07.06.2017





В г. Суздаль состоялась XIV-ая Международная научная конференция «Иммунология гемопоэза»





С 4 по 6 июня 2017 года в г. Суздаль прошла XIV-ая Международная конференция «Иммунология гемопоэза», организованная ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина» Минздрава России при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Это мероприятие является лидирующим научным событием в области иммунологии опухолей. В конференции приняло участие более 150 российских и зарубежных специалистов из ведущих онкологических клиник РФ, а также Китая, Турции, Франции, Швейцарии, Германии и США.

В этом году конференция проводилась уже в четырнадцатый раз и была посвящена такой важной теме как новые подходы в онко-иммунологии – фундаментальные исследования и практическое применение новых методов лечения.

Как отметил в своем обращении Президент конференции академик РАН, главный внештатный онколог Министерства Здравоохранения РФ Давыдов Михаил Иванович, на сегодняшний день, иммунология является одной из самых сложных и перспективных областей онкологии, с которой эксперты связывают главные надежды в вопросах повышения эффективности лечения онкологических заболеваний. Иммунотерапия, преимущества которой доказаны многочисленными исследованиями, применяется на всех стадиях лечения онкологических заболеваний. Какие методы диагностики и какие показатели должны определяться у пациентов для эффективного использования новых онко-иммунологических препаратов, стали основной темой дискуссии на конференции.

В завершении мероприятия, председатель конференции, профессор Николай Тупицын (зав. лабораторией иммунологии гемопоэза ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина») выразил благодарность всем участникам и спикерам конференции, а также подчеркнул значимость и важность подобных мероприятий, как для развития научных исследований и международного сотрудничества, так и для практического здравоохранения. Поскольку использование новых технологий лечения рака иммунологическими препаратами требует высокой подготовки врачей и получения ими всех необходимых знаний на регулярной основе.