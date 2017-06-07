Тематические порталы ИД "Русский врач": Кардиология, Педиатрия, Неврология, Геронтология, Травматология
 
     


Конкурсы и гранты
 

07.06.2017


В г. Суздаль состоялась XIV-ая Международная научная конференция «Иммунология гемопоэза»


С 4 по 6 июня 2017 года в г. Суздаль прошла  XIV-ая Международная конференция «Иммунология гемопоэза», организованная ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина» Минздрава России при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Это мероприятие является лидирующим научным событием в области иммунологии опухолей.  В конференции приняло участие более 150 российских и зарубежных специалистов из ведущих онкологических клиник РФ, а также Китая, Турции, Франции, Швейцарии, Германии и США.

 

 

 

В этом году  конференция проводилась уже в четырнадцатый раз и была посвящена такой важной теме как новые подходы в онко-иммунологии – фундаментальные исследования и практическое применение новых методов лечения.

 

Как отметил в своем обращении Президент конференции академик РАН, главный внештатный онколог Министерства Здравоохранения РФ Давыдов Михаил Иванович, на сегодняшний день, иммунология является одной из самых сложных и перспективных областей онкологии, с которой эксперты связывают главные надежды в вопросах повышения эффективности лечения онкологических заболеваний. Иммунотерапия, преимущества которой доказаны многочисленными исследованиями, применяется на всех стадиях лечения онкологических заболеваний. Какие методы диагностики и какие показатели должны определяться у пациентов для эффективного использования новых онко-иммунологических препаратов, стали основной темой дискуссии на конференции.

 

В завершении мероприятия, председатель конференции, профессор Николай Тупицын (зав. лабораторией иммунологии гемопоэза ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина») выразил благодарность всем участникам и спикерам конференции, а также подчеркнул значимость и важность подобных мероприятий, как для развития научных исследований и международного сотрудничества, так и для практического здравоохранения. Поскольку использование новых технологий лечения рака иммунологическими препаратами требует высокой подготовки врачей и получения ими всех необходимых знаний на регулярной основе.
 

 
Рассылка
Важно

→ Фармакопейные статьи


→ Медицинские архивы на службе современного врача


→ Перечень медицинских технологий
ЭКД архив

 
Баннер
Баннер
Баннер
Информационные партнеры:
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
     
       
   

© 2001-2012, Все права защищены. ООО "Издательский дом "Русский врач".

г. Москва, ул. Усачева, д.11, стр. 1 "Г"

Перепечатка материалов запрещена. По общим вопросам обращаться на адрес info@rusvrach.ru

 

 
Рейтинг Medlog.ru MyMed Med Top 50 Медицинская доска объявлений. Каталог сайтов и досок объявлений.  Проверка сайта
   