%, усыновление возможно при социальной адекватности таких семей – 16%, эффективная терапия позволяет жить достаточно долго - 7%. 67% опрошенных врачей, которые поддерживают право на усыновление, не согласились с утверждением, что ВИЧ-инфицированным гражданам можно усыновлять только детей с ВИЧ-инфекцией, но не здоровых детей. 45% противников такого усыновления согласились с этим утверждением. «Основная проблема заключается в том, что ВИЧ-инфицированные люди, даже при условии получения адекватной терапии и соблюдении всех необходимых правил безопасности - все же остаются больными людьми, и риск существенного ухудшения состояния здоровья или даже смерти для такого родителя выше, чем для здорового человека. То есть для усыновленного ребенка возрастает вероятность потерять родителя. Вопрос в том, что хуже - потерять обретенного родителя или не обрести его вовсе. Опять же, есть такое понятие как прогноз заболевания, и он должен учитываться при принятии решения», - прокомментировала Ксения Медведева, руководитель департамента исследований в медицине и фармацевтике MAR CONSULT. Другие обзоры по результатам опросов медицинских работников Вы можете найти на сайте: http://marconsult.ru/reviews/ Компания MAR CONSULT (www.marconsult.ru) занимается потребительскими и рыночными исследованиями с 2002 года, обладает обширным опытом изучения множества отраслей и сегментов рынка. Среди ключевых отраслей медицина и фармацевтика, коммерческая недвижимость и строительство, сельское хозяйство и промышленность, а также другие. MAR CONSULT зарекомендовала себя надежным поставщиком точной информации для принятия важных деловых решений. Среди клиентов MAR CONSULT крупнейшие российские и международные компании. Пресс-служба MAR CONSULT: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

В опросе приняли участие 240 докторов (онкологи, кардиологи, офтальмологи, терапевты) в 50 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Опрос проведен в мае 2017 года.